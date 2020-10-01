Ăn nghệ tươi có tác dụng gì? Ăn sao cho đúng cách?

Từ xa xưa, các thầy thuốc Đông y đã khám phá ra được ăn nghệ tươi có tác dụng gì? Vì vậy, nghệ tươi được xem là loại dược liệu quý để điều chế thuốc, đồng thời cũng là nguyên liệu nấu ăn vô cùng tốt hỗ trợ quá trình điều trị bệnh cho con người.

Nghệ tươi là một vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Được sử dụng để phòng và điều trị bệnh cũng như mang lại lợi ích lớn trong việc làm đẹp . Vì thế, không chỉ là gia vị và làm thuốc tại Việt Nam mà nghệ vàng tươi còn được sử dụng rộng rãi tại Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và các nước nhiệt đới lân cận.

Hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm tốt. Do đó, các chị em phụ nữ thường sử dụng nghệ như là một chất khử trùng cho các vết thương, vết bỏng, vết bầm tím. Đây là một liều thuốc để làm đẹp cho da. Hơn thế nữa, nghệ tươi còn là phương thuốc truyền thống để chữa các bệnh như dạ dày và bệnh suyễn, điều trị bệnh Alzheimer, bệnh tiểu đường… Cụ thể:

Nghệ vàng tươi có vị đắng, mùi thơm hắng, có tác dụng hành khí, phá huyết, thông kinh, chỉ thống, tiêu mủ, kháng viêm, liền sẹo. Các nghiên cứu gần đây, đã xác định chính xác được thành phần hóa học của nghệ vàng tươi. Chất Curcumin tinh thể ánh tím, nâu đỏ, chứa 1-5% tinh dầu có màu vàng nhạt, thơm, 1 cacbon không no, 5% paratolylmetyl cacbinol và 1% long não hữu tuyến, curcumen, tinh bột, chất béo, canxi axalat…

Ăn nghệ tươi chữa đau dạ dày

Đau dạ dày là tình trạng dạ dày bị viêm loét. Người bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu. Nhất là khi người bệnh ăn quá no hoặc quá đói đều có thể bị đau. Hay là khi làm việc quá sức, cảm thấy căng thẳng thì các cơn đau cũng kéo đến. Căn bệnh này gây ra nhiều đau đớn và khó chịu cho người bệnh. Ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Hơn nữa, căn bệnh này còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sinh lý sinh dục của đàn ông và phụ nữ. Ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Ăn nghệ tươi có tác dụng chữa đau dạ dày rất tốt

Khi mắc bệnh dạ dày, bạn cần thay đổi thói quen ăn uống cho phù hợp, giữ tâm lý ổn định. Đồng thời, ăn nghệ tươi mỗi ngày để làm ngăn ngừa hình thành vết loét trong dạ dày. Hoạt chất curcumin có khả năng kiểm soát tình trạng viêm nhiễm hiệu quả, hoạt động tốt hơn cả aspirin và ibuprofen. Hoạt chất này cũng có tính chống oxy hóa cao bổ sung cho niêm mạc dạ dày một lớp màng bảo vệ. Bên cạnh đó, chữa lành các vết loét sẵn có, giảm sự hình thành các vết loét mới, giảm sự kích thích dạ dày, khó chịu cho người bệnh. Vì thế ăn nghệ tươi chữa dạ dày được rất nhiều người áp dụng, cho kết quả cải thiện rất tốt.

Hàng ngày, bạn hãy chế biến ra nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng từ củ nghệ, để nhanh chóng cải thiện tình trạng đau dạ dày nhé.

Canh cá nấu củ nghệ tươi

Canh cá nấu nghệ tươi là một món ăn dân giã, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho dạ dày. Đây là món ăn quen thuộc trong cuộc sống người Việt ở những vùng quê đồng ruộng, sông nước. Món canh cá nấu nghệ tươi có thể dùng nhiều loại cá như cá lóc, cá hồi, diêu hồng... kèm với các loại rau như dọc mùng, rau ngổ và nghệ.

Nghệ tươi nấu canh cá - món ngon tốt cho người bị đau dạ dày

Cá rửa sạch, cắt thành từng khúc, ướp với muối và nước nghệ. Còn cà chua thái miếng vừa ăn, hành lá, rau thì là thái nhỏ. Sau đó, cho dầu vào chảo chiên cá cho vàng, tiếp theo cho hành lá và dọc mùng vào xào. Kế đến cho nước sôi vào, đun nhỏ lửa. Nước sôi được một lúc thì cho cà chua và thêm một chút gia vị cho vừa ăn.

