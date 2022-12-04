3 loại rau củ màu trắng và 3 loại rau củ màu đỏ là ‘thần dược’ cho tim mạch: ăn đến đâu bổ đến đấy, lão hoá cũng chẳng lo

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết loại thực phẩm chúng ta thường hay bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày lại chứa nhiều dinh dưỡng tốt đến như vậy. Điển hình là củ cải rất giàu canxi, phốt pho, kali, natri và mangan. Thêm nữa, củ cải còn chứa nhiều chất xơ và ít calories nên sẽ không gây tăng cân dù bạn có lỡ ăn quá nhiều.

Trong hành tây có chứa nhiều hoá chất chống viêm (quercetin) nên giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư cao, đồng thời còn cải thiện tình trạng viêm khớp, nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thúc đẩy cơ thể bạn có một hệ thống miễn dịch tốt hơn. Do đó, bạn nên đưa loại thực phẩm này vào trong bữa cơm hàng ngày như kết hợp cùng món salad hay xào cùng thịt bò để thu được lợi ích sức khoẻ tối đa.

Hành tây tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Tỏi

Trong tỏi có chứa nhiều các chất chống oxy hoá nên giúp phòng ngừa bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Ngoài ra, tỏi còn chứa một hàm lượng hợp chất lưu huỳnh allicin tương đối cao nên giúp cải thiện hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn. Không những thế, loại thực phẩm màu trắng này còn giúp cân bằng huyết áp về mức ổn định, ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ, hỗ trợ sự phát triển của xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

3 loại rau củ màu đỏ đầy lợi ích

Củ cải đỏ

Là một trong những loại rau củ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa nhất. Ngoài ra, củ cải đỏ cũng là nguồn tuyệt vời cung cấp kali, chất xơ, folate, vitamin C và nitrat. Củ cái đỏ có chất betanin mang lại màu sắc sặc sỡ cho củ cải, một dưỡng chất thực vật có lợi cho sức khỏe giúp tăng khả năng miễn dịch.

Củ cải đỏ ngoài là nguyên liệu chế biến món ăn ra thì còn được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Bởi trong củ cải đỏ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có khả năng chữa bệnh và phòng bệnh hiệu quả.

Củ cải đỏ chứa rất nhiều vitamin A, C, E, nhóm B và vitamin K, là nguồn cung cấp anthocyanin giữ cho trái tim của chúng ta luôn hoạt động tốt, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Thêm vào đó, chúng còn có nhiều vitamin C , axit folic và flavonoid rất tốt cho trái tim của bạn.

Củ cải đỏ có lợi cho sức khoẻ. Ảnh: Internet

Sắc tố máu betacyanin có trong củ cải đỏ sẽ giúp bảo vệ các tế bào gan hiệu quả. Từ đó ngăn ngừa gan có nguy cơ bị nhiễm độc, bị suy yếu, ngăn chặn sự hình thành các lớp mỡ trong gan dễ gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ thường gặp.

Ăn hay uống nước ép củ cải đỏ đều có tác dụng trong việc điều trị bệnh ung thư, ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và tiêu diệt các gốc tự do có hại cho cơ thể. Đó là bởi củ cải đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như beta carotene, betacyanin, … Các chất chống oxy hóa này vô cùng hữu ích với cơ thể và đối với người đang điều trị ung thư.

Củ dền

Củ dền được xếp vào danh sách các thực phẩm bổ máu tốt nhất. Nó giúp tăng số lượng tiểu cầu trong máu, ổn định huyết áp, chống đột quỵ và ngừa bệnh đau tim. Các vitamin và chất dinh dưỡng trong củ dền đỏ đã được chứng minh giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng. Dưỡng chất trong củ dền giúp kích thích sự oxy hóa của các tế bào và kích thích sự sản sinh ra những tế bào máu mới.

Theo y học cổ truyền, củ dền là một trong những thực phẩm giúp bổ máu. Thường xuyên uống nước ép củ dền giúp duy trì số lượng tiểu cầu, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu, tốt cho sức khỏe tim mạch.

Chất chống oxy hóa là các hợp chất giúp trung hòa gốc tự do có hại, ngăn ngừa sự oxy hóa của cơ thể. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chúng ta chống lại một số bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Củ dền đầy lợi ích. Ảnh: Internet

Thực tế, củ dền là một nguồn tuyệt vời các loại thực phẩm dinh dưỡng nhất định được gọi là betalains kháng viêm mạnh mẽ mà bạn có thể tận dụng loại rau củ này.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành lại rẻ và dễ ăn, dễ chế biến. Sử dụng khoai lang đúng cách còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khoẻ.

Khoai lang là một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe cùng nhiều khoáng chất và vitamin thiết yếu. Trong 100g khoai lang chứa 90kcal, 2g đạm, 7,05g tinh bột, 3,3g chất xơ, 0,15g chất béo, 38mg canxi…

Khoai lang tốt cho tim mạch. Ảnh: Internet

Ngoài ra, thiếu vitamin A còn làm cho thị lực giảm, khả năng nhìn kém. Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin A giúp hỗ trợ giảm các vấn đề về mắt như loét giác mạc, khô giác mạc và viêm kết mạc…

Trong khoai lang tím chứa nhiều anthocyanin là chất giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư bàng quang, ruột kết, dạ dày và vú. Ăn khoai lang hỗ trợ giúp giảm khả năng mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn đầu. Hỗ trợ bệnh nhân tim mạch, ung thư rất tốt.