Bệnh gout được xem là một dạng viêm khớp, gây ra tình trạng sưng đỏ và đau nhức ở các khớp. Khi bị gout, người bệnh hay có cảm giác đau đột ngột ở các khớp chân, khớp tay khi về đêm. Nguyên nhân gây bệnh là do lượng axit uric tích tụ trong máu làm các khớp bị viêm. Khi bị bệnh này, người bệnh cảm thấy khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh gout kiêng ăn gì là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nếu người bị bệnh gout ăn uống không hợp lý và ăn những món không tốt thì sẽ làm cho bệnh nặng thêm, kéo theo những cơn đau gout hay tái phát và kéo dài. Để biết bệnh gout nên ăn gì và kiêng kỵ món gì, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Dưới đây là những triệu chứng thường gặp và dễ nhìn thấy nhất của người bị bệnh gout:

Sưng đau ở khớp chân, khớp tay là biểu hiện của bệnh gout - Ảnh minh họa: Internet

- Lắng đọng sỏi urat: Đây là tình trạng những hạt urat nổi dưới da di động dưới vành tai, xương bánh chè hoặc gần gân gót.

- Trong máu xuất hiện axit uric cao trên 400 micromol/lít.

- Xuất hiện viêm và nóng đỏ.

- Vận động bị hạn chế: Những cơn đau nhức sẽ ảnh hưởng đến sự vận động của bản thân, khiến bạn đi lại khó khăn.

Nguyên nhân gây bệnh gout

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh gout. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến bệnh gout là:

- Chế độ ăn uống: Đây là một trong những nguyên nhân dễ gây bệnh gout nhất. Nếu ăn quá nhiều thức ăn chứa nhân purin như nấm, nội tạng động vật, thịt đỏ... hay các chất uống có cồn như bia, rượu... sẽ làm cho acid uric trong máu tăng cao.

Bị bệnh gout do uống rượu bia - Ảnh minh họa: Internet

- Rối loạn chức năng của thận: Sự rối loạn chuyển hóa của purin làm cho thận không thể lọc được axit uric từ trong máu. Từ đó, lượng axit trong máu tích tụ nhiều tạo nên những tinh thể tập trung tại khớp. Từ đó gây sưng, viêm dẫn đến bệnh gout.

Bệnh gút nên kiêng cữ những gì?

Bệnh gout kiêng ăn gì cũng là mối quan tâm của nhiều người. Những bệnh bị bệnh gút nên kiêng ăn những món dưới đây để tránh bệnh tái phát nhiều lần và chuyển biến trầm trọng hơn.

Kiêng các loại thịt đỏ

Kiêng các loại thịt đỏ để tránh tái phát bệnh gout - Ảnh minh họa: Internet

Những loại thịt có màu đỏ như ngựa, dê, trâu, bò... chứa nhiều đạm và nhiều loại vitamin B6, B12, E làm cho các biến chứng của người bị bệnh thêm nặng hơn. Vì thế, bạn nên hạn chế ăn những loại thịt đỏ trong quá trình điều trị bệnh. Theo các bác sĩ, những loại thịt đỏ như vậy có thể làm cho các cơn cơn đau xuất hiện dữ dội khiến người bệnh cảm thấy đau đớn, khó chịu.

Do đó, bạn không nên ăn thịt đỏ mà hãy thay thế bằng thịt trắng, vốn chứa hàm lượng purin thấp.

Kiêng ăn hải sản

Bệnh gout kiêng ăn hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hải sản như tôm, cua, cá ngừ, cá trích, cá cơm, ốc, sò, ếch... là những loại hải sản có chứa nhiều gốc purin. Vì thế, khi bạn ăn chúng thì sẽ làm cho purin chuyển hóa thành các axit uric tích tụ quanh các mô mềm gây nguy hiểm cho người bệnh. Người mắc bệnh gout tuyệt đối không nên các cá ngừ, cá trích, cá cơm trong các bữa ăn hàng ngày vì chúng chứa nhiều đạm và mỡ, chẳng những không tốt cho sức khỏe mà còn cản trở sự vận động của cơ thể.

Những người mắc bệnh gout không nên ăn những món ăn trên để tránh các cơn đau tái phát. Nếu bạn muốn ăn thì chỉ nên ăn với một lượng ít và vừa phải.

Kiêng ăn nội tạng của động vật

Các nội tạng của động vật như ruột non, tim, gan có nhiều lượng purin và rất giàu đạm nên sẽ ảnh hưởng đến người bệnh.

Bệnh gút có ăn được thịt gà không?

Có nhiều người thắc mắc rằng khi bị bệnh gút thì có ăn thịt gà được hay không?

Bệnh gout có ăn được thịt gà không? - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà có chứa hàm lượng protein cao nhưng lại ít béo. Ăn thịt gà giúp cho cơ thể chống lại được bệnh loãng xương, viêm khớp ở những người đang mắc bệnh gút. Vì thế, những người đang bị bệnh gout vẫn có thể ăn thịt gà được. Nhưng bạn chỉ nên chế biến món thịt gà này theo cách luộc hoặc hấp thay vì chiên hoặc xào. Bạn cũng không nên ăn thịt quá 150mg mỗi ngày.

Với những thông tin trên, chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi bệnh gout kiêng ăn gì. Nhìn chung, bạn nên tránh ăn những món hải sản, thịt đỏ và hạn chế uống bia rượu vì chúng có thể làm bệnh tái phát.