‘Thưởng nóng’ cho các bác sĩ cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp, can thiệp tim phổi nhân tạo thành công trong 15 phút

Tin y tế 20/02/2023 18:16

Quy trình báo động đỏ kết hợp các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu đã kịp thời cứu sống bệnh nhi nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 20/2, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã đến thăm bệnh nhi vừa thoát khỏi “cửa tử” vì viêm cơ tim tối cấp và trao bằng khen cho các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nỗ lực giành lại sự sống cho bé.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhi và chúc mừng gia đình, đồng thời đánh giá cao nỗ lực hết mình vì người bệnh của các y bác sĩ.

Để ghi nhận thành quả trên, UBND TPHCM đã quyết định tặng bằng khen cùng phần thưởng (theo quy định) cho 6 tập thể, gồm: Bệnh viện Nhi đồng 1; khoa Cấp cứu; khoa Hồi sức Tích cực; khoa Tim mạch; khoa Ngoại Tim mạch; khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức đã có thành tích xuất sắc trong triển khai quy trình báo động đỏ kết hợp với hồi sức chuyên sâu cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

‘Thưởng nóng’ cho các bác sĩ cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp, can thiệp tim phổi nhân tạo thành công trong 15 phút - Ảnh 1

Bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện sau 12 ngày. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM trước đó, bệnh nhi bị đau ngực, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực ngày càng tăng. Bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu BV Thống Nhất trong tình trạng tím môi, trụy tim mạch, rối loạn nhịp tim, sau đó được chuyển đến BV Nhi Đồng 1.

Tại đây bệnh nhi bị tím môi, rối loạn nhịp thất, tim co bóp yếu dần rồi ngưng tim. Ngay lập tức BV kích hoạt báo động đỏ, các BS nhanh chóng giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt máy tạo nhịp tạm thời duy trì nhịp tim cho bệnh nhi.

‘Thưởng nóng’ cho các bác sĩ cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp, can thiệp tim phổi nhân tạo thành công trong 15 phút - Ảnh 2

Lãnh đạo UBND TP và Sở Y Tế cùng bác sĩ BV Nhi Đồng 1 thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trong khi đó, các BS khoa Hồi sức tích cực chạy đua với thời gian can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Sau khoảng 15 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

Sau 12 ngày được hồi sức tích cực, bệnh nhi từng bước vượt qua nguy kịch, chức năng các cơ quan dần cải thiện. Bé được cai ECMO và đến ngày 20/2 đã hoàn toàn tỉnh táo, hồng hào, có thể tự ăn uống, đi lại được. Dự kiến ngày mai (21/2), bệnh nhi sẽ được xuất viện về với gia đình.

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Từ khóa:   viêm cơ tim tối cấp ECMO Bệnh viện Nhi đồng 1

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