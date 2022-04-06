KHỔ TRƯỚC SƯỚNG SAU THẾ MỚI GIÀU: Top các con giáp năm 2021 vất vả đủ đường, năm 2022 lại BỘI THU BẤT NGỜ

Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Bước sang năm 2022, họ nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.



Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 5 trở đi.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Tân Sửu 2021, do Mùi và Sửu là 1 trong 6 cặp con giáp Lục xung, nên tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đặc biệt, trong năm nay tuổi Mùi làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Mùa hè sắp tới là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của họ (ngày Lập hạ là ngày 5/5 dương lịch), do đó tuổi Mùi cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.