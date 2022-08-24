5 lợi ích tuyệt vời của dứa đối với sức khoẻ

Dứa là loại quả tốt có công dụng điều trị nhiều triệu chứng về tiêu hoá, ngăn ngừa ung thu và hỗ trợ làm đẹp da

Ngăn ngừa ung thư

Ăn một quả dứa mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư. Thêm một điều tuyệt vời về loại quả này là nó làm chậm quá trình tổn thương tế bào và khiến bạn trông trẻ trung hơn. Loại trái cây này có rất nhiều chất chống oxy hóa có thể bảo vệ bạn khỏi nhiều loại bệnh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Ăn dứa hay uống nước ép từ quả dứa sẽ giúp bạn thoát khỏi khó chịu của chứng đầy bụng. Dứa có một nguồn giàu bromelain, chất xơ và vitamin C giúp tiêu hóa tốt.

Tốt cho mô và tế bào

Vitamin C trong dứa đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra collagen cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C trong dứa đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra collagen cho cơ thể. Collagen là thành phần protein thiết yếu tạo nên thành mạch máu, da, các cơ quan và xương. Hàm lượng vitamin C cao trong quả dứa có thể chữa lành vết thương và tổn thương cơ thể một cách nhanh chóng, ngoài ra còn giúp bạn phòng ngừa nhiễm trùng và bệnh tật.

Đặc tính chống lão hóa

Bạn càng lớn tuổi, làn da của bạn bắt đầu mất đi vẻ tươi sáng và bắt đầu hình thành các nếp nhăn. Ăn dứa có thể làm cho bạn trông trẻ hơn và làm chậm quá trình chết của tế bào. Bạn cũng có thể thêm một vài giọt chanh vào nó và điều này sẽ nhân lên lợi ích của tác dụng chống lão hóa.

Tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế viêm

Được coi là một phần của y học cổ truyền trong nhiều thế kỷ, dứa chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin và enzyme có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế viêm. Trẻ em được cho ăn dứa có nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút thấp hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loi-ich-tuyet-voi-cua-dua-doi-voi-suc-khoe-495235.html