Tình hình dịch COVID-19 hôm nay chỉ có 9 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Tuy nhiên, có thêm 2 bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết từ 16 giờ ngày 20-2 đến 16 giờ ngày 21-2, cả nước ghi nhận 9 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Trong ngày, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.728 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 6 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN). Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.834 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.487 ca nhiễm).

Tỉnh hình COVID-19. Ảnh: Internet Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, đã 52 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy đến nay cả nước đã tiêm 266.225.431 liều vaccine COVID-19. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 21/2 là 9.353 mũi tiêm tại 4 tỉnh, trong đó 2.734 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 6.619 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên: - Tiêm mũi 3: Tổng số có 51.939.465 mũi tiêm (81,4%), trong ngày có 3 tỉnh triển khai với 967 người được tiêm 6 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Cao Bằng (64,5%); Quảng Nam (63,6%); Bình Định (64,5%); Phú Yên (63,2%); Đồng Nai (53,9%); Đồng Tháp (60,7%). 3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (100%); Sóc Trăng (100,4%). - Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.561.505 mũi tiêm (87,7%), trong ngày có 4 tỉnh triển khai với 1.685 người được tiêm. Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.809.627 mũi tiêm (69,1%) 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Phú Yên (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP. HCM (36,4%); Đồng Nai (43,1%). 3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Sóc Trăng (103,5%); Bến Tre (94,9%). Nhóm từ 5- dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.509.656 mũi tiêm: - Mũi 1: 10.251.486 mũi tiêm (92,7%) 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,5%); Quảng Trị (78,9%); Đà Nẵng (68,5%); TP HCM (64,6%), Bà Rịa- Vũng Tàu (73,3%) - Mũi 2: 8.258.170 mũi tiêm (74,7%) tăng 0,1% 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (56,2%); Đà Nẵng (37%); Quảng Nam (49,4%); TP HCM (41%), Bà Rịa - Vũng Tàu (44,6%.

Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của "chuyện ấy" Nhiều nghiên cứu khoa học tiết lộ, quan hệ tình dục như mong muốn thực sự đã có thể làm tăng năng lượng, tích cực khuyến khích hệ thống miễn dịch của mỗi người.

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