Ăn canh cá thường xuyên, sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng và tăng hiệu quả chữa bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày…

Bò xào củ nghệ vàng

Nếu không thích canh cá, bạn có thể đổi sang món bò xào nghệ vàng cũng rất ngon và bổ dưỡng, tốt cho bệnh dạ dày. Để làm món này cần có các nguyên liệu là: Phi lê thịt bò, đậu đũa, cà rốt, cà chua, hành tây, tỏi và hành băm cùng các loại gia vị như hạt nêm, đường, dầu hào, tương ớt, dầu ăn, nghệ tươi.

Đầu tiên, bạn cần rửa sạch nghệ tươi, gọt vỏ, giã nhỏ vắt lấy nước. Thịt bò thái miếng vuông, ướp với nghệ, hành, tỏi băm, dầu hào, tương ớt. Sau đó đun nóng dầu, phi thơm hành, tỏi, cho thịt bò vào đảo nhanh tay và nêm gia vị. Dùng một cái nồi khác xào cà rốt, đậu đũa, hành tây, cà chua, tiếp theo cho phần thịt bò vào đảo đều. Như vậy là bạn đã có món bò xào nghệ thơm ngon rồi đó.

Tốt cho bệnh xương khớp

Nghệ có tính nóng, tính kháng khuẩn cao, sẽ giúp làm nóng vùng bị viêm và chống oxy hoá. Hơn thế nữa, nghệ tươi chứa chất chống viêm tự nhiên là Curcumin, ngăn chặn hoạt động chuyển hóa của các tế bào xương, làm chậm quá trình sự phá hủy sụn. Chất này cũng ức chế hoạt động của NF-Kb, làm chậm sự tiến triển của viêm xương khớp.

Ăn nghệ tươi cũng rất tốt cho việc hỗ trợ điều trị xương khớp

Năm 2016, một nghiên cứu được công bố trong Genes & Nutrition, cho thấy chất curcumin và tetrahydrocurcumin hoạt động tốt làm giảm các triệu chứng viêm xương khớp và đau sau mãn kinh.

Curcumin cũng giúp bảo vệ sức khỏe của xương và ngăn ngừa sự phân hủy sụn, có khả năng tái tạo sụn trong viêm xương khớp. Vì vậy, uống nước nghệ tươi mỗi ngày sẽ giúp tình trạng đau xương khớp, viêm khớp giảm đáng kể.

Ăn nghệ tươi có bị táo bón không?

Từ xa xưa, dân gian đã dùng nghệ để điều trị các bệnh về tiêu hóa, đầy hơi, ăn không tiêu và táo bón. Ngoài ra, uống tinh bột nghệ kết hợp với mật ong còn giúp chữa trị cho những người mắc các dấu hiệu về táo bón hiệu quả. Vì vậy, mỗi ngày bạn ăn các món ăn nấu cùng với nghệ tươi, ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ sẽ có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị táo bón. Điều này cho thấy, ăn nghệ tươi không bị táo bón mà có tác dụng chữa trị táo bón hiệu quả.

Ăn nghệ tươi như thế nào là tốt?

Ăn nghệ tươi đúng cách sẽ mang lại những hiệu quả tích cực đối với sức khỏe con người. Hàng ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 100-200 gram nghệ vàng tươi/ ngày. Hoặc uống 10-20gr tinh bột nghệ vàng/ngày.

Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu mà ăn nghệ vàng tươi sẽ rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển của em bé. Bởi hợp chất curcumin trong củ nghệ – có thể làm giảm các dấu hiệu viêm ở phụ nữ mang thai và giúp ngăn ngừa tiền sản giật. Nghệ tươi cũng có khả năng chống oxy hóa khá cao, giúp mẹ bầu tăng cường hệ thống miễn dịch và ít bị các loại bệnh tật ghé thăm khi mang thai.

Ăn nghệ tươi cũng rất tốt cho mẹ bầu, giảm ho đau họng hiệu quả

Hơn nữa, nghệ tươi cũng được xem như một phương thuốc chữa ho và cảm lạnh tại nhà, giúp mẹ bầu có thể giảm đau họng và ho. Vô cùng an toàn cho bé yêu.

Đặc biệt, với phụ nữ sau sinh, rất nhiều chị em phải đối diện với tình trạng viêm nhiễm và rạn da. Nghệ tươi rất tốt trong việc kháng viêm, nhanh lên da non, trị sẹo hiệu quả. Đồng thời giúp bảo vệ vùng da rạn sau khi sinh, điều trị các rối loạn đường ruột, các rối loạn tiêu hóa khác. Với các mẹ bầu bị đau bao tử, đau dạ dày, mỗi ngày ăn một ít bột nghệ trộn mật ong có tác dụng rất tốt trong việc chữa lành các vết loét bao tử.

Từ những thông tin trên đây hy vọng các bạn đã biết được ăn nghệ tươi có tác dụng gì? Từ đây sử dụng đúng cách và hợp lý để tận dụng được hết lợi ích từ loại thực phẩm này, phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe hiệu quả.