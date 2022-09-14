3 mùi hương cơ thể đang cảnh báo về lượng đường trong máu cao, bắt gặp dấu hiệu này bạn nên đi khám gấp!

Sức khỏe 14/09/2022 10:45

Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường cần phải đảm bảo rằng họ có thể kiểm soát bệnh bằng cách tuân thủ các loại thuốc, chế độ ăn uống và tập thể dục theo chỉ định của bác sĩ. Điều này sẽ làm giảm ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe của bạn.

Mặt khác, bệnh tiểu đường được quản lý kém có thể làm trầm trọng thêm lượng đường trong máu của bạn và thậm chí nó có thể tăng lên mức nguy hiểm, gây chết người. Một trong những dấu hiệu của lượng đường trong máu cao là mùi cơ thể, đặc biệt là trong hơi thở của bạn.

3 mùi hương cơ thể đang cảnh báo về lượng đường trong máu cao, bắt gặp dấu hiệu này bạn nên đi khám gấp! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải nhận thức được những dấu hiệu này và đi khám ngay lập tức. Bệnh tiểu đường không được chú ý có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, cắt cụt chi và đau tim.

Làm thế nào mà bệnh tiểu đường có thể tạo ra mùi cơ thể?

3 mùi hương cơ thể đang cảnh báo về lượng đường trong máu cao, bắt gặp dấu hiệu này bạn nên đi khám gấp! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton là một trong những tác dụng phụ chết người của bệnh tiểu đường. Biến chứng tiểu đường này phát triển khi cơ thể không có đủ insulin để đưa lượng đường trong máu vào tế bào của bạn để sử dụng làm năng lượng. Sau đó, gan phân hủy chất béo để làm nhiên liệu, tạo ra axit gọi là xeton. Khi quá nhiều xeton được sản xuất quá nhanh, chúng có thể tích tụ đến mức nguy hiểm trong máu và nước tiểu của bạn. Phản ứng này xảy ra bên trong gan, khiến máu có tính axit.

Tình trạng này có thể tạo ra ba loại mùi hơi thở chính. Đây là một dấu hiệu của độc tính. Xeton rời khỏi cơ thể qua hơi thở và mồ hôi, dẫn đến những mùi khó chịu.

Xác định mùi liên quan đến bệnh tiểu đường

3 mùi hương cơ thể đang cảnh báo về lượng đường trong máu cao, bắt gặp dấu hiệu này bạn nên đi khám gấp! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những mùi này liên quan đến quá nhiều xeton trong cơ thể có thể bao gồm:

- Hơi thở có mùi trái cây

- Nước hoa lên cơ thể lại có mùi như phân. Điều này có thể là do nôn mửa kéo dài hoặc tắc ruột

- Tắm có mùi giống như amoniac, thường xảy ra ở những người bị suy thận mãn tính

Tình trạng này xảy ra thường xuyên như thế nào?

Những người bị bệnh tiểu đường loại 1 có thể phát triển nhiễm toan ceton do nhiễm trùng, chấn thương, bệnh nặng, căng thẳng sau phẫu thuật hoặc thiếu liều tiêm insulin.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton ít xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, nó có thể được kích hoạt bởi lượng đường trong máu không được kiểm soát trong một thời gian dài.

Nhiễm toan ceton cũng có thể xảy ra ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp đói, khi thiếu glucose sẽ buộc cơ thể vào quá trình tạo xeton để tạo năng lượng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tình trạng này cũng có thể hiếm khi phát triển do chế độ ăn ít carbohydrate.

Các dấu hiệu khác của nhiễm toan ceton

3 mùi hương cơ thể đang cảnh báo về lượng đường trong máu cao, bắt gặp dấu hiệu này bạn nên đi khám gấp! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài mùi hơi thở, các dấu hiệu khác của tình trạng này bao gồm:

- Hơi thở sâu

- Mệt mỏi

- Đi tiểu nhiều

- Giảm cân

- Buồn nôn

- Nôn mửa

- Đau bụng

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh tiểu đường nhiễm toan ceton

Những người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để biết mức độ của họ và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải tuân thủ các loại thuốc được bác sĩ kê đơn và nếu bạn cảm thấy bị bệnh, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ một lần nữa để điều chỉnh insulin của bạn. Duy trì một lối sống lành mạnh, năng động và cân bằng để giữ lượng đường trong máu của bạn trong phạm vi mục tiêu lành mạnh.

Mẹo ăn kiêng cho người mắc bệnh tiểu đường

3 mùi hương cơ thể đang cảnh báo về lượng đường trong máu cao, bắt gặp dấu hiệu này bạn nên đi khám gấp! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của bạn nên ít calo, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường và muối. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ hơn như ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, bánh quy giòn, gạo hoặc mì ống. Thay nước ngọt và nước trái cây đóng gói bằng nước thường.

Bạn có thể thêm một số hương vị bằng cách sử dụng cam, chanh, dưa chuột hoặc dâu tây mới cắt. Bao gồm nhiều trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của bạn. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn uống phù hợp với bệnh tiểu đường hơn nhé.

Theo Times of India

Thiếu chất xơ không chỉ gây táo bón mà còn dẫn đến hàng loạt hệ lụy sức khỏe đáng báo động này

Thiếu chất xơ không chỉ gây táo bón mà còn dẫn đến hàng loạt hệ lụy sức khỏe đáng báo động này

Chất xơ là một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tiểu đường dấu hiệu bị bệnh tiểu đường mùi hương cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 32 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 32 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 32 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm