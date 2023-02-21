Nghiên cứu mới: Loại thuốc tránh thai dùng cho nam giới hiệu quả 100% và thậm chí không gây tác dụng phụ

Mới đây, một loại thuốc tránh thai dành cho nam đã được thử nghiệm thành công, hiệu quả đến 100% tiết lộ nhiều điểm bất ngờ.

Theo Thanh Niên, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thành công loại thuốc tránh thai cho nam có hiệu quả 100%. Đây là loại thuốc tránh thai không chứa hoóc môn, hoạt động bằng cách ức chế khả năng bơi của tinh trùng. Đây là loại thuốc tránh thai không chứa hoóc môn, hoạt động bằng cách ức chế khả năng bơi của tinh trùng. Thuốc dạng viên, hoạt động bằng cách dùng một loại protein có tên là adenylyl cyclase hòa tan để ngăn tinh trùng di chuyển về phía trước.

Thuốc sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng sau khi uống. Vì thuốc ức chế tạm thời khả năng bơi của tinh trùng nên hiệu lực tránh thai là 100% trong khoảng thời gian 2 tiếng đầu. Thuốc tránh thai cho nam. Ảnh: Thanh Niên Đến tiếng thứ 3 thì tỷ lệ tránh thai giảm xuống 91% vì tinh trùng đã bắt đầu di chuyển được một chút. Đến tiếng thứ 8 thì tỷ lệ tránh thai là 78%. Sau 24 giờ, hầu như mọi tinh trùng đều có thể bơi trở lại bình thường. Khi đó hiệu quả tránh thai sẽ không còn.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, không giống như thuốc tránh thai dành cho nữ giới, loại thuốc dành cho nam giới không liên quan đến bất kỳ hormone nào. Các nhà khoa học cho biết đó là một trong những ưu điểm của phương pháp mà họ đang khám phá bởi nó sẽ không loại bỏ testosterone và không gây ra tác dụng phụ thiếu hụt nội tiết tố nam. Thuốc không gây tác dụng phụ. Ảnh: Tuổi Trẻ Giáo sư Allan Pacey tại Đại học Sheffield (Anh) nhận định: "Có nhu cầu mạnh mẽ về một biện pháp tránh thai đường uống hiệu quả cho nam giới và mặc dù nhiều phương pháp khác nhau đã được thử nghiệm trong nhiều năm, nhưng vẫn chưa có phương pháp nào được tung ra thị trường. Phương pháp được mô tả ở đây là loại bỏ enzyme vốn rất quan trọng đối với sự di chuyển của tinh trùng, là một ý tưởng thực sự mới lạ. Thực tế nó có thể hoạt động và bị đảo ngược một cách nhanh chóng thực sự khá thú vị. Nếu các thử nghiệm trên chuột có thể triển khai lâm sàng ở người với mức độ hiệu quả tương tự, thì đây có thể là phương pháp tránh thai dành cho nam giới mà chúng tôi đang tìm kiếm". Nhưng các chuyên gia cảnh báo loại thuốc này sẽ không bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao cao su sẽ là cần thiết cho điều đó.

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