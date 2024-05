Bác sĩ chỉ ra lợi ích vô cùng đặc biệt của việc đọc to đối với người lớn khiến ai cũng kinh ngạc

Trong những năm qua, ca sĩ và nhà văn 43 tuổi sống ở Delhi, Ấn Độ vẫn tiếp tục đọc to.

Khi còn nhỏ, Alakananda Bhattacharya rất thích khi giáo viên tiếng Anh yêu cầu cô đọc to cho cả lớp nghe.

Cô cho rằng việc luyện tập đã giúp cải thiện cách phát âm của cô, giúp cô ca hát và thúc đẩy niềm yêu thích của cô với sân khấu. Nhưng cô cũng tìm thấy sự kết nối, giải trí và niềm vui thông qua việc đọc to.

Alakananda Bhattacharya thích đọc to từ khi còn nhỏ. Ảnh: Alakananda Bhattacharya

Đọc sách cho trẻ em là một thói quen phổ biến và được khuyến khích. Nó giúp mở rộng vốn từ vựng của họ, tăng cường sự trôi chảy và thúc đẩy sự đồng cảm và sáng tạo.

Nó cũng xây dựng mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa người đọc và người nghe. Các nghiên cứu cho thấy nó cũng có thể nâng cao tâm trạng của người đọc.

Người lớn đọc to cho mình hoặc người lớn khác nghe ít phổ biến hơn, vì việc đọc thầm trở thành tiêu chuẩn khi bạn lớn lên.

Đọc to có một số lợi ích, bao gồm giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ và củng cố các mối quan hệ.

Một nghiên cứu năm 2007 về các nhóm đọc sách cộng đồng ở Anh đã tìm thấy những lợi ích về mặt xã hội và trị liệu cho những người tham gia, mang lại cho họ cảm giác được chia sẻ trải nghiệm.

Liau Yun Qing tổ chức Câu lạc bộ sách Đọc to Singapore hàng tháng dành cho người lớn.

Không giống như các câu lạc bộ sách khác, hầu hết các thành viên đều chưa đọc sách trước khi tham gia. Họ thay phiên nhau đọc to trong buổi học, thỉnh thoảng dừng lại để thảo luận.

“Tôi thích việc chúng ta có thể trải nghiệm cuốn sách cùng một lúc. Việc chia sẻ ngẫu hứng làm giảm cảm giác của mọi người rằng họ cần phải thông minh khi chia sẻ suy nghĩ của mình,” Liau nói.

“Thật vui khi được nghe cách đọc của những người khác nhau. Chia sẻ giọng nói của bạn với người khác là một trải nghiệm gắn kết tốt đẹp và khá thân mật.”

Khi đọc cho ai đó, người đọc thể hiện sự quan tâm của họ bằng cách đầu tư thời gian và sự chú ý vào người nghe, những người cảm thấy được đánh giá cao.

“Đọc to có nghĩa là việc đọc được chia sẻ. Và, như chúng tôi nói, chia sẻ là quan tâm,” chuyên gia xóa mù chữ Beverly Sace tại Books and Brains Literacy Services, một công ty tư vấn giáo dục ở Hồng Kông, cho biết.

Sace khuyên các bậc cha mẹ không chỉ nên đọc sách cho trẻ nhỏ mà còn cho cả thanh thiếu niên nữa.

“Về cơ bản, tác động cơ bản là hỗ trợ cho… sự gắn kết của mối quan hệ. Thanh thiếu niên rất mong chờ thời điểm này và nó có thể được coi là thời điểm trong tuần để tiếp xúc”.

Đọc to có thể thúc đẩy sự thân mật giữa các đối tác. Ảnh: Shutterstock

Đọc sách cho người ấy nghe có thể mang hai bạn đến gần nhau hơn và là một cách tuyệt vời để dành thời gian bên nhau. Bhattacharya đọc truyện tranh cho chồng nghe trên các chuyến tàu và cả hai đều đọc những đoạn trích trong cuốn sách mà họ yêu thích cho nhau nghe.

