Vitamin A: Tác dụng và cách bổ sung Vitamin A hiệu quả nhất

Vitamin A có thể tan trong chất béo và cần đi kèm với chất béo để hấp thụ tối ưu. Có hai loại vitamin A chính đó là: retinol (Loại vitamin A có nguồn gốc từ động vật) và provitamin carotenoids (Loại vitamin A có trong các loại trái cây và rau nhiều màu sắc).

Vitamin A còn được gọi là retinol. Đây là một nhóm hợp chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe cơ thể. Thiếu hụt vitamin A là nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Chúng ta cần dung nạp đủ vitamin A cho cơ thể để ngăn ngừa bệnh quáng gà, khô và viêm mắt.

Vitamin A thường được biết đến với công dụng là một loại vi chất cần thiết cho thị lực, đồng thời có tác dụng cải thiện làn da.

Vitamin A giúp làm chậm quá trình lão hóa da -Ảnh: Internet

Giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa.

Ngăn chặn sản sinh các tế bào ung thư và chống bệnh ung thư hiệu quả

Giúp bạn có bộ xương và răng chắc khỏe

Ngăn chặn sự hình thành của sỏi tiết niệu.

Giúp duy trì một hệ thống sinh sản khỏe mạnh.

Hỗ trợ điều trị các bệnh về da như mụn trứng cá, mụn rộp, vết thương và vết bỏng...

Được dùng để chữa các bệnh như loét đường tiêu hóa, bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa và điều trị ung thư, bảo vệ tim mạch.

3. Cách bổ sung vitamin A hiệu quả

Thực phẩm chứa nhiều vitamin A -Ảnh: Internet

Bạn cần viết cách bổ sung vitamin A một cách lành mạnh và cân bằng trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Vitamin A có ở đâu?

Các loại trái cây, rau, cá và các sản phẩm từ sữa là những thực phẩm có chứa lượng vitamin A dồi dào. Bạn đang tò mò muốn biết Vitamin A có trong thực phẩm nào phải không?

Bạn có thể bổ sung theo 2 dạng với những thực phẩm giàu vitamin A tương ứng:

Bổ sung vitamin A dạng retinol từ những nguồn gồm thịt bò, thịt gà và gan gà tây, sữa nguyên kem và pho mát.

Gan động vật là thực phẩm có chứa nhiều vitamin A -Ảnh: Internet

Bổ sung vitamin A dạng Carotenoid từ các nguồn cung cấp phong phú như khoai lang, xoài, cà rốt, rau bina, rau xanh rậm lá, cải xoăn và dưa đỏ.

Thực phẩm bổ sung vitamin A là những loại rau củ quen thuộc và dễ chế biến -Ảnh: Internet

4. Cách dùng vitamin A hiệu quả

Bạn nên dùng vitamin A theo chỉ dẫn trên nhãn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khi sử dụng thuốc dạng lỏng, bạn cần đo thuốc bằng muỗng đo hoặc cốc đo liều đặc biệt. Tuyệt đối không dùng nhiều hoặc ít hơn so với liều khuyến cáo của vitamin A.

Mẹ bầu cần bổ sung vitamin A từ thực phẩm để cải thiện sức khỏe mẹ và bé -Ảnh: Internet

Bạn lưu ý nhé:

Chỉ nên cho trẻ uống lượng dầu gan cá hoặc vitamin A-D tương ứng với 2.500 đơn vị quốc tế (IU) vitamin A mỗi ngày.

Với người lớn, không được dùng quá 5.000 IU vitamin A/ngày.

Nên cho trẻ 6 tháng tuổi uống thêm 100.000 đơn vị vitamin A.

Cho người mẹ uống 200.000 đơn vị vitamin A sau khi sinh.

Bổ sung vitamin A cho trẻ em -Ảnh: Internet

Hi vọng với một số thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ hiểu thêm về vitamin A trong đời sống cơ thể con người. Hãy bổ sung thêm vitamin A mỗi ngày để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho sức khỏe và cơ thể của bạn nhé.

Chúc bạn có có một sức khỏe thật dồi dào để làm việc và học tập nhé!