Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết ung thư cổ tử cung đó là chảy máu bất thường ở âm đạo, ví dụ như chảy máu giữa chu kỳ kinh nguyệt, thời gian dài hơn so với chu kỳ bình thường, chảy máu sau hoặc trong khi quan hệ. Dấu hiệu của ung thư phát triển có thể bao gồm đau vùng chậu, tiểu tiện bất thường và sưng chân. Nếu ung thư đã lan đến các cơ quan lân cận hoặc các hạch bạch huyết, các khối u có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động của các cơ quan đó, ví dụ khối u nằm đè lên bàng quang hoặc làm tắc tĩnh mạch.

Ung thư cổ tử cung thường phát triển âm ỉ trong một thời gian dài (mất khoảng vài năm). Trong thời gian này, các tế bào ở cổ tử cung sẽ biến đổi một cách bất thường do sự thay đổi môi trường âm đạo hoặc do nhiễm virus HPV. Sự biến dạng của những tế bào này xảy ra trước khi ung thư xuất hiện được gọi là loạn sản hoặc viêm lộ tuyến cổ tử cung (CIN).

Vi-rút HPV là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư cổ tử cung. Các yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm vi-rút HPV:

Bạn tình quan hệ tình dục với nhiều người khác.

Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi)

Cá nhân có tiền sử bị loạn sản cổ tử cung

Gia đình có tiền sử bị ung thư cổ tử cung

Hút thuốc

Bị mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), chẳng hạn như chlamydia

Mắc các vấn đề về hệ thống miễn dịch

Con sinh ra có nguy cơ bị nhiễm HPV nếu người mẹ đã sử dụng thuốc diethylstilbestrol (DES- thuốc nội tiết tố dùng để ngăn ngừa sảy thai) trong khi mang thai.

2 bộ phận thâm đen cảnh báo nguy cơ mắc bệnh từ tử cung

Thâm đen quanh vùng bẹn

Nhiều người chưa hiểu rõ về vùng bẹn, trên thực tế, bẹn nằm ở vùng bụng dưới và phần gốc của đùi, nhiều chị em bỏ qua tầm quan trọng của vùng này, rất ít khi quan sát và không chú trọng rửa sạch khi tắm.

Nhưng thực tế, vùng bẹn rất dễ sinh ra chất độc và vi khuẩn, bởi nó dễ tích tụ mồ hôi, bụi bẩn, nếu chúng tích tụ ở khu vực này lâu ngày sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cơ thể, vì vậy bạn phải chú ý vệ sinh vùng bẹn thường ngày.

Nếu đã vệ sinh kỹ vùng này mà vẫn thấy da ở đó có màu thâm đen thì phải để ý, có thể do trong tử cung của bạn đang có nhiều chất độc, rác thải không đào thải kịp thời nên thẩm thấu ra ngoài da, gây ra hiện tượng thâm đen.

Tình trạng này cũng chứng tỏ rằng tử cung của bạn đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, vì vậy bạn phải đến bệnh viện khám kịp thời và thường xuyên chú ý đến bộ phận quan trọng này nhiều hơn khi tắm rửa.

Môi đen

Nói chung, môi của chúng ta ở trạng thái sức khỏe bình thường sẽ có màu hồng hào, tươi sáng và căng bóng. Điều này cho thấy trạng thái tinh thần của chúng ta rất tốt và tử cung cũng khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu bạn để ý thấy xung quanh môi có hiện tượng thâm đen bất thường thì phải chú ý, đa phần nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bất thường ở tử cung.

Môi thâm đen có thể do lượng khí lạnh trong tử cung nhiều, khí lạnh xâm nhập vào tử cung khiến tử cung không kịp thải chất độc và rác thải ra ngoài, lâu dần sẽ tích tụ một lượng lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và tử cung nói riêng.