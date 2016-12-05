Ăn trái cây sấy nhiều có mập không?

Sức khỏe 05/12/2016 14:34

Trái cây sấy khô là một thực phẩm lành mạnh dành cho bạn. Nhưng nếu bạn không kiểm soát khẩu phần ăn, trái cây sấy khô có thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, khiến bạn tăng cân rất nhanh…

Trái cây sấy khô có nhiều đặc tính có lợi có sức khỏe nhưng không thể mang lại các lợi ích dinh dưỡng đầy đủ như trái cây tươi. Không ít người nhầm tưởng trái cây tươi tốt cho sức khỏe như thế nào thì trái cây khô cũng có tính năng như vậy. Thành phần chính trong trái cây nói chung là vitamin C, nước và chất chống oxy hóa cùng một số loại vitamin khác. Các chất này sẽ bị mất nhiều khi sấy khô. Chất còn giữ lại chủ yếu là đường, một ít chất xơ, tinh bột và một vài khoáng chất. Điều này cũng được thể hiện ngay trên bảng thành phần dinh dưỡng thực tế (Nutrition facts) có trong hoa quả sấy mà nhà sản xuất đã thông tin trên bao bì sản phẩm.

ăn trái cây sấy có mập không
Trái cây sấy khô có nhiều đặc tính có lợi có sức khỏe nhưng không thể mang lại các lợi ích dinh dưỡng đầy đủ như trái cây tươi - Ảnh minh họa: Internet

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Thành phần năng lượng của trái cây khô còn được gia tăng khi nhà sản xuất bổ sung đường để tăng độ ngọt, giữ cho sản phẩm không bị khô, luôn mềm, dẻo. đặc biệt, loại được phủ thêm nước trái cây cô đặc như đã nêu trên thì càng có nhiều đường hơn. Nguyên do, để làm nước trái cây cô đặc, người ta cần dùng rất nhiều đường để chống lên men, chống mốc; cho thêm phụ gia màu và mùi để tránh bị xuống màu, mất mùi.

Trái cây sấy khô có nhiều đặc tính có lợi có sức khỏe nhưng không thể mang lại các lợi ích dinh dưỡng đầy đủ như trái cây tươi

Trái cây sấy thường được tẩm thêm đường, phẩm màu, chất bảo quản...- Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, lượng trái cây sấy khô tuy nhỏ, nhưng có thể dễ dàng gây tăng cân nếu bạn lạm dụng. Cơ thể bạn dư thừa 3.500 calo sẽ tăng lên 0.45 kg. Do đó, nếu tiêu thụ thêm 250 calo mỗi ngày từ trái cây sấy khô có thể khiến bạn tăng 1kg mỗi tháng. Năng lượng từ đường trong trái cây sấy khô dễ tiêu hóa nên tạo ra năng lượng cho cơ thể người dùng rất nhanh. Vì vậy, trái cây sấy chỉ phù hợp để giải quyết nhanh cơn đói hay dùng cho những người bị hạ đường huyết. Vì sinh nhiều năng lượng nên nếu lạm dụng trái cây khô, cơ thể sẽ chuyển hóa nhanh năng lượng này thành chất béo, khiến bạn tăng cân khá nhanh.

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Ăn quá nhiều trái cây khô sẽ khiến bạn tăng cân

Một số loại trái cây sấy khô, đặc biệt các loại trái cây khô bọc đường, khiến lượng đường trong máu tăng cao. Các loại thực phẩm này khiến chỉ số đường huyết trong cơ thể bạn tăng vọt làm cho bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực một cách nhanh chóng. Sau khi bạn đạt đỉnh năng lượng, lượng đường trong máu của bạn nhanh chóng giảm xuống và bạn có thể bị hạ đường huyết, gây choáng, mệt mỏi đột ngột.

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