VIÊM NHIỄM PHỤ KHOA: Nguyên nhân và cách nhận biết mà phụ nữ nhất định phải nằm lòng

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa có thể xuất phát từ một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh ở phụ nữ. Vì vậy bạn cần biết sớm nguyên nhân và cách nhận biết để phòng ngừa khi còn có thể.

Khi nội tiết tố trong cơ thể bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân như căng thẳng, mất ngủ kéo dài, phụ nữ trong quá trình mang thai hoặc ở giai đoạn tiền mãn kinh, kinh nguyệt không đều dẫn đến tình trạng mất cân bằng, chính những yếu tố này cũng có thể khiến cho vùng kín của bạn gặp vấn đề không hề nhỏ.

Kinh nguyệt không đều dẫn đến tình trạng mất cân bằng, chính những yếu tố này cũng có thể khiến cho vùng kín của bạn gặp vấn đề không hề nhỏ.

Quan hệ tình dục không an toàn

Trong chuyện chăn gối nếu trong quá trình giao hợp bạn có các hành động quá mạnh thì cũng dễ làm vùng kín bị tổn thương. Hơn nữa nếu bạn không chú trọng điều này thì còn có thể lây nhiễm một số bệnh xã hội. Vì vậy, phụ nữ cần vệ sinh cẩn thận trước và sau mỗi lần giao hợp để đảm bảo vùng kín không bị bất cứ tổn thương nào.

Một số thói quen sinh hoạt

Vệ sinh vùng kín không sạch, mặc quần lót chật, tình trạng vùng kín ẩm ướt không khô thoáng cũng là nguyên nhân khiến các vi khuẩn tấn công và gây viêm nhiễm phụ khoa. Phụ nữ nên để vùng kín luôn khô thoáng, vệ sinh thường xuyên sau mỗi lần đi vệ sinh. Đặc biệt, không sử dụng các loại khăn giấy chứa nhiều hóa chất để làm khô vùng kín, điều này cũng là nguyên nhân chính gây nên các căn bệnh phụ khoa ở phụ nữ.

Cách nhận biết bệnh viêm nhiễm phụ khoa

Triệu chứng của viêm nhiễm phụ khoa có thể bị nhầm lẫn với các hiện tượng sinh lí xảy ra ở vùng kín nên khá nhiều người còn chủ quan. Đặc biệt là trong những giai đoạn đầu, biểu hiện của bệnh chưa rõ ràng và khó có thể nhận diện được bệnh.

Bệnh có thể có nhiều biểu hiện phong phú, và không giống nhau ở mỗi người. Dưới đây là một số biểu hiện thường gặp nhất mà bạn có thể tham khảo:

Bị ngứa ngáy, khó chịu ở vùng kín. Một số trường hợp còn nổi mẩn đỏ, loét,…

Khí hư bất thường (khí hư màu vàng, khí hư màu xanh, khí hư màu trắng đục, khí hư lẫn máu, khí hư có mùi hôi tanh,…) ra nhiều.

Khí hư bất thường (khí hư màu vàng, khí hư màu xanh, khí hư màu trắng đục, khí hư lẫn máu, khí hư có mùi hôi tanh,…) ra nhiều.

Khi đi tiểu bị đau kèm theo các hiện tượng tiểu buốt, tiểu nhắt,…

Đau rát khi quan hệ tình dục, đau bụng dưới sau khi quan hệ tình dục.

Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.