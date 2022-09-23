4 khung giờ vàng để uống nước dừa giúp khoẻ trong đẹp ngoài

Sức khỏe 23/09/2022 11:38

Nước dừa đã được biết đến với nhiều công dụng và lợi ích thần thánh cho sức khoẻ, làm đẹp. Nhưng dùng vào đúng thời điểm lợi ích của nước dừa còn phát huy công dụng một cách vượt trội.

Tại sao nước dừa tốt cho sức khỏe?

Nước dừa là phần chất lỏng có màu trắng trong hoặc đục. Đây là thức uống tự nhiên, hoàn toàn không chứa chất béo và ít năng lượng. Ngoài ra trong loại nước này lại chứa nhiều muối khoáng nên tốt cho sức khỏe. Uống nước dừa thường xuyên giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và giảm thiểu một số bệnh.

Nước dừa là loại thức uống thơm ngon và dễ uống, do đó được rất nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt trong nước dừa có chứa các enzyme và khoáng chất tự nhiên như kali, mangan, vitamin C, các chất xơ. Uống nước dừa đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

Nhờ hoạt chất cytokinin và axit lauric, nước dừa giúp chống oxy hóa, giúp làm đẹp da, trắng da, giảm lão hóa, giúp làn da luôn tươi trẻ, khỏe mạnh.

4 khung giờ vàng để uống nước dừa giúp khoẻ trong đẹp ngoài - Ảnh 1

trong nước dừa có chứa các enzyme và khoáng chất tự nhiên như kali, mangan, vitamin C, các chất xơ. Uống nước dừa đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

 

Khung giờ uống nước dừa tốt cho sức khỏe

 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cao thì trước và sau khi bạn vừa luyện tập thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay lập tức. Nếu uống nước dừa vào lúc này sẽ khiến chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai, nhanh nhạy.

  • Uống nước dừa vào buổi sáng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng uống nước dừa vào buổi sáng là thời điểm tốt nhất vì nó giúp hỗ trợ việc điều tiết hormone tuyến giáp trong cơ thể, tốt cho thận, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Không chỉ vậy, uống nước dừa buổi sáng còn giúp thanh lọc cơ thể, đẹp da, giảm mệt mỏi, giảm cân, cung cấp năng lượng cho ngày làm việc hiệu quả.

4 khung giờ vàng để uống nước dừa giúp khoẻ trong đẹp ngoài - Ảnh 2

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng uống nước dừa vào buổi sáng là thời điểm tốt nhất vì nó giúp hỗ trợ việc điều tiết hormone tuyến giáp trong cơ thể, tốt cho thận, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

 

Ảnh minh họa: Internet

  • Uống nước dừa trước và sau bữa ăn

Uống 1 ly nước dừa trước bữa ăn sẽ khiến bạn có cảm giác no, giúp bạn không ăn quá nhiều. Nước dừa chứa ít calo và giúp dạ dày dễ tiêu hóa. Uống nước dừa sau bữa ăn giúp tiêu hóa tốt và ngăn ngừa đầy hơi. Không chỉ vậy, uống nước dừa thường xuyên còn giúp ổn định huyết áp và cải thiện chức năng tiêu hóa.

  • Trước khi đi ngủ:

Hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của nước dừa từ lâu đã được biết là có tác dụng tâm lý giúp giảm lo lắng và làm chậm nhịp tim, chống lại căng thẳng, xoa dịu tâm trí giúp con người dễ đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc hơn. Đồng thời, uống nước dừa trước khi đi ngủ có thể giúp đào thải tất cả các chất độc ra ngoài và làm sạch đường tiết niệu, phòng tránh nhiễm khuẩn tiết niệu hay các bệnh lý khác. Nếu đi ngủ sau một bữa nhậu đầy rượu bia, uống nước dừa sẽ giúp bù nước, chống lại cảm giác nhức đầu, buồn nôn vào sáng hôm sau và cũng phục hồi các chất điện giải bị mất, làm cho cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn khi thức dậy.   

3 thói quen khi ngủ khiến đường huyết tăng vọt

3 thói quen khi ngủ khiến đường huyết tăng vọt

Chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ bị rối loạn trong thời gian dài có thể khiến khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, rối loạn nội tiết.

Xem thêm
Từ khóa:   cách uống nước dừa lợi ích nước dừa #sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 27 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm