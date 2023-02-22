Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của "chuyện ấy"

Tin y tế 22/02/2023 09:55

Nhiều nghiên cứu khoa học tiết lộ, quan hệ tình dục như mong muốn thực sự đã có thể làm tăng năng lượng, tích cực khuyến khích hệ thống miễn dịch của mỗi người.

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo các chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và giới tính thì những người quan hệ tình dục đúng cách và an toàn thường xuyên sẽ tăng cường được hệ miễn dịch, bảo vệ được cơ thể, chống lại được các vi trùng, virut hay là các tác nhân gây bệnh khác. Những người quan hệ tình dục điều độ sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hơn so với người sinh hoạt không điều độ.

Tăng ham muốn tình dục

Quan hệ vợ chồng giúp cho cả hai đều tăng được chất lượng chuyện ấy tốt hơn và khơi gợi được ham muốn. Đối với phụ nữ việc quan hệ tình dục sẽ giúp tăng cường bôi trơn âm đạo, lưu thông máu và tăng được khả năng đàn hồi.

Cải thiện được sự kiểm soát đường tiểu của phụ nữ

Ở phụ nữ hay gặp phải chứng són tiểu mà nguyên nhân chính là do sự thoái hóa của cơ sàn chậu. Các tư thế quan hệ vợ chồng được xem như là một bài thể dục cho các cơ vùng sàn chậu này.

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Ảnh minh họa

Giảm tỉ lệ rủi ro khi mang thai

Chuyện “phòng the” thường xuyên giúp làm giảm nguy cơ bị biến chứng khi mang thai: buồn nôn, nhức đầu, động kinh,… Theo 1 nghiên cứu khoa học đã chứng minh, trong tinh dịch có chứa 1 loại protein là HLG-A có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch.

Quan hệ giúp kiểm soát được huyết áp

Các nghiên cứu đã đưa ra kết luận là việc sinh hoạt tình hoạt tình dục đều đặn sẽ giúp hạ thấp huyết áp tâm thu của cơ thể bạn rõ rệt.

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Khi vợ chồng bạn quan hệ tình dục lành mạnh thì sẽ giúp bạn có được một trái tim khỏe mạnh. Ngoài việc là giúp nâng cao được nhịp tim thì việc quan hệ cũng giúp giữ được mức estrogen và testosterone được cân bằng.

Hấp dẫn đối phương hơn

Khi “yêu” tiết ra nhiều pheromone, 1 loại chất có khả năng tăng cường sức hấp dẫn với đối phương. Đây là lý do khi 2 người đã phát sinh “quan hệ” thường muốn “yêu” đối phương nhiều hơn.

Da sáng, khỏe và đẹp hơn

“Chuyện ấy” làm tăng lượng oxy, lưu lượng máu và các chất dinh dưỡng, đồng thời làm tăng số lượng tế bào mới trên bề mặt, giúp da khỏe và mịn màng hơn.

Tóc bóng mượt, chắc khỏe

Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, thường xuyên quan hệ tình dục khiến tóc của bạn bóng mượt và chắc khỏe hơn.

Cải thiện được giấc ngủ

Sau khi đạt được cực khoái thì bạn có thể đi ngủ rất sâu giấc và ngon lành nhờ được giải phóng hormone prolactin.

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Ảnh minh họa

Quan hệ tình dục có tác dụng như tập thể dục

Tình dục là một hình thức tập thể dục thực sự tuyệt vời. Nó sẽ không thay thế máy chạy bộ, nhưng nó có giá trị giống như bạn tập thể dục. Quan hệ tình dục sử dụng khoảng năm calo mỗi phút, nhiều hơn bốn calo so với xem TV. Tình dục làm tăng nhịp tim của bạn và tăng cường sử dụng các cơ khác nhau trên cơ thể. Trung bình mỗi lần quan hệ tình dục, cơ thể sẽ đốt cháy một lượng khoảng 42 calo tương ứng. Duy trì quan hệ tình dục thường xuyên có thể là giải pháp để bạn giảm cân và giữ gìn vóc dáng của mình.

Tăng tuổi thọ

Hoạt động tình dục lành mạnh là chìa khóa giúp cho cải thiện sức khỏe tình dục giúp cho cuộc sống lâu dài hơn. Qua nhiều nghiên cứu thì việc quan hệ tình dục điều độ là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể về tuổi thọ. Để bước vào cuộc yêu một cách hoàn hảo nhất, bạn nên tham khảo các tư thế quan hệ tình dục để sẵn sàng thâm nhập cuộc khi chàng đã xa vào lưới mê hồn trận của mình.

 

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