5 lý do bạn không thể giảm cân ngay cả khi bạn đang tập thể dục

Sức khỏe 07/07/2022 07:32

Đi đám cưới người yêu cũ, sắp đến sinh nhật của bạn hay là kỷ niệm 4 năm ngày yêu nhau - bất kể lý do là gì, bạn thường có lý do để muốn giảm cân. Từ khóa ở đó là 'muốn'. Nhiều người trong chúng ta cam kết lấy lại vóc dáng, nhưng lại thấy mình không giảm được cân hoặc trong một số trường hợp, thậm chí còn tăng thêm cân! Dưới đây là 5 lý do lớn nhất khiến bạn không giảm cân ngay cả khi bạn đang tập luyện.

Đi đám cưới người yêu cũ, sắp đến sinh nhật của bạn hay là kỷ niệm 4 năm ngày yêu nhau bất kể lý do là gì, bạn thường có lý do để muốn giảm cân. Từ khóa ở đó là 'muốn'. Nhiều người trong chúng ta cam kết lấy lại vóc dáng, nhưng lại thấy mình không giảm được cân hoặc trong một số trường hợp, thậm chí còn tăng thêm cân! Dưới đây là 5 lý do lớn nhất khiến bạn không giảm cân ngay cả khi bạn đang tập luyện.

5 lý do bạn không thể giảm cân ngay cả khi bạn đang tập thể dục - Ảnh 1
5 lý do bạn không thể giảm cân ngay cả khi bạn đang tập thể dục

Bạn chưa ngủ đủ

Ngày nay, chúng ta tha hồ lựa chọn các thể loại giải trí. Chúng tôi có Facebook và Instagram để lướt một cách không mục đích và liên tục. Chúng tôi đã có Netflix và các trình phát chương trình truyền hình khác tự động phát hết chương trình này đến chương trình khác. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi người dành hàng giờ vào ban đêm để nhìn chằm chằm vào màn hình thay vì bắt đầu một giấc ngủ sâu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta đốt cháy một lượng calo quan trọng khi ở trong cõi mộng. Ngược lại, nếu không ngủ, chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn. Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng người lớn ngủ không đủ giấc dễ bị béo phì hơn 89%.

Bạn mất tập trung khi ăn

Cái này song hành với cái trước. Nếu bạn bị phân tâm trong khi ăn thì bạn có thể không nhận thấy mình đã ăn bao nhiêu. Ngoài ra, nếu bạn không tập trung vào việc ăn thực sự và thay vào đó tập trung vào tập thứ mười bốn của một chương trình mà bạn thực sự bị cuốn vào, thì bạn sẽ không có được cảm giác no cần thiết… như thường lệ.

Bạn đang ăn quá nhiều thức ăn có lợi cho sức khỏe

“Ồ, thôi nào! Ý bạn là nói với tôi rằng ăn 50 thanh thực phẩm và 20 quả chà là sẽ không giúp tôi giảm cân ?! ” Đúng rồi. Nhiều người có ấn tượng rằng nếu họ ăn thực phẩm lành mạnh, ngay cả với một lượng lớn, họ sẽ giảm cân. Sự thật là (có thể là không may) rằng ăn quá nhiều bất cứ thứ gì đều không tốt cho bạn. Bánh mì kẹp thịt hoặc chuối, cơ thể bạn nhất định phải trả tiền cho nó.

5 lý do bạn không thể giảm cân ngay cả khi bạn đang tập thể dục - Ảnh 2
Bạn đang ăn quá nhiều thức ăn có lợi cho sức khỏe

Bạn bù đắp quá nhiều cho các bài tập của mình

Tất cả chúng ta đều có xu hướng cảm thấy mình giống như một phiên bản siêu nhân nào đó khi chúng ta kết thúc một buổi tập luyện cường độ cao. Và sau một buổi tập luyện mệt mỏi, chúng ta sẽ được đãi ngộ xứng đáng phải không? Sai! Phần thưởng cho việc tập thể dục là trở nên khỏe mạnh chứ không phải nhồi nhét vào miệng bạn một chiếc bánh pizza cỡ gia đình. Nhiều người đánh giá quá cao lượng calo họ đốt cháy trong quá trình tập luyện, và sau đó đánh giá thấp lượng calo trong bữa ăn sau khi tập luyện của họ. Quy tắc đơn giản là nếu bạn muốn giảm cân, bạn phải đốt cháy nhiều calo hơn bạn ăn.

Bạn không muốn nó đủ tệ

Tôi biết bạn thực sự muốn giảm cân, nhưng bạn có thực sự muốn nó nhiều như bạn muốn không? Thấy chưa, tất cả chúng ta đều thề rằng chúng ta quyết giảm đi vài cân, nhưng khi bị cám dỗ xuất hiện, chúng ta sẽ tìm mọi lý do để buông tha cho bản thân. Nếu bạn thực sự muốn lấy lại vóc dáng, thì không có sô cô la, bánh quy, kẹo hay đồ uống có đường nào thuyết phục được bạn.

14 lời khuyên giúp cải thiện sức khỏe cơ thể - dễ thực hiện nhưng không phải ai cũng để ý tới

14 lời khuyên giúp cải thiện sức khỏe cơ thể - dễ thực hiện nhưng không phải ai cũng để ý tới

Việc đưa ra quyết định để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn là rất quan trọng vì nó không phải là điều dễ dàng thực hiện. Không có giải pháp kỳ diệu nào để chữa khỏi các vấn đề sức khỏe hoặc giảm cân. Mỗi người có một cơ thể khác nhau, nghĩa là mỗi người cần những thứ khác nhau để cải thiện sức khỏe của mình.

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