4 khung giờ vàng để uống nước dừa giúp khoẻ trong đẹp ngoài

Nước dừa là phần chất lỏng có màu trắng trong hoặc đục. Đây là thức uống tự nhiên, hoàn toàn không chứa chất béo và ít năng lượng. Ngoài ra trong loại nước này lại chứa nhiều muối khoáng nên tốt cho sức khỏe. Uống nước dừa thường xuyên giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và giảm thiểu một số bệnh.

Nước dừa là loại thức uống thơm ngon và dễ uống, do đó được rất nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt trong nước dừa có chứa các enzyme và khoáng chất tự nhiên như kali, mangan, vitamin C, các chất xơ. Uống nước dừa đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

trong nước dừa có chứa các enzyme và khoáng chất tự nhiên như kali, mangan, vitamin C, các chất xơ. Uống nước dừa đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ uống nước dừa tốt cho sức khỏe

Ngay sau khi luyện tập thể thao

Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cao thì trước và sau khi bạn vừa luyện tập thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay lập tức. Nếu uống nước dừa vào lúc này sẽ khiến chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai, nhanh nhạy.

Uống nước dừa vào buổi sáng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng uống nước dừa vào buổi sáng là thời điểm tốt nhất vì nó giúp hỗ trợ việc điều tiết hormone tuyến giáp trong cơ thể, tốt cho thận, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Không chỉ vậy, uống nước dừa buổi sáng còn giúp thanh lọc cơ thể, đẹp da, giảm mệt mỏi, giảm cân, cung cấp năng lượng cho ngày làm việc hiệu quả.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng uống nước dừa vào buổi sáng là thời điểm tốt nhất vì nó giúp hỗ trợ việc điều tiết hormone tuyến giáp trong cơ thể, tốt cho thận, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dừa trước và sau bữa ăn

Uống 1 ly nước dừa trước bữa ăn sẽ khiến bạn có cảm giác no, giúp bạn không ăn quá nhiều. Nước dừa chứa ít calo và giúp dạ dày dễ tiêu hóa. Uống nước dừa sau bữa ăn giúp tiêu hóa tốt và ngăn ngừa đầy hơi. Không chỉ vậy, uống nước dừa thường xuyên còn giúp ổn định huyết áp và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Trước khi đi ngủ:

Hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của nước dừa từ lâu đã được biết là có tác dụng tâm lý giúp giảm lo lắng và làm chậm nhịp tim, chống lại căng thẳng, xoa dịu tâm trí giúp con người dễ đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc hơn. Đồng thời, uống nước dừa trước khi đi ngủ có thể giúp đào thải tất cả các chất độc ra ngoài và làm sạch đường tiết niệu, phòng tránh nhiễm khuẩn tiết niệu hay các bệnh lý khác. Nếu đi ngủ sau một bữa nhậu đầy rượu bia, uống nước dừa sẽ giúp bù nước, chống lại cảm giác nhức đầu, buồn nôn vào sáng hôm sau và cũng phục hồi các chất điện giải bị mất, làm cho cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn khi thức dậy.