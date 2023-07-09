Đau nhức, chảy dịch vùng kín, người đàn ông phải cắt một phần 'cậu nhỏ': Bác sĩ cảnh báo nguyên nhân thường gặp

Sức khỏe 09/07/2023 18:44

Bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu, nghe theo lời bạn bè, anh tự đắp và bôi thuốc chứ không can thiệp điều trị, chỉ khi bị đau nhức, chảy dịch mới tìm đến bệnh viện 'cầu cứu' bác sĩ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nam bệnh nhân 39 tuổi (ở Sơn La) bị hẹp bao quy đầu từ nhỏ nhưng không can thiệp điều trị. Cách đây hơn 1 năm, bệnh nhân xuất hiện viêm tấy và loét vùng bao quy đầu nhưng không điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ mà tự đắp và bôi thuốc theo mách bảo của bạn bè. Chỉ khi "cậu nhỏ" đau nhức, chảy dịch nhiều bệnh nhân mới trở lại bệnh viện.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tại thời điểm nhập viện, "cậu nhỏ" của bệnh nhân sưng nề, sùi loét dẫn đến bí tiểu, tiểu khó.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư dương vật, có hạch bẹn. Sau khi sinh thiết, bệnh nhân có chỉ định cắt bán phần dương vật.

Đau nhức, chảy dịch vùng kín, người đàn ông phải cắt một phần 'cậu nhỏ': Bác sĩ cảnh báo nguyên nhân thường gặp - Ảnh 1
Phẫu thuật cho một bệnh nhân ung thư dương vật - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo bác sĩ Quang, rất nhiều nam giới hiện nay buộc phải cắt bỏ một phần, thậm chí hoàn toàn dương vật vì phát hiện ung thư, trong đó có cả người mới lập gia đình, chưa có con. Khi cắt hoàn toàn dương vật, người bệnh sẽ không thể quan hệ tình dục thông thường, phải sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản nếu muốn có con

Bác sĩ cảnh báo, ung thư dương vật không phải là căn bệnh xa lạ nhưng do ở vị trí nhạy cảm nên người bệnh vẫn e ngại, chủ quan không điều trị và tự điều trị bằng những phương pháp truyền miệng... dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thực tế, một số bệnh nhân đến bệnh viện khi "cậu nhỏ" có sùi lớn gây biến dạng dương vật, di căn các cơ quan khác.

Dẫn tin từ VietNamNet, ung thư dương vật dễ chẩn đoán nhầm thành sùi mào gà. Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, ở Mỹ và các nước phương Tây, tỷ lệ ung thư dương vật từ 0,4-0,6% các bệnh ác tính. Ở các vùng khác như châu Phi, châu Á, và Nam Mỹ tỷ lệ ung thư dương vật từ 20-30% so với các bệnh ung thư ở nam giới.

Ung thư dương vật thường gặp ở Việt Nam. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc ung thư dương vật ở Hà Nội là 2,1/100.000 dân, ở TP.HCM là 3,4% các loại ung thư. 

Nhiều nguyên nhân gây ra ung thư dương vật, chiếm tỷ lệ cao nhất là hẹp bao quy đầu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra gần 90% ung thư dương vật liên quan hẹp/bán hẹp bao quy đầu. Tình trạng này gây ứ đọng nước tiểu, tạo điều kiện môi trường cho vi khuẩn và virus phát triển, vùng quy đầu viêm nhiễm mãn tính, thay đổi tế bào, lâu dần phát triển thành tế bào ung thư.

Nhiễm virus HPV gây u nhú trên người cũng là nguyên nhân hay gặp, gây bệnh cảnh giống như sùi mào gà ở cơ quan sinh dục, viêm nhiễm mãn tính. Virus này cũng gây biến tính, thay đổi cấu trúc tế bào, tiến triển thành nguy cơ ung thư dương vật. 

Một số bệnh lý da mạn tính như loét sinh dục lâu liền cũng có nguy cơ gây ung thư dương vật. 

Triệu chứng sớm của ung thư dương vật là thay đổi màu sắc vùng quy đầu, sẩn, u nhú quy đầu có thể chắc, cứng, đau tức. Những biểu hiện này dễ loét, chảy máu. Các tổn thương ngày càng loét rộng ra, thâm nhiễm sâu, bờ nham nhở, dễ chảy máu. Một số thể sùi lên như súp lơ, tiết dịch, mủ, máu, mùi khó chịu, lúc này, bệnh nhân có thể đã chuyển sang giai đoạn muộn. 

Bác sĩ cũng cho biết ung thư dương vật nếu phát hiện và điều trị tích cực ở giai đoạn sớm (khối ung thư chỉ ở tại chỗ), bệnh nhân có tỷ lệ khỏi và sống sau 5 năm đạt gần 100%.  

Tuy nhiên, ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư có thể lan rộng khắp dương vật, di căn hạch hai bên, nội tạng trong ổ bụng như bàng quang, trực tràng… dẫn tới phải phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật, xạ trị, hóa trị, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 20-30%. 

Uống 4 lon coca chữa hóc xương gà

Uống 4 lon coca chữa hóc xương gà

Người phụ nữ New Zealand bị hóc một chiếc xương gà nhỏ trong cổ họng đã được bác sĩ kê một phương thuốc thú vị là uống thật nhiều coca.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư dương vật người đàn ông bị cắt một phần dương vật người đàn ông mắc ung thư dương vật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 58 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm