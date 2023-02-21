Điện Biên: Gia đình tá hỏa phát hiện bé không có hậu môn sau 7 ngày tự sinh tại nhà

Tin y tế 21/02/2023 15:57

Khi thấy con không có biểu hiện đại tiện, bụng chướng, bú kém, gia đình mới tá hỏa đưa đi khám, bác sĩ phát hiện bé không hậu môn.

Thông tin từ Báo Công lý cho hay, bé L.M.Q. (7 ngày tuổi, ở huyện Mường Nhé) nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, tắc ruột muộn do dị tật không có lỗ hậu môn.

Theo người nhà, bé Q. là con thứ 3 trong gia đình, được sinh tại nhà. Sau sinh 1 tuần, gia đình không thấy trẻ đại tiện, bụng chướng, bú kém nên đưa con đến cơ sở y tế.

Trẻ nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, da tái, vân tím toàn thân, mạch nhanh, bụng chướng căng, trẻ được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn - nhiễm khuẩn huyết/tắc ruột muộn do dị tật không có lỗ hậu môn.

Do đến muộn, trẻ trong tình trạng suy nhược và sốc nặng, vì vậy các bác sĩ đã hồi sức tích cực trước rồi thực hiện mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo. May mắn, trải qua 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho trẻ.

Điện Biên: Gia đình tá hỏa phát hiện bé không có hậu môn sau 7 ngày tự sinh tại nhà - Ảnh 1

Sinh con tại nhà, 7 ngày sau mới phát hiện bé không có hậu môn. Ảnh: Công lý

Sau 6 ngày hậu phẫu, trẻ bú được, không sốt, ruột đã lưu thông. Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại phòng sơ sinh khoa Nhi của bệnh viện.

Cũng theo VnExpress, hậu phẫu, trẻ bú được, không sốt, ruột đã lưu thông, được chăm sóc tại phòng sơ sinh.

Bác sĩ Mai Thị Tâm, Trưởng khoa Nhi, cho biết dị tật hậu môn trực tràng ở trẻ cần được phát hiện sớm. Không có hậu môn, ống trực tràng bị gián đoạn và phân ứ đọng lại ở ruột già gây tắc ruột và nhiều biến chứng khác nguy hiểm tính mạng.

Với khuyết tật này, nếu bé cần được phát hiện sớm để can thiệp ngoại khoa sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao”.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo, cha mẹ cần lưu ý quan sát trẻ sơ sinh sau 24 giờ đầu đời, nếu trẻ không đi đại, tiểu tiện, bé cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn điều trị.

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo việc sinh con tại nhà (không có sự trợ giúp y tế) có thể xảy ra nhiều biến chứng như vỡ tử cung, thai nhi bị ngạt và tử vong. Sản phụ có thể bị băng huyết, rách tầng sinh môn, rách đại tràng, nhiễm trùng, sản giật, đe đọa tính mạng. Thai nhi không được theo dõi, chăm sóc y tế cũng có nguy cơ mắc các biến chứng nặng nề.

Bác sĩ Mai Thị Tâm - Trưởng Khoa Nhi cho hay, do cha mẹ trẻ là người đồng bào dân tộc Mông, thuộc vùng sâu vùng xa nên kiến thức chăm sóc sức khỏe còn hạn chế, đưa trẻ đến viện muộn.

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Từ khóa:   trẻ không hậu môn hậu môn nhân tạo Điện Biên

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