Theo các chuyên gia, dù hiếm gặp nhưng nguy cơ tử vong do nhổ răng khôn hoàn toàn có thể xảy ra nếu người bệnh không sàng lọc kỹ nguy cơ tai biến và bác sĩ thiếu kinh nghiệm xử lý.

Mới đây, thông tin một phụ nữ sống tại Hải Phòng tử vong sau tiến hành nhổ răng khôn (hay còn gọi là răng số 8) tại Phân viện Quân y 7, nghi do sốc phản vệ khiến dư luận bàng hoàng.

Nhổ răng khôn là ca tiểu phẫu khá phức tạp, đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo vấn đề an toàn. Tuy nhiên, việc nhổ bỏ răng khôn có thể xảy ra các biến chứng nguy hiểm mà bạn nên biết để chuẩn bị thật tốt trước khi đưa ra quyết định.

Răng khôn hay răng số 8 thường mọc ở người từ 18 - 25 tuổi hoặc muộn hơn. Mỗi lần mọc, những chiếc răng khôn này mang đến không ít phiền toái khiến nhiều người quyết định nhổ bỏ chúng.

Biến chứng khi nhổ răng khôn ai cũng phải biết

Chảy máu kéo dài

Thông thường sau khi nhổ răng khôn tình trạng chảy máu có thể kéo dài trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, nếu máu chảy lâu hơn thời gian trên đó là biểu hiện bất thường. Bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra lại.

Nguyên nhân của biến chứng này có thể là do bệnh nhân không cắn chặt bông để cầm máu trong vòng 20 phút sau khi nhổ răng. Ngoài ra, có thể do vết thương bị đã bị rách hoặc sau khi vừa nhổ răng người bệnh đã uống bia rượu.

Nhiễm trùng

Nhiều trường hợp sau khi nhổ răng khôn, vết thương bị sưng tấy, gây đau đớn trong thời gian dài thậm chí khiến cả hàm bị cứng. Đây là những triệu chứng cho thấy bạn đã đã bị nhiễm trùng. Nguyên nhân phổ biến là do dụng cụ nha khoa không đảm bảo vệ sinh.

Tổn thương dây thần kinh

Nhổ răng khôn có thể làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh nếu thực hiện không đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa có câu "cái răng cái tóc là gốc con người". Điều này hoàn toàn chính xác vì đây là những vị trí tập trung rất nhiều dây thần kinh. Nếu sau khi nhổ răng xuất hiện triệu chứng như ngứa, tê ở lưỡi, môi, cằm và nướu chứng tỏ những dây thần kinh ở đây của bạn đã bị tổn thương.

Khô ổ răng cắm

Sau khi nhổ răng khôn 3 - 5 ngày vùng ổ răng sẽ xuất hiện cục máu đông ngăn máu chảy tiếp. Tuy nhiên một số cục máu đông phát triển bất thường sẽ gây nên hiện tượng khô ổ cắm răng, ảnh hưởng đến chức năng nhai của người bệnh.

Hãy đến những địa chỉ nha khoa uy tín và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm để đảm bảo việc nhổ răng khôn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh được những biến chứng khi nhổ răng khôn ở trên, bạn nên chọn bệnh viện chuyên khoa hay địa chỉ nha khoa uy tín để đảm bảo an toàn.