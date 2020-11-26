U30 cứ ăn 3 loại thịt chứa đầy collagen này, da dẻ sẽ căng mịn, đẩy lùi lão hóa nhanh chóng

Sống khỏe 26/11/2020 10:26

Bước sang tuổi 25, làn da của phụ nữ dần xuất hiện những nếp nhăn, chảy xệ… Để làm chậm quá trình này, bạn hãy bổ sung 3 loại thịt giàu collagen vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Thay vì tốn kém chi phí cho mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể làm đẹp da từ bên trong bằng các loại thịt giàu collagen. Chúng có thể đẩy lùi lão hóa, giúp phụ nữ luôn trẻ trung, xinh đẹp như tuổi đôi mươi.

Dưới đây là những thực phẩm bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày để làm chậm quá trình “già nua” của cơ thể:

Thịt gà

Thịt gà có chứa hàm lượng lớn các amino axit cần thiết để tạo ra collagen cung cấp cho cơ thể. Đặc biệt, chất này có nhiều trong da gà, cánh, sụn và chân gà. Một số người cho rằng chân gà chỉ có da bọc xương tuy nhiên trên thực tế, lượng collagen có trong chân gà mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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Thịt gà giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thịt cá

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, collagen từ cá chủ yếu là collagen loại 1. Đây là loại collagen được tìm thấy ở khắp nơi trong cơ thể trừ mô sụn. Loại này chiếm 70% trong da của con người và giúp cải thiện làn da hiệu quả.

Chính vì vậy, việc ăn cá thường xuyên sẽ giúp bổ sung lượng lớn collagen cho cơ thể giúp chống lão hóa, giảm sự hình thành nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da luôn căng mịn.

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Cá giàu dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng collagen có trong loại thịt này còn có tác dụng trong việc làm lành vết thương nhanh chóng, ngăn ngừa sẹo hình thành. Bổ sung collagen từ cá còn làm ổn định đường huyết, ngăn ngừa glycine kháng insulin giúp điều trị một số loại bệnh. Tốt nhất bạn nên chọn cá biển vì collagen có trong loại cá này rất dễ hấp thụ.

Hàu

Không nhiều người biết rằng hàu chứa hàm lượng lớn collagen tốt cho cơ thể. Ngoài ra, loại hải sản này còn chứa nhiều dinh dưỡng như protein, kẽm, sắt, đồng, selenium, vitamin nhóm B, vitamin C, D, axit béo omega-3... giúp tăng cường sức khỏe.

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Bạn nên bổ sung hàu vào chế độ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia dinh dưỡng Marisa Moore, hàu chứa hàm lượng đồng cao giúp sản sinh nhiều collagen hơn trong cơ thể. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua thực phẩm này trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày nếu muốn ngăn ngừa lão hóa.

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