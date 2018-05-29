Tập thể dục đều đặn mỗi sáng nhưng cân nặng vẫn tăng vù vù, bạn có thể đang mắc những sai lầm này

Luyện tập 29/05/2018 11:48

Tập thể dục đều đặn mỗi ngày nhưng không đúng cách thì quá trình giảm cân cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không muốn cân nặng tăng vù vù thì đừng mắc phải những sai lầm sau khi luyện tập nhé!

Luyện tập thể dục mỗi ngày là cách giảm cân an toàn và hiệu quả được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, tập luyện sai cách sẽ khiến quá trình giảm cân và loại bỏ mỡ thừa thất bại. Thậm chí, bạn còn tăng cân nhanh chóng nếu mắc phải sai lầm trong quá trình luyện tập.

Dưới đây là những sai lầm trong lúc tập luyện buổi sáng khiến quá trình giảm cân của bạn trở nên “công cốc”:

Những sai lầm khi luyện tập khiến bạn tăng cân vù vù

Nhịn ăn vào buổi tối trước khi tập luyện

Nhiều người cho rằng chỉ cần nhịn ăn và luyện tập thể dục đều đặn là có thể nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên trên thực tế, nhịn ăn chưa bào giờ được đánh giá là phương pháp giảm cân an toàn và bền vững.

Nếu nhịn ăn vào buổi tối thì sau một đêm dài, năng lượng trong cơ thể và lượng đường trong máu sẽ nằm ở mức rất thấp. Lúc này, cơ thể phải giải phóng lượng lớn carbohydrate dự trữ và cả glycogen để cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động.

Đây chính là nguyên nhân khiến bạn có cảm giác thèm ăn, nhất là thèm đồ ngọt để bù đắp lượng glycogen đã mất và ổn định lại lượng đường trong máu.

Chính vì vậy, thay vì nhịn bữa tối, bạn có thể sử dụng các loại thực phẩm lành mạnh như cá, rau xanh, hạt ngũ cốc… để chuẩn bị năng lượng cho buổi tập luyện tốt hơn, đồng thời hạn chế cảm giác thèm ăn.

Tập thể dục đều đặn mỗi sáng nhưng cân nặng vẫn tăng vù vù, bạn có thể đang mắc những sai lầm này - Ảnh 1
Để có đủ năng lượng cho buổi luyện tập vào sáng hôm sau, bạn tuyệt đối không nên nhịn ăn buổi tối - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ muộn vào đêm trước khi tập luyện

Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe cũng như việc tập luyện vì đây là thời gian cơ bắp và các tổn thương được phục hồi. Ngoài ra, khi ngủ đủ giấc, cảm giác thèm ăn sẽ được giảm bớt.

Thức khuya thường xuyên sẽ làm rối loạn hoạt động của các hoóc-môn trong cơ thể, leptip và grelin sẽ hoạt động mạnh hơn gây ra các cơn đói và thèm ăn. Điều này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn sau khi luyện tập và nhanh chóng tăng cân.

Tập thể dục đều đặn mỗi sáng nhưng cân nặng vẫn tăng vù vù, bạn có thể đang mắc những sai lầm này - Ảnh 2
Ngủ muộn khiến cơ thể mệt mỏi và nhanh tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Không uống đủ nước khi tập luyện

Khi luyện tập thể dục, cơ thể sẽ dễ dàng mất đi một lượng nước đáng kể. Nếu không được bổ sung đủ nước, bạn có thể rơi vào trạng thái mất nước, thiếu nước, làm ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của gan và thận. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình đốt cháy chất béo sẽ bị cản trở.

Uống đủ nước khi luyện tập không chỉ giúp bù nước cho cơ thể mà còn có tác dụng hạn chế sự gia tăng chất béo, giúp thải độc nhanh chóng, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên, bạn không nên uống nước ngay sau khi luyện tập mà nên nghỉ khoảng 30 phút rồi mới bổ sung nước cho cơ thể.

Tập thể dục đều đặn mỗi sáng nhưng cân nặng vẫn tăng vù vù, bạn có thể đang mắc những sai lầm này - Ảnh 3
Bổ sung đủ nước cho cơ thể khi luyện tập là điều cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những sai lầm khi luyện tập buổi sáng khiến cân nặng của bạn chỉ có tăng chứ không giảm, bạn cần lưu ý để tránh xa càng sớm càng tốt.

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