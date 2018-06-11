Uống nước mía giải khát ngày hè mà không lưu ý những điều này thì chỉ có rước họa vào thân

Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi dùng nước mía giải nhiệt ngày hè để bảo vệ sức khỏe:

Theo Đông y, nước mía có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, chữa ho khan, mất dịch vị, miệng khô khát, nôn ói nhiều, mệt mỏi, suy nhược… Mặc dù là loại thức uống giải nhiệt tốt cho sức khỏe nhưng nếu dùng sai cách có thể gây hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, vì chứa nhiều đường nên nước mía không hề phù hợp với những người béo phì, thừa cân. Đồng thời, những người có nguy cơ bị tiểu đường cũng không nên uống quá nhiều nước mía.

Nước mía chứa hàm lượng đường lên đến 70% trong thành phần, còn lại là chất béo, đạm... Chính vì vậy, nước mía giúp bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể, ngăn ngừa kiệt sức ngày nắng nóng.

Nếu bạn đang gặp những vấn đề trên thì nên hạn chế uống nước mía vì thức uống này sẽ dễ khiến bạn béo phì và tăng lượng đường trong máu.

Người béo phì và tiểu đường nên hạn chế uống nước mía - Ảnh minh họa: Internet

Không dùng nước mía để quá lâu trong tủ lạnh

Nhiều người có thói quen uống lạnh thường thích trữ nước mía trong tủ lạnh dùng dần. Tuy nhiên, điều này không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Nước mía khi để quá lâu hoặc bảo quản trong điều kiện không thích hợp thì rất dễ biến chất, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, dẫn đến tình trạng nhiễm độc.

Bên cạnh đó, vì có tính lạnh và chứa hàm lượng đường rất cao nên nếu bảo quản quá lâu trong tủ lạnh, nước mía có thể gây ra những rối loạn tiêu hóa khi sử dụng.

Đối với những người tì vị hư yếu, hay đầy bụng, đi phân lỏng không nên uống nước mía, đặc biệt là nước mía lạnh.

Nước mía để lâu trong tủ lạnh không hề tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai cũng không nên uống nhiều nước mía

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nước mía có tác dụng giảm chứng ốm nghén hiệu quả ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ mang thai uống quá nhiều nước mía có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mẹ và bé.

Chính vì vậy, bạn cần thiết lập chế độ dinh dưỡng, đảm bảo đủ dưỡng chất từ các nguồn thực phẩm khác nhau để thai kỳ luôn khỏe mạnh.

Uống nước mía sẽ giúp tăng cường sức khỏe nhưng đừng nên lạm dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lưu ý khi uống nước mía mà ai cũng cần phải biết để bảo vệ sức khỏe chính mình.