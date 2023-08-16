Bác sĩ chỉ cách sơ cứu sau vụ bé 2 tuổi bỏng họng do uống nhầm hóa chất tẩy rửa

Trước đó vào tháng 7/2023, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ bị ngộ độc bởi các loại hóa chất tại gia đình. Điển hình là trường hợp bé 2 tuổi uống nhầm thuốc tẩy mụn ruồi dẫn đến ngộ độc. Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán viêm loét họng miệng cấp sau ngộ độc hóa chất và được điều trị bằng các biện pháp giải độc.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, do bé tưởng chai nước tẩy bồn cầu là nước ngọt nên đã uống nhầm. Đây là loại dung dịch có tính axit hay kiềm tùy theo hãng sản xuất, có tính ăn mòn cực mạnh. Bố của bé khi bế bé trên tay, tiếp xúc với da bé qua lớp áo cũng bị bỏng theo.

Điều này là do các chất có tính kiềm, axit, xăng dầu… việc kích thích nôn làm trẻ ho nhiều hơn, khiến hóa chất tràn vào khí quản. Hơi của các hóa chất này xâm nhập đường hô hấp sẽ gây ngộ độc, bỏng khí quản, nặng hơn có thể suy đa tạng, nguy hiểm đến tính mạng. Còn khi hô hấp nhân tạo, người thực hiện vô tình hít phải khí này sẽ gây ngộ độc, vì các chất này dễ bay hơi.

Chia sẻ trên Sức khỏe Đời sống, theo BSCKII Lê Thanh Chương - Trưởng Khoa Hồi sức Hô hấp, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, nếu trẻ ăn, uống nhầm hóa chất, việc sơ cứu ban đầu là rất quan trọng, tuy nhiên không ít bậc cha mẹ mắc phải sai lầm. Thực tế cho thấy, đa phần cha mẹ khi thấy con uống nhầm hóa chất đều rất hoảng sợ, thậm chí vội vàng hô hấp nhân tạo hay móc họng gây nôn cho con. Khi không biết hóa chất trẻ uống nhầm là gì, nếu thực hiện những cách này sẽ gây thêm nguy hiểm cho trẻ.

Nhiều trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất vô cùng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý an toàn nhất là cần bình tĩnh xem loại hóa chất trẻ ăn, uống phải. Với các hóa chất bay hơi, các loại axit như nước tẩy bồn cầu, acetone… (xà phòng tắm, nước rửa bát, dầu gội…) nên cho trẻ uống nước từng ngụm nhỏ, để có thể trung hòa lượng hóa chất đã đưa vào cơ thể.

Cách xử trí ban đầu cần thiết khi trẻ uống nhầm dầu hỏa, đó là cho trẻ dùng nước muối loãng súc miệng, nếu trẻ nhỏ thì lau rửa miệng. Lau rửa nhiều làm nồng độ axit thấp đi tại chỗ, tránh tổn thương lan rộng. Sau đó cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị.

Nhiều cha mẹ cầu kỳ pha nước chanh, nước muối hay dung dịch điện giải cho trẻ uống, việc này không cần thiết mà còn mất thêm thời gian vàng sơ cứu. Điều cần lưu ý là khi uống cần tránh để trẻ bị sặc nước, vì sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm hơn.

Chúng ta cần chú ý, trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất trong nông nghiệp thì phải gây nôn càng sớm càng tốt. Phụ huynh cho trẻ nằm thấp để tránh bị sặc vào phổi, hoặc có thể cho trẻ uống than hoạt tính để hấp thụ chất độc. Sau khi thực hiện các biện pháp sơ cứu, cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ tiếp tục cấp cứu, giải độc.

BS. Chương khuyến cáo, nên để các loại thuốc, hóa chất xa tầm tay của trẻ. Những chất có độc tính cao như các hóa chất diệt côn trùng, dung môi pha sơn… cần để những hộp riêng, có khóa, không để ở tầm với của trẻ.

Không đựng các đồ uống vào các chai lọ vốn là bao bì đựng hóa chất. Ngược lại không đựng các hóa chất vào các vỏ chai vốn đựng nước uống như Lavie, trà C2… nhằm tránh các nhầm lẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp tận dụng vỏ chai nước khoáng để đựng dung dịch, cần phải ghi rõ loại hóa chất, không để trên mặt bàn hoặc nơi để đồ uống và để xa tầm với của trẻ.

Không để bất cứ loại hóa chất nào trong khu vực trẻ em thường vui chơi qua lại. Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo không nên để trẻ tự chơi một mình, cần có người lớn hướng dẫn và theo dõi chăm sóc trong quá trình vui chơi.

Khi có trẻ nhiễm độc khi uống phải các hóa chất thường dùng trong gia đình, cần chú ý tìm hiểu các thông tin dưới đây:

‎- Tên sản phẩm: Thường được ghi rõ ràng trên các vỏ bao bì, túi đựng hoặc chai lọ. Cần đọc chính xác, đánh vần từng chữ cái, chú ý tên và địa chỉ nhà sản xuất, thời hạn trên nhãn mác và các thông tin chi tiết liên quan đến thành phần và độc tính của sản phẩm.

‎- Số lượng uống, thời gian tiếp xúc (để đảm bảo chắc chắn nên hỏi lại bệnh nhân nhiều lần)

‎- Có uống kèm loại hóa chất gì khác không?

‎- Đã có những triệu chứng, dấu hiệu, biểu hiện gì của ngộ độc?

‎- Các thông tin này nếu được cung cấp đầy đủ cho bác sĩ, sẽ giúp chẩn đoán nhanh chóng và xử trí đúng hướng ngay từ đầu, giúp khắc phục được bệnh tật.