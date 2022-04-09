VIÊM NHIỄM PHỤ KHOA: Nguyên nhân và cách nhận biết mà phụ nữ nhất định phải nằm lòng

Sống khỏe 09/04/2022 23:14

Theo nghiên cứu của bộ y tế thì có khoảng hơn 70% phụ nữ bị bệnh phụ khoa và thường bị tái phát nhưng không biết nguyên nhân, dấu hiệu cũng như điều trị đúng cách. Vậy bệnh phụ khoa là gì? Các bệnh phụ khoa chị em thường gặp là những bệnh nào?

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa có thể xuất phát từ một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh ở phụ nữ. Vì vậy bạn cần biết sớm nguyên nhân và cách nhận biết để phòng ngừa khi còn có thể.

Một số nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa

Do nội tiết tố trong cơ thể

Khi nội tiết tố trong cơ thể bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân như căng thẳng, mất ngủ kéo dài, phụ nữ trong quá trình mang thai hoặc ở giai đoạn tiền mãn kinh, kinh nguyệt không đều dẫn đến tình trạng mất cân bằng, chính những yếu tố này cũng có thể khiến cho vùng kín của bạn gặp vấn đề không hề nhỏ.

VIÊM NHIỄM PHỤ KHOA: Nguyên nhân và cách nhận biết mà phụ nữ nhất định phải nằm lòng - Ảnh 1
Kinh nguyệt không đều dẫn đến tình trạng mất cân bằng, chính những yếu tố này cũng có thể khiến cho vùng kín của bạn gặp vấn đề không hề nhỏ.

Quan hệ tình dục không an toàn

Trong chuyện chăn gối nếu trong quá trình giao hợp bạn có các hành động quá mạnh thì cũng dễ làm vùng kín bị tổn thương. Hơn nữa nếu bạn không chú trọng điều này thì còn có thể lây nhiễm một số bệnh xã hội. Vì vậy, phụ nữ cần vệ sinh cẩn thận trước và sau mỗi lần giao hợp để đảm bảo vùng kín không bị bất cứ tổn thương nào.

Một số thói quen sinh hoạt

Vệ sinh vùng kín không sạch, mặc quần lót chật, tình trạng vùng kín ẩm ướt không khô thoáng cũng là nguyên nhân khiến các vi khuẩn tấn công và gây viêm nhiễm phụ khoa. Phụ nữ nên để vùng kín luôn khô thoáng, vệ sinh thường xuyên sau mỗi lần đi vệ sinh. Đặc biệt, không sử dụng các loại khăn giấy chứa nhiều hóa chất để làm khô vùng kín, điều này cũng là nguyên nhân chính gây nên các căn bệnh phụ khoa ở phụ nữ.

Cách nhận biết bệnh viêm nhiễm phụ khoa

Triệu chứng của viêm nhiễm phụ khoa có thể bị nhầm lẫn với các hiện tượng sinh lí xảy ra ở vùng kín nên khá nhiều người còn chủ quan. Đặc biệt là trong những giai đoạn đầu, biểu hiện của bệnh chưa rõ ràng và khó có thể nhận diện được bệnh.

Bệnh có thể có nhiều biểu hiện phong phú, và không giống nhau ở mỗi người. Dưới đây là một số biểu hiện thường gặp nhất mà bạn có thể tham khảo:

Bị ngứa ngáy, khó chịu ở vùng kín. Một số trường hợp còn nổi mẩn đỏ, loét,…

Khí hư bất thường (khí hư màu vàng, khí hư màu xanh, khí hư màu trắng đục, khí hư lẫn máu, khí hư có mùi hôi tanh,…) ra nhiều.

VIÊM NHIỄM PHỤ KHOA: Nguyên nhân và cách nhận biết mà phụ nữ nhất định phải nằm lòng - Ảnh 2
Khí hư bất thường (khí hư màu vàng, khí hư màu xanh, khí hư màu trắng đục, khí hư lẫn máu, khí hư có mùi hôi tanh,…) ra nhiều.

Khi đi tiểu bị đau kèm theo các hiện tượng tiểu buốt, tiểu nhắt,…

Đau rát khi quan hệ tình dục, đau bụng dưới sau khi quan hệ tình dục.

Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thực sự giúp quá trình trao đổi chất trong ngày tốt hơn?

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thực sự giúp quá trình trao đổi chất trong ngày tốt hơn?

Một số lý do tại sao việc uống một tách cà phê ngay sau bữa ăn lại là một thói quen xấu mà chúng ta nên từ bỏ để bảo vệ sức khỏe của mình và sống lành mạnh hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh phụ nữ viêm nhiễm vùng kín cách nhận biết bệnh viêm nhiễm vùng kín

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 35 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?