Tính đến nay đã 51 ngày Việt Nam không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19, số lượng bệnh nhân tăng nhưng không đáng kể so với những ngày từ 20 ca.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết từ 16 giờ ngày 19-2 đến 16 giờ ngày 20-2, cả nước ghi nhận 15 ca mắc, tăng gần 4 lần so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số bệnh nhân nhiễm bệnh không đáng kể.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.825 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.487 ca nhiễm).

Trong ngày không có thêm bệnh nhân nào khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta hiện là 10.614.722 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca.

Đến nay đã 51 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, đến nay đã 51 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là: 266.216.078. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 20/2 là 3.869 mũi tiêm tại 4 tỉnh, trong đó 856 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 3.013 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm mũi 3: Tổng số có 51.938.500 mũi tiêm (81,4%), trong ngày có 3 tỉnh triển khai với 327 người được tiêm

6 tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Cao Bằng (64,5%); Quảng Nam (63,6%); Bình Định (64,5%); Phú Yên (63,2%); Đồng Nai (53,9%); Đồng Tháp (60,7%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (100%); Sóc Trăng (100,4%).

- Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.559.816 mũi tiêm (87,7%).

Nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.809.627 mũi tiêm (69,1%)

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Phú Yên (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP. HCM (36,4%); Đồng Nai (43,1%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Sóc Trăng (103,5%); Bến Tre (94,9%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.503.037 mũi tiêm:

- Mũi 1: 10.249.835 mũi tiêm (92,7%)

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,5%); Quảng Trị (78,9%); Đà Nẵng (68,5%); TP HCM (64,6%), Bà Rịa - Vũng Tàu (73,3%)

- Mũi 2: 8.253.202 mũi tiêm (74,6%)

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (56,2%); Đà Nẵng (37%); Quảng Nam (49,4%); TP HCM (41%), Bà Rịa - Vũng Tàu (44,6%).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-covid-19-so-ca-mac-tang-nhung-viet-nam-chua-ghi-nhan-ca-tu-vong-trong-51-ngay-558064.html