7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài

Sức khỏe 19/03/2022 13:41

Ngày nay, có rất nhiều cách để chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, nhưng người dân Ấn Độ luôn cố gắng tìm ra nguồn gốc cốt lõi của tất cả, trong đó bao gồm cả vấn đề tiêu hóa, vì các vấn đề về dạ dày có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả các vấn đề về da và đẩy nhanh sự lão hóa.

Sau đây là tổng hợp 7 lời khuyên của người Ấn Độ có thể giúp bạn trẻ lâu hơn và duy trì sức khỏe của bạn tốt hơn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn có bất kỳ chống chỉ định nào không phư hợp với bạn nhé.

1. Tránh uống quá nhiều nước ngay sau khi ăn xong

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 1

Hệ thống yhocj Hindu truyền thông Ayurveda của Ấn Độ đề nghị không uống nước ngay trước và ngay sau bữa ăn. Khi bạn uống nước ngay trước khi ăn, bạn có thể làm loãng dịch dạ dày có nhiệm vụ tiêu hóa. Nếu bạn uống nước ngay sau bữa ăn, nó có thể tác động trực tiếp đến trạng thái của thức ăn trong dạ dày, nếu tiêu hóa không tốt, nó có thể dẫn đến chất lượng da xấu và thậm chí là béo phì. 

2. 6 vị nên có trong chế độ ăn kiêng

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 2

Người dân Ấn Độ khuyến nghị một bữa ăn cân đối đủ 6 vị gồm ngọt, mặn, chua, đắng, hăng (cay) và se (chát). Nó có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

3. Tiêu thụ một thìa bơ sữa trâu mỗi ngày

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 3

Độc tố là lý do gây dị ứng. Người Ấn Độ đề nghị tiêu thụ bơ sữa trâu có tác dụng trung hòa hầu hết các chất độc. Vì vậy, hãy thêm một thìa bơ sữa trâu vào bữa ăn của bạn. Bơ sữa không chứa cùng hàm lượng protein từ sữa như bơ, vì vậy những người không dung nạp được các sản phẩm từ sữa có thể thử sản phẩm này.

4. Tiêu thụ gừng, thì là và hạt tiêu đen để chống dị ứng

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 4

Theo Ayurveda, các loại gia vị làm ấm cải thiện tiêu hóa . Ngoài ra, chúng giúp loại bỏ dị ứng bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Bạn có thể thêm gừng vào trà và uống mỗi ngày để hỗ trợ phát huy tác dụng.

5. Tránh thức ăn lạnh

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 5

Các bác sĩ Ấn Độ khuyên bạn nên tránh thực phẩm ôi thiu, lạnh và chế biến sẵn. Chúng khó tiêu hóa hơn nhiều và có thể dẫn đến hình thành các chất độc .

6. Tránh uống sữa đông vào ban đêm

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 6

Những người bị trào ngược axit hoặc khó tiêu được khuyến cáo nên tránh sữa chua hoặc sữa đông vào ban đêm. Lý do là nó có thể gây táo bón khi hệ thống tiêu hóa của bạn đã sẵn sàng để ngủ. Bạn hoàn toàn có thể ăn nó trong ngày chư skhoong nên dùng trước khi ngủ.

7. Thức dậy 2 giờ trước khi mặt trời mọc

7 lời khuyên của người Ấn Độ về bí quyết để giữ cho bạn trẻ và khỏe mạnh lâu dài - Ảnh 7

Theo các bác sĩ Ấn Độ, cách đơn giản nhất để có một cuộc sống lành mạnh là sắp xếp thói quen hàng ngày phù hợp. Nó liên quan đến việc thức dậy 2 giờ trước khi mặt trời mọc. Ngoài ra, bạn cần ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ.

Theo Brightside

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