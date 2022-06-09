5 cách để tăng cường hệ thống miễn dịch để đánh bật các vi rút xâm nhập như ký sinh trùng và vi khuẩn

Sức khỏe 09/06/2022 14:32

Hệ thống miễn dịch của con người là một phần tuyệt vời của cơ thể bảo vệ nó khỏi bệnh tật và cho phép cơ thể tự chữa lành để đảm bảo sự tồn tại của nó. Khi hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động bình thường, nó sẽ tấn công các vi rút xâm nhập như ký sinh trùng và vi khuẩn.

Hệ thống miễn dịch của con người là một phần tuyệt vời của cơ thể bảo vệ nó khỏi bệnh tật và cho phép cơ thể tự chữa lành để đảm bảo sự tồn tại của nó. Khi hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động bình thường, nó sẽ tấn công các vi rút xâm nhập như, ký sinh trùng và vi khuẩn. Thật không may, theo thời gian và thông qua chế độ ăn uống và thói quen không hợp lý, hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể bị suy yếu, khiến bạn dễ mắc bệnh hơn và thường khiến bệnh kéo dài hơn. Tin tốt là có những cách đơn giản để cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn để nó có thể chuẩn bị tốt hơn cho sự xâm nhập của vi rút, vi khuẩn và các loại nhiễm trùng khác.

5 cách để tăng cường hệ thống miễn dịch để đánh bật các vi rút xâm nhập như ký sinh trùng và vi khuẩn - Ảnh 1
5 cách để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Loại bỏ thói quen xấu

Một trong những cách tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn là loại bỏ những thói quen xấu và áp dụng một lối sống lành mạnh hơn. Tất cả các thành phần và hệ thống trong cơ thể của bạn sẽ hoạt động tốt hơn khi được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ môi trường. Các mối nguy từ môi trường và chất độc đã được xác định trong một số thứ mà con người tiêu thụ hàng ngày, bao gồm thực phẩm, thuốc lá và rượu. Loại bỏ thực phẩm giàu chất béo, bỏ hút thuốc và giảm uống rượu đều có thể giúp cơ thể bạn chuẩn bị tốt hơn để chống lại nhiễm trùng và vi rút.

Đủ vitamin trong chế độ ăn uống của bạn

Một phần quan trọng khác của việc tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn là đảm bảo rằng bạn đang nhận được các loại vitamin thích hợp thông qua chế độ ăn uống của bạn. Chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa để duy trì đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết để cơ thể khỏe mạnh, nhưng bổ sung thêm vitamin C, B6 và E cũng có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn chống lại bệnh tật tốt hơn. Ví dụ, một ý tưởng hay là hãy chuẩn bị một ly sinh tố mỗi ngày.

Giảm căng thẳng

Tâm trí và cơ thể có liên quan mật thiết đến các triệu chứng thể chất biểu hiện trong các trường hợp đau khổ tột độ về cảm xúc. Sự xuất hiện này đã khiến các nhà khoa học nghiên cứu kỹ hơn mối quan hệ giữa hệ thống miễn dịch và phản ứng của nó với căng thẳng. Trong các nghiên cứu này, các nhà khoa học tập trung vào căng thẳng mãn tính hơn là các sự cố riêng lẻ để xem hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ phản ứng như thế nào. Nó chỉ ra rằng căng thẳng trong thời gian dài ngăn chặn các phản ứng miễn dịch bảo vệ trong cơ thể, khiến bạn dễ mắc bệnh hơn.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ không chỉ quan trọng đối với sự tỉnh táo và chức năng nhận thức, mà còn đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến mức độ nhạy cảm của bạn với bệnh tật và mức độ phục hồi của cơ thể khi bạn chiến đấu với bệnh tật. Khi bạn ngủ, hệ thống miễn dịch của bạn giải phóng cytokine, là protein. Những protein này giúp thúc đẩy giấc ngủ và tất nhiên, tăng lên khi cơ thể bạn chống lại chứng viêm hoặc nhiễm trùng.

Tập thể dục

Thói quen tập thể dục thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn, giúp bạn chuẩn bị tốt hơn để chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Tập thể dục cũng có thể giúp cung cấp cho hệ thống miễn dịch của bạn sự tăng cường cần thiết để giảm nguy cơ bệnh tật ngay từ đầu và rút ngắn thời gian bị bệnh nếu nó xảy ra.

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