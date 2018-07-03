Uống đều đặn 3 loại nước này mỗi sáng, U30 trẻ ra hẳn 10 tuổi, khỏe đẹp bất chấp tuổi tác

Sống khỏe 03/07/2018 14:40

Buổi sáng là thời điểm hoàn hảo nhất để bổ sung nước cho cơ thể sau một giấc ngủ dài. Thường xuyên uống những loại nước này mỗi sáng sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, thanh lọc cơ thể và mang đến cho bạn vẻ đẹp tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể cần được bổ sung ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Nếu uống nước đúng thời điểm và lựa chọn loại nước phù hợp có thể mang lại những tác dụng bất ngờ cho sức khỏe.

Đặc biệt, phụ nữ U30 nên thường xuyên uống những loại nước này mỗi sáng khi bụng còn trống rỗng để giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố. Chỉ sau một thời gian áp dụng phương pháp này, làn da và vóc dáng sẽ được cải thiện đáng kể. Chị em sẽ nhanh chóng sở hữu vẻ đẹp bất chấp tuổi tác.

Những loại nước uống tốt cho sức khỏe

Nước lọc

Thường xuyên uống một ly nước ấm mỗi sáng khi bụng còn đang trống rỗng rất tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho rằng, nước ấm có thể giúp các nguyên tố có lợi dễ dàng thẩm thấu qua màng tế bào, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Bên cạnh đó, uống nước lọc vào buổi sáng còn giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Uống đều đặn 3 loại nước này mỗi sáng, U30 trẻ ra hẳn 10 tuổi, khỏe đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 1
Một ly nước lọc ấm buổi sáng sẽ rất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh tươi

Một ly nước chanh tươi ấm chứa nhiều chất chống oxy hóa, kali và vitamin sẽ giúp kích thích hoạt động não bộ, ổn định huyết áp, tăng cường chức năng tiêu hóa, đồng thời đào thải mọi độc tố tích tụ trong cơ thể.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một ly nước ấm, sau đó vắt một chút chanh tươi hoặc cho vài lát chanh tươi vào ngâm vài phút là có thể uống ngay. Lưu ý, bạn chỉ nên dùng nước ấm để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thường xuyên uống nước chanh mỗi sáng sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da, giảm tình trạng hôi miệng, cho bạn cảm giác sảng khoái khi bắt đầu một ngày mới.

Uống đều đặn 3 loại nước này mỗi sáng, U30 trẻ ra hẳn 10 tuổi, khỏe đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 2
Nước chanh tươi giúp thải độc cơ thể rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nước mật ong

Phụ nữ U30 nên hình thành thói quen uống một ly nước mật ong ấm vào buổi sáng. Thức uống này không chỉ có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa mà còn giúp thải độc cơ thể, tăng sức đề kháng và giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh.

Đặc biệt, những dưỡng chất có trong nước mật ong còn hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước. Đối với các cô nàng da dầu, nước mật ong ấm còn có khả năng làm sạch dầu nhờn trên da và ngăn ngừa mụn trứng cá hình thành, mang đến cho bạn làn da mịn màng không tì vết.

Uống đều đặn 3 loại nước này mỗi sáng, U30 trẻ ra hẳn 10 tuổi, khỏe đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 3
Thường xuyên sử dụng những loại nước này mỗi sáng sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Biết được tác dụng tuyệt vời của những loại nước này, chắc hẳn bạn sẽ sử dụng mỗi sáng ngay khi vừa thức dậy phải không nào? Hãy kiên trì áp dụng để cơ thể luôn khỏe mạnh và tươi trẻ nhé!

Đây là những cách đơn giản giúp bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi sau khi ăn

Đây là những cách đơn giản giúp bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi sau khi ăn

Đầy hơi sau khi ăn sẽ gây cảm giác vô cùng khó chịu cho bạn, nhưng bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa và "tiêu diệt" chúng bằng những cách đơn giản dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Loại nước nên uống buổi sáng tác dụng của uống nước buổi sáng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?