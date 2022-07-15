Theo GLOBOCAN 2020, tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai ở cả 2 giới, chỉ sau ung thư gan ở nam và ung thư vú ở nữ.

Căn bệnh ung thư phổi vốn là mối hiểm họa khó lường và là một trong những bệnh được cảnh báo có nguy cơ tử vong hàng đầu tại Việt Nam.

Mặc dù là cơ quan rất quan trọng đối với cơ thể con người, thế nhưng phổi cũng phải tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân từ môi trường bên ngoài nên thường rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus,... Khi phổi có vấn đề, các triệu chứng ở người bệnh sẽ xuất hiện tùy thuộc vào mức độ như: Ho khan, ho có đờm, tức ngực, khó thở.

Ước tính, 1 người trung bình sẽ hít thở khoảng 20000 lần/ngày, điều này cũng đồng nghĩa với việc phổi phải làm việc cả ngày lẫn đêm để hít vào thở ra, đảm bảo chu trình hoạt động của cơ thể sống.

Để đảm bảo phổi khỏe mạnh, tránh được các bệnh lý nguy hiểm thì cách tốt nhất chính là tập thể dục, không hút thuốc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và đồng thời xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hợp lý với các loại thực phẩm tốt cho phổi.

3 món thực phẩm tốt cho phổi

Táo

Nhắc đến táo, nhiều người tin rằng đây là một loại trái cây có tác dụng nâng cao sức khỏe, phòng ngừa nhiều bệnh lý. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TP HCM thông tin, trong vỏ, thịt táo đều chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin và triterpenoids giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, duy trì chức năng hô hấp, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về phổi.

Thành phần trong táo chứa nhiều vitamin C, E, flavonoid, beta carotene, theo nghiên cứu, tiêu thụ 5 quả táo mỗi tuần giúp phổi hoạt động tốt hơn và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bên cạnh đó, ăn táo cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và ung thư phổi.

Sử dụng táo trong bữa ăn hàng ngày nâng cao sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông

Một loại thực phẩm cực kì tốt cho sức khỏe của con người được nhắc đến chính là ớt chuông. Chỉ cần ăn một quả ớt trung bình (119g) có thể cung cấp 169% lượng vitamin C được khuyến nghị cho một người. Loại quả này sẽ giúp cho phổi của bạn vận chuyển oxy đến toàn bộ cơ thể một cách hiệu quả nhất.

Các nghiên cứu chỉ ra ớt chuông không chỉ giàu vitamin C loại quả này còn vô cùng dồi dào vitamin A, K, beta-carotene, vitamin B6, Lycopene… có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, cải thiện chức năng phổi, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Vì thành phần bổ dưỡng, loại quả còn giúp phòng ngừa, kiểm soát bệnh viêm phổi và các nhiễm trùng do vi khuẩn như nhiễm khuẩn huyết.

Chế biến ớt chuông bằng cách xay sinh tố hay trộn salad cùng các loại thực phẩm giúp bạn có thực đơn đa dạng.

Ớt chuông có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Cà chua

Ngoài táo, ớt chuông, cà chua cũng là một trong những thực phẩm được nhắc đến. Cà chua giàu lycopene, là chất chống oxy hóa carotenoid có liên quan đến cải thiện sức khỏe phổi.

Một nghiên cứu năm 2019 trên 105 người bị bệnh hen suyễn đã chứng minh rằng chế độ ăn nhiều cà chua có liên quan đến việc kiểm soát hen suyễn hiệu quả. Thêm vào đó, thói quen ăn cà chua cũng có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm chức năng phổi ở những người từng hút thuốc.

Bạn có thể bổ sung thêm các loại hạt, rau ăn lá màu xanh, các loại trái màu đỏ hay vàng cũng mang lại lợi ích cung cấp vitamin, tăng cường sức khỏe cho phổi, nuôi dưỡng phổi khỏe mạnh.

Một số cách bảo vệ sức khỏe của phổi

Rửa tay thường xuyên

Một số ngành nghề thường xuyên tiếp xúc với môi trường có hại cho phổi như hóa chất, bụi bặm. Do vậy, việc rửa tay giúp bảo vệ sức khỏe, tránh các tác động đến phổi, các bệnh hen suyễn tốt hơn. Nên trang bị đồ bảo hộ lao động, đeo găng tay để bảo vệ cơ thể khi làm việc tại các môi trường này.

Luyện tập thể thao

Thể thao là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe của phổi, vì nó cải thiện hơi thở và tình trạng thể chất chung. Tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm đột quỵ, bệnh tim. Bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu một chế độ tập luyện.

Tập luyện thể thao hàng ngày. Ảnh: Internet

Ngừng hút thuốc lá, bia rượu

Khói thuốc lá được tạo thành từ gần 4.000 chất độc hại đối với phổi, tất cả các yếu tố kết tụ lại với nhau trong các cơ quan hô hấp, gây ra chứng viêm và cuối cùng gây ra đột biến dẫn đến bệnh ung thư.

Rượu làm giảm nồng độ oxit nitric, chất đóng vai trò cơ bản trong hệ thống miễn dịch. Nếu cơ thể không có đủ chất này, người uống rượu bia sẽ dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp hơn. Do đó, đây là 2 yếu tố được khuyên nên loại bỏ hàng đầu.

Làm sạch không khí và máy tạo ẩm không khí

Việc giữ môi trường sạch thoáng rất quan trọng. Máy tạo ẩm là thiết bị giúp đưa hơi ẩm vào không khí để giúp bạn thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không làm sạch nó thì có thể phát triển một loại nấm trong không khí có thể lây nhiễm, làm viêm phổi. Vì vậy, gia đình nên thay bộ lọc, bảo trì thường xuyên máy tạo ẩm, hệ thống làm mát, sưởi ấm không khí.

Tập thở hàng ngày

Các bài tập thở giúp tăng cường lượng không khí vào phổi và giữ lại tại phổi lâu hơn, giúp cơ thể hấp thu đủ lượng oxy, làm giảm các triệu chứng khó thở, nâng cao sức khỏe tại nhà. Các bài tập yoga giúp cơ thể có nhiều oxy hơn, tăng cường thông khí, sức khỏe các cơ hô hấp.