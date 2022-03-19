7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài

Sau đây là tổng hợp 7 lời khuyên của người Ấn Độ có thể giúp bạn trẻ lâu hơn và duy trì sức khỏe của bạn tốt hơn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn có bất kỳ chống chỉ định nào không phư hợp với bạn nhé.

Hệ thống yhocj Hindu truyền thông Ayurveda của Ấn Độ đề nghị không uống nước ngay trước và ngay sau bữa ăn. Khi bạn uống nước ngay trước khi ăn, bạn có thể làm loãng dịch dạ dày có nhiệm vụ tiêu hóa. Nếu bạn uống nước ngay sau bữa ăn, nó có thể tác động trực tiếp đến trạng thái của thức ăn trong dạ dày, nếu tiêu hóa không tốt, nó có thể dẫn đến chất lượng da xấu và thậm chí là béo phì.

2. 6 vị nên có trong chế độ ăn kiêng

Người dân Ấn Độ khuyến nghị một bữa ăn cân đối đủ 6 vị gồm ngọt, mặn, chua, đắng, hăng (cay) và se (chát). Nó có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

3. Tiêu thụ một thìa bơ sữa trâu mỗi ngày

Độc tố là lý do gây dị ứng. Người Ấn Độ đề nghị tiêu thụ bơ sữa trâu có tác dụng trung hòa hầu hết các chất độc. Vì vậy, hãy thêm một thìa bơ sữa trâu vào bữa ăn của bạn. Bơ sữa không chứa cùng hàm lượng protein từ sữa như bơ, vì vậy những người không dung nạp được các sản phẩm từ sữa có thể thử sản phẩm này.

4. Tiêu thụ gừng, thì là và hạt tiêu đen để chống dị ứng

Theo Ayurveda, các loại gia vị làm ấm cải thiện tiêu hóa . Ngoài ra, chúng giúp loại bỏ dị ứng bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Bạn có thể thêm gừng vào trà và uống mỗi ngày để hỗ trợ phát huy tác dụng.

5. Tránh thức ăn lạnh

Các bác sĩ Ấn Độ khuyên bạn nên tránh thực phẩm ôi thiu, lạnh và chế biến sẵn. Chúng khó tiêu hóa hơn nhiều và có thể dẫn đến hình thành các chất độc .

6. Tránh uống sữa đông vào ban đêm

Những người bị trào ngược axit hoặc khó tiêu được khuyến cáo nên tránh sữa chua hoặc sữa đông vào ban đêm. Lý do là nó có thể gây táo bón khi hệ thống tiêu hóa của bạn đã sẵn sàng để ngủ. Bạn hoàn toàn có thể ăn nó trong ngày chư skhoong nên dùng trước khi ngủ.

7. Thức dậy 2 giờ trước khi mặt trời mọc

Theo các bác sĩ Ấn Độ, cách đơn giản nhất để có một cuộc sống lành mạnh là sắp xếp thói quen hàng ngày phù hợp. Nó liên quan đến việc thức dậy 2 giờ trước khi mặt trời mọc. Ngoài ra, bạn cần ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ.

Theo Brightside