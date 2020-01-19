Ăn táo vào lúc nào thì tốt? Bạn đã ăn táo đúng cách chưa?

Táo là một trong những loại trái cây rất có lợi cho sức khỏe, có nguồn gốc từ Trung Á. Quả táo được trồng và bán rất rộng rãi. Hầu như bạn có thể mua được táo ở tất cả các chợ hoặc siêu thị.

Táo là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe . Người ăn táo thường xuyên sẽ tránh được bệnh tật và các nguy cơ ung thư. Nhưng nếu ăn quá nhiều táo hoặc ăn táo không đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe. Vậy ăn táo như thế nào là đúng cách? Cách lựa táo như thế nào? Bà bầu có ăn táo được không? Ăn táo vào lúc nào thì tốt ? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho đọc giả các thắc mắc đó.

Hàm lượng các dinh dưỡng trung bình trong 100g táo (tính cả vỏ) như sau:

Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy trong táo có nhiều chất dinh dưỡng có thể kể đến như chất béo, chất đạm, đường, sắt, kẽm, natri, vitamin A, B1, B2, B3, B6, C, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Ngoài ra trong táo còn chứa nhiều chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, ví dụ như Pectin giúp tạo cảm giác no, giảm cân, đảm bảo dạ dày và đường ruột hoạt động trơn tru. Nhiều người còn cho rằng ăn táo xanh góp phần cải thiện tích cực tình trạng bệnh tiểu đường.

Năng lượng: 52 calo

Carbohydrate: 13,81g

Đường: 10,39g

Đạm: 0,26g

Vitamin A (Retinol): 54 IU

Vitamin B1 (Thiamin): 0,017 mg

Vitamin B2 (Riboflavin): 0,026 mg

Vitamin B3 (Niacin): 0,091 mg

Vitamin B6 (Pyridoxine): 0,041 mg

Vitamin C: 4,6mg

Vitamin E: 0,18mg

Vitamin K: 2,2mcg

Chất xơ: 2,4g

Chất béo: 0,17g

Kali: 107mg

Phốt pho: 11mg

Canxi: 6mg

Magie: 5mg

Sắt: 0,12mg

Natri: 1mg

Kẽm: 0,04mg

Axit folic: 3mcg

Axit béo bão hòa: 0,028g

Axit béo không bão hòa: 0,007g

Axit béo không bão hòa đa: 0,051g.

Trong 100g táo có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ăn táo nhiều có tốt không?

Táo chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều táo cũng dễ gây các tác hại ngược lại, cụ thể chúng sẽ khiến đường huyết tăng cao. Hơn thế nữa, một quả táo chứa khoảng 50 – 70 calo, việc ăn quá nhiều táo mỗi ngày sẽ khiến bạn bị tăng cân.

Vì vậy, bạn cần có một chế độ ăn uống hợp lý, không ăn quá nhiều táo mà cũng không nên ăn quá ít. Tùy thể trạng mà mỗi tuần bạn có thể ăn 3 – 4 quả táo, đồng thời cần có chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với các thực phẩm khác cũng như thường xuyên tập thể dục và khám sức khỏe định kỳ để cơ thể luôn được dẻo dai khỏe mạnh.

Có nhiều người thường thắc mắc rằng bầu ăn táo được không? Câu trả lời là có, bởi táo giúp ngăn ngừa thiếu máu, cải thiện hệ miễn dịch, ngừa ung thư, hỗ trợ tiêu hóa. Phụ nữ mang bầu khi ăn táo sẽ tốt cho mẹ và bé. Nhưng cũng cần chú ý ăn một lượng vừa phải, không ăn quá nhiều để tránh gặp các vấn đề về sức khỏe.

Phụ nữ mang thai có thể ăn táo - Ảnh minh họa: Internet

Ăn táo vào lúc nào thì tốt?

Nhiều người thắc mắc thời điểm nào ăn táo sẽ có lợi cho sức khỏe. Ăn táo buổi sáng là tốt nhất cho cơ thể, giúp kích thích các nhu động ruột, ngăn ngừa sỏi mật, giảm tỷ lệ hình thành ung thư. Việc ăn táo vào buổi sáng còn giúp cơ thể bạn được nạp năng lượng nhờ vào lượng calo có trong táo. Hay thêm vào thực đơn bữa sáng của mình 1 quả táo để khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, bạn không nên ăn táo buổi tối, vì đây là thời gian cơ thể nói chung và dạ dày nói riêng cần được nghỉ ngơi. Không nên ăn táo và bất kỳ món ăn nào trước khi ngủ và sau bữa tối. Bạn có thể ăn táo lúc đói, nhưng sau đó cần ăn bữa ăn chính để đảm bảo sức khỏe.

Ăn táo vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, giúp đẩy lùi bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Cách lựa chọn táo

Lựa chọn các quả táo từ những cửa hàng uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

Chọn những quả đồng màu, vẫn còn lớp sáp tự nhiên bên ngoài, vỏ táo sáng bóng, không bị dập nát, bị úng. Tránh chọn những quả còn non hoặc quá già;

Khi mua táo về nhà cần rửa sạch sẽ, ngâm nước muối để loại bỏ các ấu trùng tí hon và các bụi bẩn.

Khi ăn táo nên ăn cả vỏ, bỏ cuống và không ăn hạt. Có thể bảo quản táo trong tủ lạnh ăn dần. Nên ăn sớm để tránh táo bị hỏng;

Mua táo ở những cửa hàng uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, qua bài viết này bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi ăn táo vào lúc nào thì tốt, giá trị dinh dưỡng, cách chọn táo và ăn táo đúng cách rồi đấy!