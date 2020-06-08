Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đưa đến tình trạng ra máu khi mang thai tháng đầu hay trong 3 tháng đầu thai kỳ. Theo thống kê, có khoảng 20% phụ nữ mang thai xuất hiện hiện tượng ra máu màu nâu nhạt trong thai kỳ, nhất là 3 tháng đầu có thai.

Hiện tượng ra máu khi mang thai tháng đầu không quá hiếm gặp, có thể do thai trong quá trình làm tổ làm bong lớp niêm mạc tử cung gây nên chảy một ít máu ở mẹ bầu . Tuy nhiên, nếu máu ra nhiều, máu màu đỏ tươi và kèm theo triệu chứng đau bụng dưới dữ dội thì đó lại là biểu hiện nguy hiểm.

Trong những tuần đầu tiên của thai kỳ, phôi thai sau khi di chuyển từ buồng trứng vào tử cung sẽ tìm một vị trí thích hợp để “bám rễ” vào tử cung để phát triển thành phôi thai. Hiện tượng này có thể là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ra máu khi mang thai những tháng đầu. Hiện tượng này thường được gọi là chảy máu do cấy ghép.

Tuy nhiên, không nên quá chủ quan và xem đó là một biểu hiện mà bà bầu nào cũng gặp phải. Nếu có hiện tượng ra máu màu nâu, máu đỏ kéo dài hoặc màu máu đậm hơn bình thường, rất có thể đó là dấu hiệu của các bệnh lý như: ung thư cổ tử cung, viêm vùng chậu, tiền mãn kinh, mãn kinh, rối loạn chảy máu tử cung hoặc các bệnh lý lây lan qua đường tình dục.

Phôi thai sau khi di chuyển từ buồng trứng vào tử cung sẽ tìm một vị trí thích hợp để “bám rễ” vào tử cung để phát triển thành phôi thai dẫn đến hiện tượng chảy máu

Ra máu khi mới có thai có phải là sảy thai không?

Như đã nói ở trên, khi mang thai trong tháng đầu tiên, trứng sẽ được thụ tinh và đang trong giai đoạn làm tổ, điều này sẽ gây nên hiện tượng xuất hiện một chút máu báo có thai. Hiện tượng này rất bình thường và các mẹ bầu không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, nếu trong tháng đầu thai kỳ mà cơ thể người mẹ có dấu hiệu ra máu nhiều, đau bụng dưới dữ dội, ớn lạnh, âm đạo chảy máu kèm theo sốt cao, … thì điều đó có thể cảnh báo một số bệnh như: thai ngoài tử cung, sảy thai. Lúc này, các mẹ cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và bé.

Nếu trong tháng đầu thai kỳ mà cơ thể người mẹ có dấu hiệu ra máu nhiều, đau bụng dưới dữ dội, ớn lạnh, âm đạo chảy máu kèm theo sốt cao, … thì điều đó có thể cảnh báo một số bệnh

Dấu hiệu rỉ máu khi mang thai tháng đầu:

Có thể sẽ xuất hiện một vài giọt máu giống như triệu chứng có kinh nguyệt trong vòng 6-12 ngày tính từ ngày thụ thai. Cũng có những trường hợp không biết rằng mình đã mang bầu vì họ nhầm lẫn sự ra máu này với máu kinh nguyệt. Thông thường, máu sẽ rỉ ra rất ít và kéo dài từ vài giờ đến vài ngày rồi hết hẳn. Máu báo thai lúc này có thể chỉ là những chấm máu màu nâu hoặc màu đỏ tươi kèm dịch nhầy, nhưng chúng sẽ biến mất nhanh chóng chỉ sau 2-3 ngày.

2. Nguyên nhân của hiện tượng ra máu khi mang thai tháng đầu

Có rất nhiều lý do dẫn đến hiện tượng ra máu khi có thai tháng đầu tiên. Cụ thể là:

+ Chảy máu màng

Máu xuất hiện do chảy máu màng thường có màu nâu nhạt cùng dịch nhầy xuất hiện do trứng được thụ thai và làm tổ. Lúc này nội tiết tố tăng cao quá mức sẽ làm bong tróc lớp niêm mạc tử cung. Hiện tượng này rất bình thường nên chị em không cần quá lo ngại.

+ Chảy máu do trứng được thụ tinh thành công

Trứng khi được thụ tinh thành công sẽ di chuyển xuống tử cung và tìm vị trí cấy ghép để phát triển thành bào thai. Đây là quá trình sẽ diễn ra trong 2 -5 ngày và có nhiều phụ nữ sẽ cảm thấy đau bụng dưới âm ẩm, thậm chí chảy máu nhẹ, máu màu hồng nhạt, màu nâu nhạt hoặc máu màu đỏ tươi. Tình trạng này được gọi là máu báo có thai.

