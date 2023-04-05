Đã có không ít tranh cãi về việc khi ngủ dậy, chúng ta nên đánh răng trước hay sau khi uống cốc nước đầu tiên trong ngày.

Có ý kiến cho rằng ngủ dậy nên đánh răng ngay để đảm bảo vệ sinh răng miệng, nhưng có không ít người lại cho biết cần uống nước trước để giải tỏa cơn khát cho cơ thể.

Vậy nên uống nước trước hay sau khi đánh răng?

Nước chiếm tới 70% trọng lượng cơ thể con người (Ảnh minh họa)

ThS.BS Lê Thị Lan Hương - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3 cho biết, nước là một trong những thành phần cơ bản và cần thiết cho con người, chiếm 60 - 70% trọng lượng cơ thể. Hàng ngày, cơ thể mất nước qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu và lượng nước được bù đắp qua thức ăn, các loại nước uống, sữa.

Đáng chú ý, giấc ngủ đêm ở người trưởng thành từ 7 - 8 tiếng, trong thời gian này cơ thể giảm thấp quá trình trao đổi các chất và nước, do đó khi ngủ dậy mọi người thường thấy nước tiểu sậm màu hơn.

Theo vị bác sĩ, uống một cốc nước vào buổi sáng không những giúp bù nước, lọc thận tốt hơn, cải thiện chức năng ruột, mà còn khiến tinh thần sảng khoái.

Bên cạnh đó, uống nước trước khi ăn làm giảm lượng calo tiêu thụ, góp phần giảm cân, cung cấp độ ẩm cho làn da. Do vậy, chúng ta luôn cần cung cấp đầy đủ lượng nước trong ngày để đảm bảo cơ thể hoạt động tối ưu.

Còn mục đích của việc đánh răng là giúp loại bỏ các mảng bám thức ăn, vi khuẩn trên răng và trong khoang miệng, vì vậy thời điểm đánh răng tốt nhất là khoảng 30 phút sau các bữa ăn.

Bình thường, trong khoang miệng luôn tồn tại các vi khuẩn thường trú, giúp cân bằng môi trường, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, đồng thời kìm hãm các nhóm vi khuẩn gây bệnh. Sự phát triển quá mức của nhóm vi khuẩn nào cũng đem đến vấn đề mất cân bằng.

Bác sĩ Hương nhấn mạnh, việc uống nước trước hay sau khi đánh răng chưa được chứng minh khác biệt rõ ràng về hiệu quả. Vì vậy, để có một hàm răng chắc khỏe, hơi thở thơm tho và cơ thể lành mạnh, chúng ta cần sinh hoạt điều độ, tránh các thức ăn nhiều đường, vệ sinh răng miệng thường xuyên và đúng cách, uống nước ngay cả khi chưa có cảm giác khát.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-nuoc-truoc-hay-sau-khi-danh-rang-cach-nao-tot-hon-569425.html