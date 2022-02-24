F0 điều trị tại nhà cần chú ý việc dùng thuốc theo khuyến cáo của Bộ Y tế và bác sĩ điều trị tuyệt đối không nên sử dụng tùy tiện.

Không phải tất cả F0 đều cần phải uống thuốc, do đó bệnh nhân không nên sử dụng thuốc bừa bãi, nhất là các toa thuốc truyền miệng càng nên không dùng. Dẫn tin từ Cổng thông tin của Bộ Y tế, trong hướng dẫn bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà, nếu F0 là người lớn, sốt trên 38,5 độ C hoặc đau đầu, đau người nhiều thì uống mỗi lần 1 viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5 g, có thể lặp lại mỗi 4-6h, ngày không quá 4 viên, uống oresol nếu ăn kém/giảm hoặc có thể dùng uống thay nước.

Ảnh mimh họa: Internet Nếu là trẻ em sốt trên 38,5 độ thì uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần, có thể lặp lại mỗi 4-6h, ngày không quá 4 lần. Bộ Y tế lưu ý nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, người mắc COVID-19 thông báo ngay cho cơ quan quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được xử trí. Về cơ bản thì thuốc Paracetamol an toàn nhưng với một số ít người thì Paracetamol lại gây độc với gan và khi dùng nhiều có thể gây suy gan. Nếu không dùng được Paracetamol thì có thể dùng Ibuprofen, hàm lượng 200 hoặc 400mg.

Trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, những trường hợp F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi:

– Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

– Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định.

– Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Theo quy định cũ ban hành trước đó, bệnh nhân COVID-19 tại nhà được dỡ bỏ cách ly khi đủ 10 ngày điều trị và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến vấn đề này, trả lời câu hỏi của người xem trong livestream, bác sĩ Trương Hữu Khanh từng cho biết: Người bệnh uống những loại thuốc giống như thuốc chữa cảm cúm: paracetamol (có tác dụng giảm đau, hạ sốt), thuốc ho, thuốc tiêu chảy, bù nước. Người bệnh không tự uống những loại thuốc đặc biệt khi không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Về thông tin xông hơi bằng sả, chanh, gừng, tinh dầu sả chanh có chữa bệnh COVID-19 hay không, bác sĩ nhấn mạnh việc xông hơi giúp làm sạch cuống họng nhưng không chữa khỏi bệnh. Đặc biệt, nếu đang sốt, người bệnh không nên xông vì sẽ dẫn đến việc sốt cao hơn. Hết sốt, người bệnh có thể xông với điều kiện sử dụng nước sạch, lá sạch, tinh dầu sạch.

F0 tăng mạnh, người dân lo lắng săn lùng thuốc trị COVID-19: Loại thuốc "xách tay" có thực sự tốt? PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa có chia sẻ một số quan điểm đối với việc người dân không tiếc tiền “lùng sục” một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc với niềm tin sẽ trị được COVID-19 một cách dễ dàng.

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