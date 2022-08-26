Nếu cơ thể không đào thải những chất độc này đúng cách, chúng có thể tích tụ theo thời gian và chuyển thành chất độc. Những hóa chất này được biết là có khả năng ức chế một số enzym cần thiết cho các chức năng cơ thể cần thiết. Hơn nữa, sự quá tải độc hại có thể làm hỏng các mô của bạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, làm phát sinh một loạt các vấn đề sức khỏe .

Độc tố chuyển hóa là sản phẩm phụ của các hoạt động trao đổi chất khác nhau bên trong cơ thể.

Chất độc tự nhiên thường có trong thực phẩm động thực vật, trong khi chất độc tổng hợp có trong khí công nghiệp, thuốc men, chất gây ô nhiễm môi trường và thuốc trừ sâu hóa học, có thể xâm nhập vào cơ thể trực tiếp hoặc qua chuỗi thực phẩm bị ô nhiễm.

Làm thế nào để độc tố xâm nhập vào cơ thể?

Độc tố sinh ra bên trong cơ thể hoặc xâm nhập vào cơ thể qua các con đường sau:

Độc tố có thể xâm nhập vào máu qua nhiều con đường: hít phải, nuốt phải, tiêm và tiếp xúc với da và mắt.

Độc tố cũng có thể tích tụ và phát triển theo thời gian do tăng sản xuất hoặc giảm bài tiết trong cơ thể.

Các bệnh như bệnh thận mãn tính và bệnh gan có thể gây ra sự tích tụ độc tố, có thể phá vỡ các hệ thống cơ thể.

Ức chế miễn dịch và một số thiếu hụt enzym di truyền cũng có thể làm tăng tính nhạy cảm với sự tích tụ độc tố trong cơ thể hoặc giảm thải độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Việc sử dụng các tác nhân dược lý không được kiểm soát cũng có thể dẫn đến độc tính, các tác nhân này nên thường xuyên được sử dụng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Sử dụng ma túy bất hợp pháp cũng là một yếu tố quyết định đáng kể đến việc chất độc xâm nhập vào máu.

Các dấu hiệu cảnh báo về quá tải độc tố

Sự tích tụ độc tố bên trong cơ thể có thể làm phát sinh các vấn đề sau:

1. Táo bón

Ảnh minh họa: Internet

Độc tố và tác dụng ngoại ý của tác nhân dược lý có thể gây táo bón. Các chất độc và tác nhân đáng chú ý có thể gây táo bón bao gồm chì, thuốc kháng cholinergic, ma tuý, thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị tâm thần, thuốc chống co giật và quá nhiều vitamin D.

2. Tăng cân

Nhiều chất độc trong môi trường có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất và nội tiết tố, dẫn đến tăng cân.

Khi cơ thể tiếp xúc với quá nhiều chất độc và không thể đào thải chúng ra ngoài một cách hiệu quả, các chất độc có thể được lưu trữ dưới dạng chất béo để ngăn chúng lưu thông trong máu. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng bất lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tiểu đường.

Các chất độc có thể gây tăng cân bao gồm:

Thuốc trừ sâu

Chất dẻo

Chất chống cháy

Phthalates

Parabens

Bisphenol A (BPA)

Kim loại nặng (chì, thủy ngân, asen)

Chất tẩy rửa hóa học và dung môi

Ô nhiễm không khí từ các nhà máy

3. Mệt mỏi liên tục

Các chất độc trong môi trường có thể làm gián đoạn sự trao đổi chất của cơ, có thể dẫn đến đau cơ và mệt mỏi liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết những người bị mệt mỏi liên tục do chất độc hóa học có thể nhớ lại các yếu tố khởi phát như sử dụng ma túy để tiêu khiển, tiếp xúc với thuốc trừ sâu, hay tu sửa hoặc chuyển đến một ngôi nhà mới.

Mệt mỏi cũng có thể là kết quả của chứng mất ngủ do độc tố gây ra và thiếu ngủ yên giấc. Các chất độc có thể gây mệt mỏi liên tục bao gồm:

Metylen clorua

Thuốc trừ sâu

Thủy ngân

Cadmium

Thạch tín

Nhôm

Niken

Berili

4. Các vấn đề về da

Chất độc có thể được hấp thụ qua da, gây kích ứng và tổn thương da.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc nghề nghiệp với hóa chất là một yếu tố quyết định đáng kể các tình trạng da như viêm da tiếp xúc kích ứng, viêm da tiếp xúc dị ứng, ung thư da, nhiễm trùng da và chấn thương da.

Các độc tố có thể gây ra các vấn đề về da bao gồm:

Kim loại

Nhựa epoxy và nhựa acrylic

Phụ gia cao su

Chất trung gian hóa học

Hóa chất nông nghiệp (thuốc trừ sâu và phân bón)

Hóa chất thương mại

Axit, bazơ, chất oxy hóa / khử

Chất tẩy rửa

5. Đau đầu và đau nửa đầu

Nhức đầu có thể là dấu hiệu của nhiều loại độc tố khác nhau. Độc tính carbon monoxide và cyanide là những nguyên nhân phổ biến gây ra chứng đau đầu do độc tố.

