Điểm mặt 3 loại lá được mệnh danh là "nước hoa thiên nhiên" vừa khử mùi vừa tạo hương thơm bền, dai cho cơ thể, vượt mặt tất cả các loại nước hoa công nghiệp

Là loại thảo mộc có mùi thơm dễ chịu, giúp tiêu diệt mùi cơ thể vô cùng hiệu quả. Các loại tinh dầu có trong cây hương thảo có công dụng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi. Ngoài ra tinh dầu bạc hà và hợp chất diệp lục trong hương thảo còn trung hòa mùi cơ thể và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Hoặc chị em cũng có thể tìm mua các loại tinh dầu hương thảo, sau đó hòa tan 2 - 3 giọt cùng một ít nước ấm. Thấm đều vào bông gòn hoặc bông tẩy trang rồi massage và đắp lên vùng da ra nhiều mồ môi 2 - 3 lần/ngày sẽ thấy mùi hôi được cải thiện đáng kể.

Cho 1 - 2 muỗng lá hương thảo sấy khô vào ly, cùng 200ml nước nóng rồi đậy nắp lại ngâm khoảng 5 phút để các hợp chất hòa tan vào nước. Lọc qua rây, bỏ cặn và cho thêm một ít mật ong là có thể uống được.

2. Ngò rí

Mùi hương mạnh mẽ của tinh dầu ngò rí sẽ giúp cơ thể áp chế được mùi hôi. Trong rau ngò rí chứa một lượng chất diệp lục vô cùng dồi dào, có công dụng kiềm hóa và làm sạch máu, từ đó công năng đào thải độc tố, tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi hiệu quả, cải thiện được mùi cơ thể tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng 1 nắm rau ngò rí, thái nhỏ và cho vào ly. Thêm khoảng 200ml nước nóng vào rồi đây kín miệng ly khoảng 5 phút cho các tinh dầu ngò rí hòa tan vào nước. Lọc bỏ cặn rồi uống mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối. Ngoài ra việc nhai 1 nắm ngò rí cũng là một trong những cách “chữa cháy” mùi hôi miệng tạm thời hiệu quả.

3. Lá xô thơm

Lá xô thơm có mùi hương ngọt ngào, dễ chịu nhờ các hợp chất như: diosmetin, apigenin và luteolin,.. và các tinh dầu nên có tác dụng khử mùi rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cây xô thơm còn có công dụng kháng khuẩn, giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, từ đó giúp làm giảm được sự “nặng mùi” của các tuyến mồ hôi và giúp cơ thể thơm ngát nhiều giờ. Cũng vì vậy lá xô thơm được ứng dụng nhiều trong ngành làm đẹp, chiết xuất tinh dầu và nước hoa.