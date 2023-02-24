Đang mang thai, hai sản phụ đột ngột lơ mơ, co giật, yếu nửa người: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đột quỵ cần đề phòng

Chị N.T.H.T. (34 tuổi, quê Cần Thơ) có tiền sử đái tháo đường thai kỳ (tuần thứ 25). Khi thai 39 tuần, sản phụ T. bị tăng huyết áp nên phải nhập viện điều trị.

Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet cho hay, ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa cứu sống hai sản phụ bị đột qụy, trong đó 1 bệnh nhân nguy kịch.

Bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh của sản phụ tiến triển rất nhanh. Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí cấp cứu, kiểm soát huyết áp và chuyển đến Khoa Đột quỵ.

Sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ 4, bệnh nhân đột ngột yếu nửa người trái nên được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị với chẩn đoán “nhồi máu não bán cầu phải”.

Hiện bệnh nhân T. đã tỉnh táo. Ảnh: VietNamNet

Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực kết hợp tập vật lý trị liệu vận động. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô.

Trong khi đó, sản phụ T.T.C. (38 tuổi, quê Bạc Liêu) không biết mình mang thai do chu kỳ kinh nguyệt không ổn định. Gần đây, chị C. cảm thấy cơ thể bất thường như buồn nôn, chóng mặt. Người phụ nữ này đi khám thì bác sĩ thông báo đang mang thai ở tuần thứ 28-29.

Sau đó, chị C. đột ngột lơ mơ, co giật, nói khó được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Bác sĩ phát hiện chị C. bị xuất huyết não vùng thái dương phải, thai sống trong lòng tử cung.

Thai phụ được điều tri kiểm soát huyết áp. Bác sĩ hội chẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, quyết định mổ lấy thai ngay để cứu con.

Ca mổ bắt con thành công, bé trai nặng 1,5kg ra đời nhưng bị suy hô hấp, được bác sĩ đặt nội khí quản, chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị.

Đột quỵ ở sản phụ. Ảnh: Thanh Niên

Sản phụ C. được bác sĩ Khoa Đột quỵ điều trị nội khoa tích cực, thở máy, kháng sinh, chống phù não…

Hiện, bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã ngưng thở máy… Còn bé trai sau khi chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ được bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe cải thiện tốt.

Theo TS.BS Hà Tấn Đức, Trưởng khoa Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ trên Báo Kinh tế đô thị cho biết: Tai biến mạch máu não trong thai kì là một bệnh cảnh đặc thù. Qua thống kê tỉ lệ bị tai biến mạch máu não của thai phụ lên đến 30/100.000, tức là gấp 3 lần so với những phụ nữ cùng tuổi không mang thai. Trong đó, giai đoạn 3 tháng cuối thai kì và thời kì hậu sản là những giai đoạn có nguy cơ cao nhất.

Nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ xảy ra đột quỵ ở phụ nữ mang thai, sản phụ cần được chăm sóc sản khoa trước, trong và sau thai sản, bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần thực hiện các bài tập vận động nhẹ nhàng và đều đặn; ăn uống lành mạnh và cân bằng. Bên cạnh đó, thai phụ cũng nên điều chỉnh lối sống để giảm áp lực cuộc sống, giữ tâm trí thoải mái; tránh tiếp xúc với khói thuốc lá, tránh sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác. Kiểm tra và điều trị các bệnh lý liên quan đến đột quỵ, chẳng hạn như bệnh tim mạch, đái tháo đường.

Đặc biệt, thai phụ cần khám thai định kỳ và đánh giá sức khỏe tổng quát nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ của đột quỵ và có kế hoạch phòng ngừa bệnh. Ở những phụ nữ có tiền căn đột quỵ hoặc bệnh lý liên quan đến đột quỵ, cần thảo luận với bác sĩ về các biện pháp phòng tránh cụ thể theo từng trường hợp.

Làm gì để ngăn chặn đột quỵ ở phụ nữ?

Theo Sức khỏe và đời sống, biết được những dấu hiệu của đột quỵ ở phụ nữ chỉ là bước đầu tiên. Quan trọng nhất là phòng ngừa. Theo dõi huyết áp trong thời gian mang thai, hoặc khi uống thuốc ngừa thai. Kiểm tra xét nghiệm đái tháo đường; theo dõi mức cholesterol máu. Duy trì cân nặng vừa phải. Bỏ hút thuốc, không uống rượu. Tập thể dục tối thiểu 20 phút mỗi ngày. Để ý bất kỳ thay đổi nào trong tâm trạng, đặc biệt nguy cơ trầm cảm. Ngủ khoảng 7-8 giờ mỗi đêm. Sử dụng dầu ôliu để nấu ăn vì có lợi cho tim mạch.

Khi bị đau đầu cần lưu ý: Đến bác sĩ khám ngay nếu bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng. Khuyến khích phụ nữ bị chứng đau nửa đầu có cơn thoáng qua bỏ hút thuốc lá và tránh tiếp xúc khói thuốc lá.

Hạn chế và tránh stress: Sàng lọc sức khỏe những phụ nữ trên 75 tuổi đối với bệnh rung nhĩ.

Đối với phụ nữ mang thai

Sàng lọc các yếu tố nguy cơ mang thai như tiền sản giật. Trước khi kê toa thuốc uống tránh thai, kiểm tra xem có tăng huyết áp không. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ, quản lý thai nghén theo hướng dẫn của bác sĩ.