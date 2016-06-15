Uống 1 muỗng thứ này buổi tối, đặt lưng xuống giường 2 phút là ngủ ngay

Sống khỏe 15/06/2016 10:37

Mất ngủ là tình trạng của nhiều người, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, theo healthymagician.

Nếu bạn đang mắc phải căn bệnh mất ngủ kinh niên, hãy thử ngay bài thuốc đơn giản này. Chắc chắn, bạn sẽ lại có giấc ngủ ngon suốt đêm và tràn đầy năng lượng vào sáng hôm sau.

Dưới đây là công thức tuyệt vời làm từ ba thành phần có ngay trong nhà bếp của bạn. 

Chuẩn bị:

-    1/8  muỗng cà phê muối biển 

-    ¼  muỗng cà phê mật ong 

-    1 muỗng canh dầu dừa

Những thành phần đơn giản này lại có công dụng tuyệt vời giúp thư giãn cơ thể và giải tỏa căng thẳng cho bạn. Đặc biệt, sự kết hợp này giúp làm giảm mức cortisol trong máu, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Cách sử dụng:

Để có kết quả tốt nhất, bạn nên uống hỗn hợp này trước khi đi ngủ. Dưới đây là 2 cách uống:

1.    Trộn mật ong với dầu dừa rồi cho muối biển vào khuấy thật đều. Uống hỗn hợp và uống thêm một cốc nước lọc rồi đi ngủ.

2.    Nếu muốn bạn có thể uống từng nguyên liệu bắt đầu từ mật ong, dầu dừa và ngậm một xíu muối. Cuối cùng, uống một cốc nước lọc là đủ.

Đây là hỗn hợp tự nhiên có vị ngọt giúp bạn không thức giấc giữa đêm và chắc chắn không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Hỗn hợp sẽ cung cấp cho bạn đủ glycogen cho não, giúp giải quyết các vấn đề căng thẳng, stress.

Hãy áp dụng ngay tối nay để có một giấc ngủ ngon và không thức giấc một lần nào trong đêm.

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