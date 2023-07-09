Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tại thời điểm nhập viện, "cậu nhỏ" của bệnh nhân sưng nề, sùi loét dẫn đến bí tiểu, tiểu khó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nam bệnh nhân 39 tuổi (ở Sơn La) bị hẹp bao quy đầu từ nhỏ nhưng không can thiệp điều trị. Cách đây hơn 1 năm, bệnh nhân xuất hiện viêm tấy và loét vùng bao quy đầu nhưng không điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ mà tự đắp và bôi thuốc theo mách bảo của bạn bè. Chỉ khi "cậu nhỏ" đau nhức, chảy dịch nhiều bệnh nhân mới trở lại bệnh viện.

Theo bác sĩ Quang, rất nhiều nam giới hiện nay buộc phải cắt bỏ một phần, thậm chí hoàn toàn dương vật vì phát hiện ung thư, trong đó có cả người mới lập gia đình, chưa có con. Khi cắt hoàn toàn dương vật, người bệnh sẽ không thể quan hệ tình dục thông thường, phải sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản nếu muốn có con

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư dương vật , có hạch bẹn. Sau khi sinh thiết, bệnh nhân có chỉ định cắt bán phần dương vật.

Bác sĩ cảnh báo, ung thư dương vật không phải là căn bệnh xa lạ nhưng do ở vị trí nhạy cảm nên người bệnh vẫn e ngại, chủ quan không điều trị và tự điều trị bằng những phương pháp truyền miệng... dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thực tế, một số bệnh nhân đến bệnh viện khi "cậu nhỏ" có sùi lớn gây biến dạng dương vật, di căn các cơ quan khác.

Dẫn tin từ VietNamNet, ung thư dương vật dễ chẩn đoán nhầm thành sùi mào gà. Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, ở Mỹ và các nước phương Tây, tỷ lệ ung thư dương vật từ 0,4-0,6% các bệnh ác tính. Ở các vùng khác như châu Phi, châu Á, và Nam Mỹ tỷ lệ ung thư dương vật từ 20-30% so với các bệnh ung thư ở nam giới.

Ung thư dương vật thường gặp ở Việt Nam. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc ung thư dương vật ở Hà Nội là 2,1/100.000 dân, ở TP.HCM là 3,4% các loại ung thư.

Nhiều nguyên nhân gây ra ung thư dương vật, chiếm tỷ lệ cao nhất là hẹp bao quy đầu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra gần 90% ung thư dương vật liên quan hẹp/bán hẹp bao quy đầu. Tình trạng này gây ứ đọng nước tiểu, tạo điều kiện môi trường cho vi khuẩn và virus phát triển, vùng quy đầu viêm nhiễm mãn tính, thay đổi tế bào, lâu dần phát triển thành tế bào ung thư.

Nhiễm virus HPV gây u nhú trên người cũng là nguyên nhân hay gặp, gây bệnh cảnh giống như sùi mào gà ở cơ quan sinh dục, viêm nhiễm mãn tính. Virus này cũng gây biến tính, thay đổi cấu trúc tế bào, tiến triển thành nguy cơ ung thư dương vật.

Một số bệnh lý da mạn tính như loét sinh dục lâu liền cũng có nguy cơ gây ung thư dương vật.

Triệu chứng sớm của ung thư dương vật là thay đổi màu sắc vùng quy đầu, sẩn, u nhú quy đầu có thể chắc, cứng, đau tức. Những biểu hiện này dễ loét, chảy máu. Các tổn thương ngày càng loét rộng ra, thâm nhiễm sâu, bờ nham nhở, dễ chảy máu. Một số thể sùi lên như súp lơ, tiết dịch, mủ, máu, mùi khó chịu, lúc này, bệnh nhân có thể đã chuyển sang giai đoạn muộn.

Bác sĩ cũng cho biết ung thư dương vật nếu phát hiện và điều trị tích cực ở giai đoạn sớm (khối ung thư chỉ ở tại chỗ), bệnh nhân có tỷ lệ khỏi và sống sau 5 năm đạt gần 100%.

Tuy nhiên, ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư có thể lan rộng khắp dương vật, di căn hạch hai bên, nội tạng trong ổ bụng như bàng quang, trực tràng… dẫn tới phải phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật, xạ trị, hóa trị, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 20-30%.