“Các bạn cùng nhau trải qua cuộc hành trình này, trải nghiệm những thăng trầm của cốt truyện, cùng nhau cười, cảm nhận và suy nghĩ về các nhân vật. Thật khó để không gắn bó với điều đó,” Bhattacharya nói.

Đọc to cũng có thể giúp truyền đạt những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn không thể bày tỏ trực tiếp với đối tác của mình, nếu tác giả mô tả những ý tưởng giống với ý tưởng của bạn.

Khi chúng ta trưởng thành, nhiều người tự đọc to thành tiếng một cách tự nhiên, mà không nhận ra rằng việc làm đó giúp chúng ta hiểu thông tin phức tạp.

Ngôn ngữ diễn đạt kích hoạt quá trình xử lý thính giác và thị giác trong não của chúng ta, điều này hỗ trợ khả năng hiểu và cho phép chúng ta hiểu văn bản tốt hơn.

Cùng với khả năng hiểu, đọc to giúp cải thiện trí nhớ. Mọi người luôn nhớ các từ và văn bản tốt hơn nếu đọc to thay vì đọc thầm, điều này được gọi là “hiệu ứng sản xuất” - trong đó việc “tạo ra” các mục bằng cách nói, viết hoặc gõ chúng sẽ cải thiện trí nhớ so với việc đọc thầm.

Giống như cách hát một bài hát hoặc đọc thuộc lòng một bài đồng dao giúp chúng ta ghi nhớ các từ, việc đọc to văn bản sẽ làm tăng khả năng ghi nhớ nó vào trí nhớ.

Chia sẻ giọng nói của bạn với người khác trong khi đọc to có thể mang lại trải nghiệm gắn kết thân mật. Ảnh: Shutterstock

Cho dù bạn muốn trở thành một nhà văn, diễn giả , người đọc hay người nghe giỏi hơn, việc đọc to có thể giúp ích. Đọc trôi chảy, nhịp điệu, chính xác và diễn đạt phù hợp, rèn luyện kỹ năng hùng biện.

Nó cũng có thể cải thiện bài viết của bạn. Đọc to email hoặc bản nháp bài viết đó sẽ giúp phát hiện ra lỗi, chuyển tiếp đột ngột và các câu khó hiểu.

Bhattacharya nói: “Luôn có những trường hợp tôi tìm thấy những lỗi nhỏ nhất định hoặc có thể là những cách thể hiện bản thân tốt hơn khi tôi nghe những gì mình đã viết”.

Với việc rút ngắn khoảng chú ý, việc lắng nghe tích cực là một thách thức đối với nhiều người. Đọc to củng cố kỹ năng này, giúp chúng ta tiếp thu các từ và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng.

Nghe sự phong phú và vẻ đẹp của những từ ngữ được đọc to cũng là một trải nghiệm thú vị. Nó có thể mang lại cảm giác thư giãn vì việc đọc to giúp chúng ta chậm lại và tận hưởng quá trình đọc.

Một nghiên cứu từ Đại học Sussex, Anh, cho thấy chỉ cần sáu phút đọc sách sẽ giúp giảm mức độ căng thẳng tới 68% ở người trưởng thành.

Khả năng được chuyển đến một thực tế khác mang lại một lối thoát cho người đọc và người nghe, điều này có thể giúp giảm bớt căng thẳng và giúp họ thoát khỏi những mối quan tâm và lo lắng.

Tuy nhiên, việc đọc to có thể gây căng thẳng cho một số người – bao gồm cả những người gặp trở ngại về nói hoặc đọc.

Sace nói: “Sự tự tin là một thứ rất mong manh và nên tránh mọi trải nghiệm tiêu cực liên quan đến việc đọc vì điều này có thể làm trầm trọng thêm khó khăn”. Đồng thời, chúng ta không nên ép trẻ đọc trước mặt người khác nếu chúng không muốn.