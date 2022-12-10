5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ cần ngừng làm ngay để "Nói Không" với đột quỵ não

Các bệnh về tim như suy tim, rung tâm nhĩ… sẽ khiến lượng máu thải ra từ tim bị giảm và lượng máu cung cấp lên não không đủ do tim co bóp không hoàn toàn. Hệ quả là não sẽ bị thiếu máu và oxy trong thời gian dài.

1. Một số bệnh về tim

Ruột bị tổn thương có thể gây ra các bệnh về não do căng thẳng kích hoạt và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Ảnh minh họa: Internet

Được mệnh danh là “bộ não thứ hai”, đường ruột có mối quan hệ mật thiết với não bộ. Ruột bị tổn thương có thể gây ra các bệnh về não do căng thẳng kích hoạt và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

3. Thói quen ăn uống có hại

Một chiếc bàn có đĩa và bát đầy đồ ăn vặt bao gồm khoai tây chiên, khoai tây chiên, bánh mì kẹp pho mát, bánh rán, bánh quy, bánh ngọt và kẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn nhiều chất béo (gây xơ cứng động mạch), đồ ngọt (gây tiểu đường), ăn mặn (gây tăng huyết áp) hoặc ăn không đủ các loại thực phẩm thiết yếu (gây thiếu hụt glucose mà tế bào não cần) đều có hại cho não.

4. Thức khuya, mất ngủ kéo dài

Ảnh minh họa: Internet

Bộ não tiếp tục hoạt động và tạo ra "chất thải" khi chúng ta thức. Dịch não tủy làm sạch những chất thải này hiệu quả hơn khi chúng ta đang ngủ. Não sẽ hoạt động kém hơn nếu các chất thải tích tụ lâu ngày.

5. Luôn làm mọi việc theo cùng một cách

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đã quen làm mọi thứ theo cách mà chúng ta quen thuộc. Điều này sẽ tước đi khả năng thử thách và phát minh ra những cách thức mới để làm việc của bộ não. Nếu bộ não không thể duy trì chức năng nhận thức tốt, nó sẽ bị thoái hóa.

Làm thế nào để trì hoãn lão hóa não

1. Ăn những thức ăn bồi bổ trí não

Trứng: các chất dinh dưỡng trong trứng có thể cải thiện chức năng của các dây thần kinh tự chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cá: cá có lợi cho các tế bào não và tạo điều kiện cho khả năng tư duy logic và phán đoán.

Quả óc chó: giàu axit béo không no, là chất chống oxy hóa và là thành phần quan trọng của tế bào não.

Các loại rau: các loại rau có màu xanh đậm như súp lơ xanh hay cải bó xôi rất giàu vitamin, có lợi cho quá trình trao đổi chất của tế bào não.

2. Giữ thói quen ăn ngủ có lợi

Không thức khuya, nó sẽ giữ cho bộ não không bị mệt mỏi. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng để cung cấp một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tốt cho não.

3. Kiên trì tập thể dục

Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục có thể cung cấp nhiều máu hơn cho não, duy trì chức năng nhận thức tốt và trì hoãn sự lão hóa của não.

4. Không uống rượu, hút thuốc quá nhiều

Ảnh minh họa: Internet

Không uống rượu và hút thuốc quá mức có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tăng huyết áp hoặc tiểu đường sẽ làm tổn thương các vi mạch trong não. Kiểm soát tốt huyết áp, lượng đường trong máu, cholesterol và trọng lượng cơ thể là rất quan trọng để giữ cho não hoạt động tốt và trì hoãn quá trình lão hóa não.

5. Tham gia các hoạt động xã hội

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội có thể kích thích não bộ và trì hoãn lão hóa một cách hiệu quả.

6. Thư giãn

Nghiên cứu tiết lộ rằng việc giữ tinh thần thoải mái có thể giải phóng bộ não của chúng ta khỏi căng thẳng và giúp nó nghỉ ngơi. Căng thẳng kích hoạt các chất độc tích tụ trong não sinh ra các gốc tự do và hormone gây căng thẳng, gây hại cho não. Giữ tinh thần thoải mái, ngồi thiền hoặc nghe nhạc là một số phương pháp giúp thư giãn và tránh xa căng thẳng.

7. Di chuyển các ngón tay thường xuyên

Ảnh minh họa: Internet

Di chuyển các ngón tay thường xuyên bằng cách vẽ, viết, chạm khắc hoặc xoay những quả bóng nhỏ trong lòng bàn tay có thể kích thích não bộ và giữ cho nó không bị lão hóa.

Theo Nspirement