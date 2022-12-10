5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để "Nói Không" với đột quỵ não

Sức khỏe 10/12/2022 05:53

Một bài báo được xuất bản bởi Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) nói về lão hóa não, tiết lộ rằng bộ não con người bắt đầu lão hóa ở tuổi 30, suy giảm ở tuổi 40 và co lại sau 60. Bộ não của bạn bắt đầu hoạt động sai ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn vẫn còn trẻ!

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 Triệu chứng báo hiệu sự lão hóa của não bộ

1. Một số bệnh về tim

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh về tim như suy tim, rung tâm nhĩ… sẽ khiến lượng máu thải ra từ tim bị giảm và lượng máu cung cấp lên não không đủ do tim co bóp không hoàn toàn. Hệ quả là não sẽ bị thiếu máu và oxy trong thời gian dài.

 

2. Tổn thương đường ruột

Ruột bị tổn thương có thể gây ra các bệnh về não do căng thẳng kích hoạt và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được mệnh danh là “bộ não thứ hai”, đường ruột có mối quan hệ mật thiết với não bộ. Ruột bị tổn thương có thể gây ra các bệnh về não do căng thẳng kích hoạt và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

3. Thói quen ăn uống có hại

Một chiếc bàn có đĩa và bát đầy đồ ăn vặt bao gồm khoai tây chiên, khoai tây chiên, bánh mì kẹp pho mát, bánh rán, bánh quy, bánh ngọt và kẹo.

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn nhiều chất béo (gây xơ cứng động mạch), đồ ngọt (gây tiểu đường), ăn mặn (gây tăng huyết áp) hoặc ăn không đủ các loại thực phẩm thiết yếu (gây thiếu hụt glucose mà tế bào não cần) đều có hại cho não.

4. Thức khuya, mất ngủ kéo dài

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bộ não tiếp tục hoạt động và tạo ra "chất thải" khi chúng ta thức. Dịch não tủy làm sạch những chất thải này hiệu quả hơn khi chúng ta đang ngủ. Não sẽ hoạt động kém hơn nếu các chất thải tích tụ lâu ngày.

5. Luôn làm mọi việc theo cùng một cách

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúng ta đã quen làm mọi thứ theo cách mà chúng ta quen thuộc. Điều này sẽ tước đi khả năng thử thách và phát minh ra những cách thức mới để làm việc của bộ não. Nếu bộ não không thể duy trì chức năng nhận thức tốt, nó sẽ bị thoái hóa.

Làm thế nào để trì hoãn lão hóa não

 

1. Ăn những thức ăn bồi bổ trí não

Trứng: các chất dinh dưỡng trong trứng có thể cải thiện chức năng của các dây thần kinh tự chủ.

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cá: cá có lợi cho các tế bào não và tạo điều kiện cho khả năng tư duy logic và phán đoán.

Quả óc chó: giàu axit béo không no, là chất chống oxy hóa và là thành phần quan trọng của tế bào não.

Các loại rau: các loại rau có màu xanh đậm như súp lơ xanh hay cải bó xôi rất giàu vitamin, có lợi cho quá trình trao đổi chất của tế bào não.

2. Giữ thói quen ăn ngủ có lợi

Không thức khuya, nó sẽ giữ cho bộ não không bị mệt mỏi. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng để cung cấp một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tốt cho não.

3. Kiên trì tập thể dục

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục có thể cung cấp nhiều máu hơn cho não, duy trì chức năng nhận thức tốt và trì hoãn sự lão hóa của não.

4. Không uống rượu, hút thuốc quá nhiều

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

Không uống rượu và hút thuốc quá mức có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tăng huyết áp hoặc tiểu đường sẽ làm tổn thương các vi mạch trong não. Kiểm soát tốt huyết áp, lượng đường trong máu, cholesterol và trọng lượng cơ thể là rất quan trọng để giữ cho não hoạt động tốt và trì hoãn quá trình lão hóa não.

5. Tham gia các hoạt động xã hội

 

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội có thể kích thích não bộ và trì hoãn lão hóa một cách hiệu quả.

6. Thư giãn

 

Nghiên cứu tiết lộ rằng việc giữ tinh thần thoải mái có thể giải phóng bộ não của chúng ta khỏi căng thẳng và giúp nó nghỉ ngơi. Căng thẳng kích hoạt các chất độc tích tụ trong não sinh ra các gốc tự do và hormone gây căng thẳng, gây hại cho não. Giữ tinh thần thoải mái, ngồi thiền hoặc nghe nhạc là một số phương pháp giúp thư giãn và tránh xa căng thẳng.

7. Di chuyển các ngón tay thường xuyên

5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để 'Nói Không' với đột quỵ não - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Di chuyển các ngón tay thường xuyên bằng cách vẽ, viết, chạm khắc hoặc xoay những quả bóng nhỏ trong lòng bàn tay có thể kích thích não bộ và giữ cho nó không bị lão hóa.

Theo Nspirement

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày và dẫn đến đầy hơi. Những nghiên cứu như vậy không phải là mới đối với chúng ta, nhưng có nhiều thói quen hơn có thể hủy hoại hệ thống tiêu hóa của chúng ta mà chúng ta thậm chí không hề hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   lão hóa não bộ chăm sóc sức khỏe não bộ Phòng ngừa đột quỵ não

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 22 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 22 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm