Uống nước cây nhọ nồi có tác dụng gì?

Cây nhọ nồi mọc thẳng đứng, cao chừng 80-100cm. Thân cây có lông cứng màu trắng, lá mọc đối nhau, dài 4-8cm, rộng 7-15mm, mặt lá thường có lông và mép khía răng nhỏ. Hoa có màu trắng và mọc thành từng cụm.

Cây nhọ nồi còn có tên gọi khác là cây cỏ mực , thủy hạn liên, hạn liên thảo... là một loại cây mọc dại ở khắp mọi nơi, rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy là cây thảo dược có nhiều công dụng tốt nhưng không quá khó khăn để có thể tìm được cây nhọ nồi.

Cây nhọ nồi được dùng triệt để cho các bài thuốc chữa bệnh cho từ trẻ sơ sinh đến người già

Theo Đông Y, cây nhọ nồi là cây thuốc chữa bệnh có tính hàn, vị chua ngọt, không độc. Một số công dụng chữa bệnh của cây nhọ nồi có thể kể đến gồm lương huyết (mát máu), cầm máu tốt, chữa chứng huyết nhiệt, chữa đau dạ dày, chữa nhiệt miệng, chữa tiêu chảy, huyết áp cao, mề đay, dưỡng thận âm, làm đen râu tóc... Với nhiều công dụng như vậy, cây nhọ nồi được thầy thuốc dùng triệt để cho các bài thuốc chữa bệnh cho từ trẻ sơ sinh đến người già rất an toàn.

Giã nát cây nhọ nồi sẽ thu được nước có màu đen. Uống nước cây nhọ nồi rất tốt cho sức khỏe với nhiều công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và chữa khỏi nhiều bệnh.

Uống nước cây nhọ nồi có nhiều công dụng tốt với sức khỏe

Theo kết quả nhiều nghiên cứu, cây nhọ nồi chứa nhiều thành phần hóa học có hiệu quả chữa bệnh rất tốt và có lợi đối với sức khỏe con người. Từng thành phần hóa học trong cây nhọ nồi có tác dụng chữa bệnh khác nhau.

2. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây nhọ nồi

- Chữa sốt phát ban

Khi bị sốt phát ban bạn có thể dùng cách chữa trị dân gian dùng cây nhọ nồi hiệu quả.

Chữa sốt phát ban từ cây nhọ nồi

Bài thuốc chữa sốt phát ban từ cây nhọ nồi như sau:

Dùng 60gam nhọ nồi sắc chung với 250ml nước. Mỗi ngày thực hiện 1 thang và dùng liên tục trong 2-3 ngày sẽ điều trị dứt điểm sốt phát ban. Đây là bài thuốc đơn giản, an toàn, hiệu quả.

- Cây nhọ nồi chữa rong kinh

Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường là dấu hiệu rong kinh. Bệnh là dấu hiệu rối loạn sức khỏe, gây khó chịu và khiến đời sống sinh hoạt của người phụ nữ bị xáo trộn.

Cây nhọ nồi giúp chữa bệnh rong kinh hiệu quả

Theo kinh nghiệm dân gian, để chữa bệnh rong kinh hiệu quả, bạn có thể hái một nắm nhỏ cây nhọ nồi, rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng. Sau đó để cho ráo nước rồi đem giã nhỏ, vắt lấy nước, chừng hai chén nhỏ (loại chén uống trà) để dùng uống giãn cách sáng trưa. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay tức khắc.

- Cây nhọ nồi chữa bệnh trĩ

Công dụng cầm máu của cây nhọ nồi thì ai cũng biết đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng dùng cây nhọ nồi là cách chữa bệnh trĩ dân gian hiệu quả cao. Trong thành phần của cây nhọ nồi có chứa những thành phần vô cùng quan trọng có công dụng chữa bệnh trĩ.

Dùng cây nhọ nồi là cách chữa bệnh trĩ dân gian hiệu quả cao

Cách thực hiện như sau: Dùng 1 nắm cây nhọ nồi (nhổ cả rễ). Rửa sạch, để ráo nước rồi đem giã nhuyễn. Sau đó, bạn cho nhọ nồi vào chén rượu nóng và lọc lấy nước cốt để uống. Phần bã nhọ nồi bạ dùng để đắp lên hậu môn (nhớ vệ sinh hậu môn sạch sẽ, khô ráo trước khi đắp).

- Cây nhọ nồi chữa bệnh viêm họng

Dùng bài thuốc từ cây nhọ nồi sẽ giúp bạn chữa trị hiệu quả những triệu chứng như đau họng, họng sưng tấy, có cảm giác đau khi nuốt.

Các vị thuốc gồm: 20gam cỏ nhọ nồi, 20gam bồ công anh, 12 củ rẻ quạt, kim ngân hoa, cam thảo đất. Mỗi vị 16gam. Sắc một thang thuốc với 300 ml nước. Dùng để uống trong ngày và kiên trì thực hiện kéo dài trong 3-5 ngày.

- Cây nhọ nồi chữa mề đay

Bệnh nổi mề đay với những triệu chứng đau nhức, cảm giác khó chịu khiến người bệnh rất mệt mỏi. Chữa chứng bệnh này sẽ đơn giản hơn với bài thuốc dân gian từ lá cây nhọ nồi.

Bài thuốc dân gian từ cây nhọ nồi giúp chữa bệnh mề đay hiệu quả

Bài thuốc: lá nhọ nồi, lá khế, rau diếp cá, lá dưa chuột, lá nhài, lá huyết dụ. Rửa sạch các loại lá này, ngâm với nước muối loãng rồi giã nát. Dùng cả bã và nước đắp lên những vùng có nốt mề đay. Thực hiện chừng sau 2-3 lần sẽ khỏi bệnh.

- Hạ sốt bằng cây nhọ nồi

Dùng cây nhọ nồi là mẹo hay để chữa bệnh sốt cao rất hiệu quả. Đặc biệt là với những trường hợp người bệnh không thể dùng kháng sinh hoặc trẻ nhỏ.

Bài thuốc dân gian từ cây nhọ nồi điều trị sốt cao:

Các vị thuốc gồm: 20gam cỏ nhọ nồi, 20gam sài đất, 20gam củ sắn dây, 16gam cam thảo đất, 16gam cây cối xay, 12gam ké đầu ngựa. Sắc lấy nước uống. Thực hiện mỗi ngày một thang.

- Chữa bệnh chảy máu cam

Cây nhọ nồi có nhiều tác dụng chữa bệnh, trong đó hiệu quả cầm máu của loài cây cỏ hoang này rất cao. Với bệnh chảy máu cam, bạn có thể dùng cây nhọ nồi để cầm máu.





Dùng một nắm lá cây nhọ nồi rửa sạch rồi giã nát, đắp lên vết thương giúp cầm máu

Trong trường hợp bị thương, vết thương gây mất máu nhiều bạn chỉ cần dùng một nắm lá cây nhọ nồi rửa sạch rồi giã nát và đắp lên vết thương.

Bài thuốc chữa máu cam từ cây nhọ nồi được thực hiện như sau:

20 gam cây nhọ nồi, 20 gam hoa hòe kết hợp với 16gam cam thảo đất sắc uống lấy nước. Uống nước thuốc này sẽ giúp bệnh nhanh chóng khỏi. Dùng kiên trì với 1 thang thuốc mỗi ngày.

Qua bài viết trên chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về cây nhọ nồi và có câu trả lời cho câu hỏi Uống nước cây nhọ nồi có tác dụng gì. Hy vọng bạn sẽ có thể biết cách áp dụng linh hoạt để dùng cây nhọ nồi chữa bệnh hiệu quả.