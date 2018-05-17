Ung thư thận cũng như những căn bệnh ung thư khác, rất nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời. Dưới đây là những dấu hiệu khác lạ ở vùng lưng, hông và bụng cảnh báo nguy cơ mắc ung thư thận bạn tuyệt đối không được bỏ qua:

Đừng vội bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào khác thường trên cơ thể vì chúng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn.

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân là một trong những triệu chứng của người mắc bệnh ung thư. Nguyên nhân là do tế bào ung thư phát triển làm cản trở các chức năng hoạt động bình thường của cơ thể, từ đó khiến bạn nhanh mệt mỏi hơn.

Mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu có lẫn máu

Nếu bạn gặp tình trạng nước tiểu chuyển màu hồng, nâu hoặc đổi màu nhẹ thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư thận. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, từ đó có hướng điều trị kịp thời.

Đau tức vùng lưng và hông

Ung thư thận có thể gây ra các cơn đau âm ỉ ở một bên sườn và vùng lưng hông. Nếu cơn đau kéo dài và ngày một trầm trọng hơn, bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Đừng chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện khối u ở bụng

Nếu sờ tay lên bụng mà thấy nổi rõ khối u thì nhiều khả năng đây là dấu hiệu của bệnh ung thư thận. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khối u thận nằm sâu bên trong ổ bụng khiến bạn khó phát hiện. Chính vì vậy, ngay khi thấy những dấu hiệu bất thường quanh vùng bụng, bạn tuyệt đối không được chủ quan mà nên đi khám chuyên khoa để biết rõ về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Sốt cao không rõ nguyên nhân

Nhiều người thường nhầm lẫn hiện tượng sốt cao là do cảm nắng hoặc những bệnh thông thường gây ra. Tuy nhiên, nếu tình trạng sốt cao kéo dài và không đi kèm bất kỳ triệu chứng nào khác lạ thì rất có thể đây là dấu hiệu bệnh ung thư thận.

Nếu tình trạng sốt cao kéo dài thì rất có thể đây là dấu hiệu của ung thư thận - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân đột ngột

Bạn luôn duy trì chế độ ăn uống bình thường nhưng cân nặng vẫn giảm đột ngột thì đừng vội xem thường. Khối u phát triển sẽ khiến bạn mất cảm giác ngon miệng, trở nên chán ăn. Nhiều khả năng đây chính là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư thận.

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư thận bạn tuyệt đối không được chủ quan. Phát hiện căn bệnh nguy hiểm này kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa khối u di căn, đồng thời tăng tỷ lệ điều trị thành công.