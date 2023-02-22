Theo Thoidaiplus, tử cung là cơ quan giúp phụ nữ trưởng thành thụ thai. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Trên thực tế, tử cung giúp duy trì sự cân bằng nội tiết và giúp phụ nữ khỏe mạnh hơn.

Phụ nữ cần quan sát sự thay đổi, nếu màu sắc của 3 khu vực này càng đậm thì chứng tỏ tử cung có nhiều độc tố. Cần có biện pháp điều hòa cơ thể càng sớm càng tốt.

Khi đến tuổi dậy thì, các cô gái sẽ dần có kinh nguyệt cho tới khi mãn kinh. Trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, bộ phận này giúp cơ thể đào thải các chất độc dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu tích tụ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe .

Sức khỏe của tử cung quan trọng. Ảnh: Internet

Các bộ phận có dấu hiệu lạ báo hiệu tử cung không khỏe

Màu của góc đùi đậm hơn

Chị em khi tắm có thể chú ý quan sát màu da đùi. Thông thường, phần thân da đùi sẽ trắng hơn. Nếu thấy da đùi đen sạm dù luôn tắm rửa kĩ, nên cảnh giác.

Một số thay đổi bất thường của cơ thể khi hành kinh

Màu sắc của máu kinh bình thường là màu đỏ tươi. Nhưng khi chất độc tích tụ quá nhiều thì máu kinh của chị em sẽ có màu sẫm hơn.

Trong thời kỳ kinh nguyệt, nếu chị em bị đau thắt lưng và có cảm giác bụng căng phồng, đôi khi trong máu kinh sẽ xuất hiện một số cục máu đông, tức là có nhiều độc tố.

Da hai bên miệng chuyển sang màu đen, dấu hiệu tử cung nghiêm trọng

Trong những trường hợp bình thường, khóe môi của phụ nữ thường nhẵn. Nếu bạn thấy vùng da hai bên miệng ngày càng đen sạm khi soi gương, trong tử cung có nhiều độc tố và rác thải.

Khóe môi thâm biểu thị sức khỏe không tốt, đặc biệt trong chức năng tử cung. Ảnh: Internet

3 thực phẩm giúp điều hòa kinh nguyệt

Theo Phụ Nữ Việt Nam, 3 thực phẩm “2 đen 1 vàng” được rất nhiều chị em truyền tai nhau trong giải độc cơ thể, điều kinh và ngăn ngừa bệnh phụ khoa,chị em có thể tham khảo để chăm sóc bản thân tốt nhất.

Gạo lứt

Gạo lứt từ lâu đã được mệnh danh là loại gạo bổ máu nên tác dụng rất tốt cho việc điều hòa kinh nguyệt của phụ nữ. Nó còn giàu protein, vitamin B, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Từ đó không chỉ nâng cao miễn dịch mà còn cải thiện tình trạng thiếu máu, bảo vệ mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn, tránh hình thành cục máu đông, bị tắc nghẽn.

Trong đó phải kể đến vitamin B6, mangan và magie rất tốt cho cơ thể phụ nữ, đặc biệt là vào thời kỳ hành kinh. Không chỉ giảm bớt khó chịu về thể chất mà còn giúp thoải mái tinh thần. Hơn nữa, xenlulozơ trong gạo lứt có thể giúp tử cung làm sạch máu bẩn, đồng thời có thể kháng khuẩn và chống viêm, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Gạo lứt rang tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Về cách sử dụng, chị em có thể ăn cơm gạo lứt 2 - 3 lần mỗi tuần hoặc uống trà gạo lứt rang, nhất là trong những ngày có kinh nguyệt.

Đậu đen

Trong khi đó, đậu đen có tác dụng tăng cường sự hấp thụ sắt của cơ thể, phòng ngừa thiếu máu, bồi bổ khí huyết. Đậu đen cũng giàu anthocyanin có tác dụng bổ thận tốt, có chất giống như estrogen, có thể giúp nuôi dưỡng tử cung và buồng trứng.

Đậu đen còn điều hòa nội tiết, giàu chất xơ, làm sạch máu bẩn và cục máu đông. Nó cũng là thực phẩm hàng đầu trong giảm đau bụng kinh, thúc đẩy tử cung co bóp và tự phục hồi. Ngoài ra, đậu đen còn giúp tăng lượng vitamin B6, làm giảm cảm giác đầy bụng, giảm khả năng giữ nước và thay đổi tâm trạng rất tốt.

Đậu đen có thể nấu cháo, rang để tra nước uống hoặc nghiền thành dạng bột ngũ cốc, nấu chè… Tuy nhiên, nhớ là hạn chế lượng đường thêm vào khi sử dụng loại thực phẩm này để không ảnh hưởng tới sức khỏe hay giảm tác dụng của nó nhé!

Long nhãn

Trong Y Học Cổ Truyền, long nhãn mang tính ôn và ấm, tác dụng vào tâm và tỳ. Vì vậy nó rất tốt để làm ấm tử cung, cũng có tác dụng trong điều hòa nội tiết tố, giảm căng thẳng khó chịu từ kỳ kinh nguyệt. Long nhãn đặc biệt hiệu quả trong bồi bổ cho máu, trị các bệnh thiếu máu và dưỡng nhan, thải độc.

3 thực phẩm quen thuộc giúp điều hòa kinh nguyệt, ngăn ngừa bệnh phụ khoa - Ảnh 3.

Đậu đen, gạo lứt và long nhãn đều có thể trở thành thức uống tốt cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt (Ảnh minh họa)

Thông thường, để giảm đau bụng kinh hay điều hòa kinh nguyệt, chị em sẽ uống trà long nhãn. Hoặc cũng có thể dùng long nhãn kết hợp với đậu đỏ hay đậu đen để làm thức uống, nấu chè. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngâm rượu, gầm hà, tần chim, nấu cháo… để đa dạng hóa các món ăn từ long nhãn.