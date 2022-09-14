Điều quan trọng là phải nhận thức được những dấu hiệu này và đi khám ngay lập tức. Bệnh tiểu đường không được chú ý có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, cắt cụt chi và đau tim.

Mặt khác, bệnh tiểu đường được quản lý kém có thể làm trầm trọng thêm lượng đường trong máu của bạn và thậm chí nó có thể tăng lên mức nguy hiểm, gây chết người. Một trong những dấu hiệu của lượng đường trong máu cao là mùi cơ thể, đặc biệt là trong hơi thở của bạn.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton là một trong những tác dụng phụ chết người của bệnh tiểu đường. Biến chứng tiểu đường này phát triển khi cơ thể không có đủ insulin để đưa lượng đường trong máu vào tế bào của bạn để sử dụng làm năng lượng. Sau đó, gan phân hủy chất béo để làm nhiên liệu, tạo ra axit gọi là xeton. Khi quá nhiều xeton được sản xuất quá nhanh, chúng có thể tích tụ đến mức nguy hiểm trong máu và nước tiểu của bạn. Phản ứng này xảy ra bên trong gan, khiến máu có tính axit.

Làm thế nào mà bệnh tiểu đường có thể tạo ra mùi cơ thể?

Tình trạng này có thể tạo ra ba loại mùi hơi thở chính. Đây là một dấu hiệu của độc tính. Xeton rời khỏi cơ thể qua hơi thở và mồ hôi, dẫn đến những mùi khó chịu.

Xác định mùi liên quan đến bệnh tiểu đường

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Những mùi này liên quan đến quá nhiều xeton trong cơ thể có thể bao gồm:

- Hơi thở có mùi trái cây

- Nước hoa lên cơ thể lại có mùi như phân. Điều này có thể là do nôn mửa kéo dài hoặc tắc ruột

- Tắm có mùi giống như amoniac, thường xảy ra ở những người bị suy thận mãn tính

Tình trạng này xảy ra thường xuyên như thế nào?

Những người bị bệnh tiểu đường loại 1 có thể phát triển nhiễm toan ceton do nhiễm trùng, chấn thương, bệnh nặng, căng thẳng sau phẫu thuật hoặc thiếu liều tiêm insulin.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton ít xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, nó có thể được kích hoạt bởi lượng đường trong máu không được kiểm soát trong một thời gian dài.

Nhiễm toan ceton cũng có thể xảy ra ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp đói, khi thiếu glucose sẽ buộc cơ thể vào quá trình tạo xeton để tạo năng lượng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tình trạng này cũng có thể hiếm khi phát triển do chế độ ăn ít carbohydrate.

Các dấu hiệu khác của nhiễm toan ceton

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Ngoài mùi hơi thở, các dấu hiệu khác của tình trạng này bao gồm:

- Hơi thở sâu

- Mệt mỏi

- Đi tiểu nhiều

- Giảm cân

- Buồn nôn

- Nôn mửa

- Đau bụng

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton

Những người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để biết mức độ của họ và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải tuân thủ các loại thuốc được bác sĩ kê đơn và nếu bạn cảm thấy bị bệnh, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ một lần nữa để điều chỉnh insulin của bạn. Duy trì một lối sống lành mạnh, năng động và cân bằng để giữ lượng đường trong máu của bạn trong phạm vi mục tiêu lành mạnh.

Mẹo ăn kiêng cho người mắc bệnh tiểu đường

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Thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của bạn nên ít calo, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường và muối. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ hơn như ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, bánh quy giòn, gạo hoặc mì ống. Thay nước ngọt và nước trái cây đóng gói bằng nước thường.

Bạn có thể thêm một số hương vị bằng cách sử dụng cam, chanh, dưa chuột hoặc dâu tây mới cắt. Bao gồm nhiều trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của bạn. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn uống phù hợp với bệnh tiểu đường hơn nhé.

Theo Times of India