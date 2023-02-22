Dịch COVID-19: 9 ca mắc giảm, 2 ca mắc nặng, 52 ngày liên tiếp không có bệnh nhân tử vong

Tin y tế 22/02/2023 10:32

Tình hình dịch COVID-19 hôm nay chỉ có 9 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Tuy nhiên, có thêm 2 bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết từ 16 giờ ngày 20-2 đến 16 giờ ngày 21-2, cả nước ghi nhận 9 ca mắc, giảm so với ngày trước đó.

Trong ngày, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.728 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.834 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.487 ca nhiễm).

Dịch COVID-19: 9 ca mắc giảm, 2 ca mắc nặng, 52 ngày liên tiếp không có bệnh nhân tử vong - Ảnh 1
Tỉnh hình COVID-19. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, đã 52 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy đến nay cả nước đã tiêm 266.225.431 liều vaccine COVID-19. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 21/2 là 9.353 mũi tiêm tại 4 tỉnh, trong đó 2.734 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 6.619 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm mũi 3: Tổng số có 51.939.465 mũi tiêm (81,4%), trong ngày có 3 tỉnh triển khai với 967 người được tiêm

6 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Cao Bằng (64,5%); Quảng Nam (63,6%); Bình Định (64,5%); Phú Yên (63,2%); Đồng Nai (53,9%); Đồng Tháp (60,7%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (100%); Sóc Trăng (100,4%).

- Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.561.505 mũi tiêm (87,7%), trong ngày có 4 tỉnh triển khai với 1.685 người được tiêm.

Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.809.627 mũi tiêm (69,1%)

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Phú Yên (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP. HCM (36,4%); Đồng Nai (43,1%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Sóc Trăng (103,5%); Bến Tre (94,9%).

Nhóm từ 5- dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.509.656 mũi tiêm:

- Mũi 1: 10.251.486 mũi tiêm (92,7%)

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,5%); Quảng Trị (78,9%); Đà Nẵng (68,5%); TP HCM (64,6%), Bà Rịa- Vũng Tàu (73,3%)

- Mũi 2: 8.258.170 mũi tiêm (74,7%) tăng 0,1%

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (56,2%); Đà Nẵng (37%); Quảng Nam (49,4%); TP HCM (41%), Bà Rịa - Vũng Tàu (44,6%.

 

 

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe COVID-19

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