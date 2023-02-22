Vụ ngộ độc nấm tại Mai Châu: 1 bệnh nhân tử vong

Tin y tế 22/02/2023 14:08

Một bệnh nhân tại Mai Châu đã tử vong sau 4 ngày điều trị vì ngộ độc nấm.

Thông tin từ Báo Sức khỏe đời sống cho hay, ngày 22/2 bệnh nhân H.C.L (37 tuổi, trú tại xóm Hịch 1, xã Mai Hịch) đã tử vong sau 4 ngày điều trị vì ngộ độc nấm.

Được biết, nhiều bệnh nhân đã nhập viện ngày 18/2 để điều trị với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng.Tại trung tâm Y tế huyện Mai Châu, những bệnh nhân trên đã được tiến hành truyền dịch, uống than hoạt, giảm đau, giảm tiết, kháng sinh đường ruột.

Đến 8h sáng 20/2, có 2 bệnh nhân H.T.B (40 tuổi, trú tại thị trấn Mai Châu) và H.C.L (37 tuổi) có dấu hiệu bệnh không tiến triển. Sau khi hội chẩn Trung tâm Y tế huyện Mai Châu đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

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Bệnh nhân ngộ độc nấm. Ảnh: VTV

Đến 00h30 ngày 22/2 bệnh nhân H.C.L có tiên lượng rất xấu mặc dù được các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định do bệnh nhân ngừng tuần hoàn, ngộ độc nấm, biến chứng suy đa tạng.

Một số loại nấm độc sẽ khiến con người bị tổn thương gan, thận, hệ thần kinh,... dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Báo Đầu Tư trước đó, ngày 18-19/2, Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La tiếp nhận 6 trường hợp là công dân xóm Hịch, xã Mai Hịch có biểu hiện ngộ độc, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng sau khi ăn trưa tại nhà.

Trước đó, 2 người dân sau khi đi rừng có hái một túi nấm rừng (khoảng 200g) mang về nấu canh nấm với lá lốt cho bữa trưa ở gia đình và hàng xóm.

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Nhầm lẫn nấm độc không ăn được. Ảnh: Internet

Theo VTV, người nhà bệnh nhân mô tả nấm có màu trắng, hình dáng gần giống nấm rơm. Theo nhận định ban đầu, đây là loại nấm cực độc. Bởi số lượng nấm được dùng để nấu canh rất ít nhưng vẫn khiến cho các bệnh nhân bị ngộ độc nặng.

Bữa ăn có thêm các món: măng đắng xào, thịt gà, lươn xào tai chua, lòng lợn chín mua ở chợ, canh rau mùng tơi, trong bữa ăn có uống rượu. Sau bữa ăn, nhiều người nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Hiện, Các bệnh nhân còn lại tiến triển tốt không nôn, không đi ngoài thỉnh thoảng còn đau bụng âm ỉ quanh rốn đang tiếp tục điều trị tại Khoa Nội của Trung tâm y tế huyện Mai Châu.

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