Bé gái 9 tuổi bị chấn thương sọ não sau cú đập đầu xuống sân trường giờ ra chơi

Do ngã đập đầu xuống nền gạch sân trường trong giờ ra chơi, bé gái 9 tuổi bị chấn thương sọ não nặng và cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, vào trưa ngày 12/5/2023, BV đa khoa Bắc Giang đã tiếp nhận một ca chấn thương đầu vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân là bé gái N.T.D.L (9 tuổi, ở TT Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang) bị chấn thương sọ não và cấp cứu trong tình trạng mê, kích thích nhẹ, bầm tím mắt bên phải. Qua thông tin ban đầu, trong giờ ra ra chơi, cháu chẳng may bị ngã đập đầu xuống nền sân trường. Sau khi bị ngã, thấy cháu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giáo viên phụ trách đã liên hệ ngay với gia đình và đưa cháu đến bệnh viện.

Bé gái đã qua cơn nguy hiểm sau phẫu thuật chấn thương sọ não - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống Sau quá trình cấp cứu, kết quả chụp CT Scanner cho thấy bé bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng (bán cầu phải) kích thước lớn. Sau 2 ngày được chăm sóc, hồi sức tích cực. Theo thông tin từ báo Vietnamnet, đồng vụ việc, vào 21/7/2022, Bệnh viện Nhi tỉnh Ninh Bình cũng tiếp nhận một ca chấn thương so não do đập đầu xuống đất. Cụ thể, trong lúc chơi trò xe kéo với bạn bè trong xóm, bé L. bị ngã đập đầu vào tường dẫn đến chấn thương sọ não.

Xót thương thay, gia đình bé thuộc diện khó khăn. Cha cháu bé tâm sự bản thân đang rối bời, không biết phải làm thế nào. Ở bệnh viện, chi phí điều trị cho con là cả một gánh nặng lớn. Bệnh viện Nhi tỉnh Ninh Bình cũng tiếp nhận một ca chấn thương so não do đập đầu xuống đất - Ảnh: báo Vietnamnet Theo các bác sĩ, vết thương sọ não là tổn thương xuyên qua da đầu và xương sọ (và thường cả màng não và nhu mô não phía dưới). Chúng thường liên quan đến các tổn thương do đạn bắn hoặc vật sắc nhọn, nhưng vỡ xương sọ kèm rách da đầu do một lực tác động lớn cũng được xem là một tổn thương hở. Đây là một trong những trường hợp nguy hiểm cần phải cấp cứu kịp thời. Nó gây ảnh hưởng tạm thời hoặc vĩnh viễn đến chức năng của bộ não. Một số trường hợp chấn thương sọ não không có biểu hiện bên ngoài rõ rệt nhưng sau một thời gian xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, yếu tay chân,... Đối với vụ việc con em nô đùa dễ gây tai nạn như đập đầu, té ngã,... các phụ huynh nên trông coi con em cẩn thận. Đồng thời, giáo dục cho con em tư duy vui chơi vừa phải, không chạy nhảy quá đà hay thực hiện các hoạt động nguy hiểm. Trường hợp không may tai nạn xảy ra, gia đình cần theo dõi sát tình trạng ý thức của trẻ và các biểu hiện bất thường (đau đầu, nôn, liệt…). Nếu nghi ngờ chấn thương sọ não, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

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