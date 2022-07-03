9 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả mà cơ thể sẽ "cảm ơn" bạn

Nếu bạn thường xuyên phải vật lộn với chứng hôi miệng, thì đây có thể là nguyên liệu quan trọng để bạn khắc phục vấn đề đó. Khi cạo lưỡi, bạn sẽ loại bỏ tất cả các hạt và vi khuẩn ở đó. Bạn có thể làm điều này với một dụng cụ uốn cong nhỏ làm từ nhựa hoặc bạn cũng có thể sử dụng một dụng cụ bằng kim loại. Nó không chỉ giúp chữa hôi miệng mà còn cải thiện vị giác của bạn, làm cho lưỡi của bạn trông đẹp hơn và giảm nguy cơ sâu răng và sâu răng.

Quá trình kéo dầu có nguồn gốc từ Ấn Độ và nó là một loại thuốc tự nhiên giúp làm sạch và trắng răng của bạn. Bạn có thể sử dụng dầu dừa, hướng dương hoặc dầu mè để làm điều này. Đơn giản, bạn chỉ cần cho 1-2 thìa cà phê một trong những loại dầu này vào miệng, súc miệng trong 20 phút, sau đó nhổ ra bỏ vào thùng rác gần đó. Ngoài lợi ích làm trắng răng, làm điều này hàng ngày có thể giúp những người bị hen suyễn, các vấn đề về da, nhiễm trùng, đau đầu, v.v.

3. Cầm điện thoại bằng một cách khác

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Theo các chuyên gia, bàn tay của chúng ta không được thiết kế để vận hành những thứ nhỏ bé, chẳng hạn như những chiếc điện thoại mỏng, nhỏ của chúng ta. Hành động liên tục đặt ngón tay cái của chúng ta lên một nút nhỏ có hại cho các khớp của chúng ta vì nó có thể gây đau và mềm ở tay của chúng ta.



Khi cầm điện thoại, hãy cố gắng kéo ngón tay cái ra khỏi lòng bàn tay hoặc đặt một miếng vải hoặc khăn ngay sau điện thoại để tạo khoảng trống. Điều này có thể cho phép bạn tiếp tục sử dụng lâu hơn. Bạn cũng nên thực hiện một số động tác 'kéo căng điện thoại di động', nghĩa là kéo căng cơ tay của bạn.

4. Chụp ảnh bằng điện thoại ít hơn

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Theo nghiên cứu, chụp ảnh tại một sự kiện không giúp bạn nhớ lại trải nghiệm của mình mà thực sự làm suy giảm trí nhớ của bạn về sự kiện đó. Chụp ảnh tổng thể các đối tượng có thể khiến bạn quên mất các đối tượng, chi tiết và vị trí của chúng hơn là chỉ quan sát chúng mà không chụp ảnh.



Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên ngừng chụp ảnh hoàn toàn. Phóng to và chụp ảnh chi tiết có thể giúp bạn nhớ lại trải nghiệm của mình và có thể không làm suy yếu hồi ức của bạn về sự kiện này.

5. Ăn no trước khi đi mua tại các của hàng tạp hóa

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Theo nghiên cứu, việc đi mua hàng tạp hóa sau bữa ăn nhẹ hoặc bữa ăn chính có thể khiến bạn chọn thực phẩm ít calo hơn để mua. Đi mua sắm khi bụng đói cũng có thể khiến bạn tiêu nhiều tiền hơn do mua những thứ không liên quan đến thực phẩm, chẳng hạn như kẹp phong bì. Đói thực sự là một điều kỳ diệu.

6. Ngửi mùi của những trái cây họ cam, quýt

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Cam, trong số các loại trái cây họ cam quýt khác, rất có lợi cho sức khỏe của bạn - chúng có thể làm giảm mức độ lo lắng của bạn, giảm căng thẳng và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, mọi người đều khác nhau, đó là lý do tại sao bạn nên thử nghiệm những gì phù hợp nhất với bạn. Đối với một số người, bưởi có thể tăng cường trí nhớ, và đắp chanh lên cổ tay có thể giúp bạn phấn chấn hơn.



Không chỉ vậy, những người ngửi thấy mùi cam khi đang ăn kiêng có thể dễ bị cám dỗ ăn đồ ngọt hơn. Điều này có thể là do nó nhắc nhở họ rằng họ nên hạn chế các loại thực phẩm hấp dẫn hoặc đồ ăn nhẹ mà họ không nên ăn khi đang ăn kiêng.

7. Lắc vòng

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Nếu bạn không phải là người thích tập thể dục, thì lắc vòng có thể là một kiểu tập luyện lý tưởng cho bạn - đây là một cách thú vị để đốt cháy calo và chất béo, giúp cơ phần dưới của bạn khỏe hơn và là sự thay thế tuyệt vời cho tim mạch. Đây cũng có thể là một cách tuyệt vời để dành nhiều thời gian hơn với con bạn bằng cách biến nó thành một cuộc thi thú vị.

8. Uống cà phê

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Đối với những người uống cà phê vào buổi sáng, uống thêm cà phê vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến thói quen ngủ của họ, khiến họ trằn trọc và trở mình nhiều. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng đối với cú đêm, nó có thể không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng. Họ có thể ngủ suốt đêm bất kể họ uống bao nhiêu cà phê trong vài giờ trước khi đi ngủ.



Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng uống cà phê trước khi đi ngủ không có gì khác biệt đối với cả hai nhóm người, tuy nhiên, họ có thể chưa đủ đa dạng.

9. Ngủ trên sàn nhà

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Ngủ trên sàn nhà có nhiều lợi ích, chẳng hạn như cải thiện các vấn đề về lưng và tư thế của bạn. Nó cũng có thể làm cho bạn ngủ ngon hơn và thoải mái hơn, vì nó dẫn đến nhiệt độ mát hơn trong khi ngủ. Điều này có thể giúp bạn trong những mùa nóng hơn, như mùa hè. Tuy nhiên, đối với một số người, nó thậm chí có thể gây đau lưng nhiều hơn, vì vậy bạn nên kiểm tra với bác sĩ trước.



Theo Bright Side