7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau

Sức khỏe 19/03/2022 13:36

Có một ngón tay hoặc thậm chí toàn bộ cánh tay cảm thấy tê liệt là điều mà nhiều người trên thế giới đã trải qua. Cảm giác sởn gai ốc đó có thể là tạm thời, là kết quả của sự mệt mỏi thông thường hoặc dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe của một người.

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau đây là tổng hợp một số thông tin quan trọng sẽ giúp bạn hiểu cơ thể đang muốn nói gì với bạn khi bạn có cảm giác ngứa ran ở bàn tay.

1. Mệt mỏi và uể oải

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 2

Biểu hiện như thế nào: Khi chúng ta nâng vật nặng và đặt cổ tay ở tư thế không thoải mái, chúng ta sẽ tăng áp lực lên các dây thần kinh nằm sát bề mặt da. Điều này dẫn đến cảm giác ngứa ran trên bề mặt của tất cả các ngón tay của chúng ta.

Việc cần làm: Đảm bảo ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi chung, tận hưởng cảm giác mát-xa tay.

2. Thiếu vitamin

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 3

Biểu hiện của bệnh như thế nào: Việc thiếu một số loại vitamin (như vitamin E, B1, B6 và B12) thường có thể gây ra cảm giác ngứa ran ở các ngón tay của bàn tay trái hoặc ở chân trái.

Phải làm gì: Hãy khôi phục sự cân bằng của vitamin trong cơ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa để xác định đúng liều lượng mà bạn cần vì thừa một số loại vitamin cũng có tác dụng phụ tiêu cực.

3. Tổn thương cột sống

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 4

Nó được biểu hiện như thế nào: Các vấn đề khác nhau về cột sống tự nhận biết qua ngón út của bàn tay trái. Đây là kết quả của quá nhiều áp lực và tác hại đối với các dây thần kinh.

Phải làm gì: Căng lưng thường xuyên nhất có thể, cố gắng tập yoga, thể dục dụng cụ hoặc bơi lội. Tránh ngồi trong thời gian dài.

4. Hội chứng ống cổ tay

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 5

Cách nó được biểu hiện: Hội chứng ống cổ tay thường được biểu hiện qua ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Do một số hành động lặp đi lặp lại trong công việc hoặc lối sống của một người, các gân có thể sưng lên, gây tê tay.

Phải làm gì: Thể dục đơn giản và kéo giãn các khớp có thể giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của hội chứng ống cổ tay.

5. Các vấn đề về lưu thông máu

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 6

Biểu hiện như thế nào: Tê các đầu ngón tay bên phải có thể xảy ra do áp lực lên các dây thần kinh bề mặt hoặc chấn thương ở tay hoặc khớp vai. Ngứa ran ở tay phải cũng có thể do một số bệnh tim mạch gây ra, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu chung đến tứ chi.

Việc cần làm: Đi bộ với tốc độ vừa phải hoặc tập thể dục để cải thiện sức khỏe của các mạch máu ở tứ chi. Các vấn đề nghiêm trọng hơn về tuần hoàn máu cần có sự can thiệp của các chuyên gia y tế.

6. Bệnh Buerger (Bệnh viêm tắc mạch máu do huyết khối)

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 7

Cách biểu hiện: Căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến những người hút thuốc. Lưu lượng máu bị gián đoạn do nạp nicotine liên tục, do đó dẫn đến cơ thể thiếu khoáng chất. Điều này gây tê đầu tiên ở các ngón tay, sau đó là toàn bộ cánh tay.

Phải làm gì: Không có cách nào để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Nhưng từ bỏ những thói quen có hại như hút thuốc lá là bước đầu tiên hiển nhiên.

7. Bệnh tiểu đường

7 điều quan trọng mà bàn tay đang cố gắng thông báo cho bạn biết về sức khỏe, chớ dại bỏ qua để tránh các hậu họa về sau - Ảnh 8

Biểu hiện của bệnh như thế nào: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường là cảm giác ngứa ran từ bàn chân đến các bộ phận của cánh tay. Điều này xảy ra do giảm lưu lượng máu đến các khu vực nhất định và do tổn thương các sợi và đầu dây thần kinh.

Phải làm gì: Bệnh tiểu đường loại 1 được điều trị với sự trợ giúp của việc tiêm insulin. Bệnh tiểu đường loại 2 thường liên quan đến chế độ ăn uống nghèo nàn, vì vậy trước hết nên xét nghiệm máu và hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Theo Brightside

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