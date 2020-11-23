Không khí xung quanh chúng ta chứa rất nhiều chất độc hại gây bệnh mà mắt thường không thể nhìn thấy. Thay vì tốn kém chi phí cho những thiết bị lọc không khí đắt đỏ, bạn có thể trồng những loại cây cảnh hút bức xạ , chất độc hại để cải thiện môi trường sống.

Hầu hết cây xanh đều có khả năng hấp thụ cacbonic và nhả oxy để lọc sạch không khí nhưng nha đam đặc biệt xuất sắc với khả năng này. Thậm chí, Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ cũng trồng cây nha đam tại không gian làm việc của họ. Bên cạnh đó, bạn có thể tận dụng loại cây này để làm đẹp và chế biến món ăn.

Cây lưỡi hổ có thể hút formaldehyde từ các vật liệu như gỗ dán, nhựa gỗ, thảm… dùng trong nhà. Một lá lưỡi hổ sẽ hút được 30mg formaldehyde trong một ngày. Nếu cơ thể hít nhiều formaldehyde có thể gây ra tình trạng đau đầu, cổ họng nóng rát, thậm chí dẫn đến khó thở và tăng nguy cơ ung thư.

Cây lưỡi hổ hấp thụ khoảng 107 loại khí độc - Ảnh: Internet

Cây trúc mây

Đây là loại cây có khả năng hút chất amoniac có trong không khí. Theo đó, amoniac là thành phần chính trong các sản phẩm tẩy rửa, thuốc nhuộm và đồ dệt may. Nếu cơ thể người thường xuyên hít phải amoniac trong thời gian dài có thể gây hại cho hệ hô hấp. Để hạn chế điều này, bạn có thể trồng một chậu cây trúc mây trong nhà.

Loại cây này giúp thanh lọc bụi bẩn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cây dây nhện

Cây dây nhện vừa có tác dụng trang trí, vừa có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, loại cây này có khả năng chuyển hóa aldehyde – một dạng chất khí gây ung thư trong không khí thành amobi acid và đường. Tốt nhất, bạn nên trồng ở gần nơi có sóng bức xạ điện từ hoặc gần bình ga để lọc sạch không khí.

Cây dây nhện vừa trang trí vừa có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Tóc thần vệ nữ

Để làm sạch khói bụi và chất formaldehyde, bạn có thể trồng cây tóc thần vệ nữ trong nhà. Nó sẽ được xem như một chiếc máy lọc không khí tự nhiên giúp môi trường sống của bạn luôn trong lành.

Tóc thần vệ nữ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh: Internet

Việc trồng cây xanh trong nhà là cách vô cùng hiệu quả và tiết kiệm giúp trang trí không gian sống thêm tươi mới, có lợi cho sức khỏe.