Các tác nhân gây giãn mạch như nitroglycerin cũng có thể làm tăng lưu lượng máu lên não, dẫn đến đau đầu. Các nguyên nhân khác bao gồm methylene chloride, thuốc trừ sâu, hóa chất, mất cân bằng hormone.

6. Tính khí thất thường

Một số chất độc có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và nội tiết, gây ra các vấn đề tâm lý, chẳng hạn như trầm cảm, lo lắng, thay đổi tâm trạng và rối loạn giấc ngủ.

Rượu, sử dụng ma túy bất hợp pháp, và các tác nhân dược lý cũng là những yếu tố quyết định tâm lý và cảm xúc của tâm trạng. Carbon monoxide và thuốc trừ sâu cũng có thể gây chết tế bào thần kinh do giảm cung cấp oxy, suy giảm nhận thức và dẫn đến chứng mất trí.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc lâu dài với chất độc thần kinh có thể dẫn đến các tác động không thể đảo ngược và rối loạn thoái hóa não. Các chất độc có thể gây ra thay đổi tâm trạng bao gồm:

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Formaldehyde

Nước hoa tổng hợp

Styrene và xylen (sơn và dung môi)

Toluene

Phthalates và benzen (sản phẩm chăm sóc vệ sinh)

Phthalates (chất làm mát không khí, nến và nhựa)

7. Hôi miệng

Chứng hôi miệng, còn được gọi là hơi thở có mùi, có thể chỉ ra một quá trình tiềm ẩn chứ không phải do ăn nhầm thức ăn hoặc quên đánh răng.

Ảnh minh họa: Internet

Hơi thở có mùi trái cây có thể là do sự tích tụ của xeton, chủ yếu là axeton trong cơ thể, xảy ra trong quá trình nhiễm toan ceton do tiểu đường (DKA), một tình trạng không kiểm soát được lượng đường trong máu trong cơ thể của bệnh nhân tiểu đường và là một trường hợp cấp cứu y tế.

Độc tính của thạch tín cũng có thể gây ra sự thay đổi trong mùi hơi thở, khiến hơi thở có mùi tỏi. Độc tính xyanua cũng có thể làm gián đoạn hơi thở của một người, tạo ra mùi "hạnh nhân đắng", nhưng điều này có thể khó phát hiện.

8. Đau và co thắt cơ

Rượu, mất cân bằng điện giải và các tác dụng phụ dược lý là những nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh cơ.

Bệnh cơ nhiễm độc có thể biểu hiện như đau cơ, chuột rút cơ và yếu cơ nghiêm trọng kèm theo tiêu cơ vân (làm chết các sợi cơ, giải phóng các chất độc vào tuần hoàn), gây suy thận và có thể tử vong.

9. Mất ngủ

Mất ngủ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: môi trường, di truyền, tâm lý và hành vi.

Tiêu thụ caffeine và rượu và hút thuốc gần giờ đi ngủ có thể gây rối loạn giấc ngủ và mất ngủ. Những nguyên nhân gây mất ngủ này thường ngắn hạn và có thể khắc phục được và có thể được cải thiện khi vệ sinh giấc ngủ.

10. Cơ thể quá nóng và đổ mồ hôi

Ảnh minh họa: Internet

Một số chất và độc tố như caffeine, organophosphates và thuốc lắc có thể làm tăng tác dụng thần kinh giao cảm trong cơ thể, tăng điều tiết nhiệt và dẫn đến cơ thể quá nóng và đổ mồ hôi.

Độc tính cholinergic gây ra bởi organophosphat, được tìm thấy trong thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng, có thể làm tăng tiết mồ hôi cùng với các tác dụng toàn thân khác.

Nội tiết tố thường bị ảnh hưởng bởi quá tải chất độc

Theo thời gian, nhiều chất độc có thể làm suy giảm chức năng nội tiết tố. Người ta đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều các sản phẩm từ sữa có thể phá vỡ chức năng của hormone do sự hiện diện của hormone tăng trưởng.

Nhiều loại hàng hóa thực phẩm đóng gói có chứa xenoestrogen, dẫn đến phơi nhiễm và mất cân bằng hormone. Quá tải chất độc sẽ biểu hiện như tăng cân, sương mù não, mệt mỏi, mất ngủ, đau cơ, đau nhức và thay đổi tâm trạng.

Quá tải độc tố trong cơ thể có thể biểu hiện nhiều dấu hiệu và triệu chứng. Mặc dù cơ thể liên tục thải độc tố, nhưng việc lựa chọn lối sống kém và hệ thống miễn dịch suy yếu có thể ảnh hưởng đến chức năng đào thải của cơ thể, dẫn đến bệnh tật.

Theo Emedihealth