Chảy máu do mang thai ngoài tử cung

+ Chảy máu do mang thai ngoài tử cung

Ra máu trong tháng đầu thai kỳ cũng có thể do nguyên nhân mang thai ngoài tử cung. Nếu người mẹ có dấu hiệu đau bụng dưới dữ dội kèm chảy nhiều máu thì cần đến gặp bác sĩ ngay. Đây có thể là một dấu hiệu nguy hiểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thai nhi.

+ Sảy thai tự nhiên

Ra máu khi mang thai tháng đầu có phải là sảy thai không là câu hỏi thường được chị em thắc mắc. Nếu mẹ đang trong tháng đầu hoặc 3 tháng đầu thai kỳ mà thấy xuất hiện hiện tượng ra máu đỏ tươi kèm dịch nhầy, ra nhiều máu, bụng dưới đau dữ dội thì đó có thể là dấu hiệu sảy thai tự nhiên. Lúc này, bà bầu cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và có biện pháp xử lý kịp thời.

Sảy thai tự nhiên

+ Tụ máu nhau thai

Đây là trường hợp thường xuất hiện ở các mẹ bầu lớn tuổi mang thai. Hiện tượng chảy máu nhau thai phụ thuộc phần lớn vào tuổi tác của người mẹ và tuổi thai. Tụ máu nhau thai có thể dẫn đến sảy thai, đứt nhau thai hoặc thai chết lưu nếu không được xử lý kịp thời. Tin vui là hiện tượng này dễ được phát hiện khi siêu âm phôi thai.

+ Mắc các bệnh phụ khoa

Khi âm đạo xuất hiện vài vết máu kèm theo ngứa vùng âm hộ hoặc tiểu buốt, tiểu khó thì có thể mẹ đã bị viêm nhiễm phụ khoa. Chị em cần đi gặp bác sĩ để được hướng dẫn cách xử lý sớm, tránh gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé.

3. Cách xử lý và biện pháp phòng ngừa hiện tượng ra máu khi mang thai tháng đầu

Ngay khi nhìn thấy âm đạo xuất hiện lượng máu nhỏ ở đáy quần lót sau khi mang thai, các mẹ bầu cần chú ý:

+ Theo dõi và kiểm tra số lượng máu qua lượng máu ở băng vệ sinh để biết ra máu nhiều hay ít và máu có màu gì (hồng, nâu, đỏ, máu tươi hay máu vón cục).

+ Nếu có thêm nhiều biểu hiện bất thường của cơ thể hoặc lo lắng, chị em nên đến gặp bác sĩ kiểm tra ngay để xử lý kịp thời, tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như động thai, sảy thai, thai sinh non, thai ngoài tử cung,…

Chị em nên đến gặp bác sĩ kiểm tra ngay để xử lý kịp thời, tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc

+ Khi thấy âm đạo xuất hiện máu, thường là dấu hiệu động thai. Các mẹ nên nằm nghỉ hoàn toàn, uống một ít nước ấm và ăn các loại thức ăn mềm dễ tiêu. Đặc biệt, nên tránh việc quan hệ vợ chồng trong thời gian này.

+ Nên vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày để tránh tình trạng viêm nhiễm phụ khoa.

+ Cần đi khám ngay nếu thấy máu ra kèm theo các triệu chứng như: đau quặn ở bụng dưới, âm đạo chảy nhiều máu kèm theo dải máu đông, chóng mặt hoặc ngất, sốt cao trên 38 độ hoặc ớn lạnh.

Nên vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày để tránh tình trạng viêm nhiễm phụ khoa

+ Chị em nên báo cho người thân biết tình trạng chảy máu để được người thân kịp thời đưa tới bệnh viện khi thai phụ cảm thấy choáng hoặc ngất.

Để phòng tránh tình trạng ra máu khi mang thai những tháng đầu hoặc trong suốt thai kỳ, các mẹ nên:

+ Đi khám thai và siêu âm thai định kỳ để sớm phát hiện và giải quyết những vấn đề bất thường ở thai kỳ.

+ Nên khám phụ khoa trước và trong khi mang thai để phát hiện những bệnh lý về phụ khoa, từ đó có hướng điều trị cũng như theo dõi tình trạng bệnh càng sớm càng tốt cho cả mẹ và bé.

Chị em cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe hợp lý

+ Chị em cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe hợp lý, đừng quên khám thai định kỳ theo lịch hẹn để có thể sớm phát hiện những bất thường của thai nhi.

Hiện tượng ra máu khi mang thai tháng đầu sẽ không quá nguy hiểm nếu các chị em theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên. Cần theo dõi lượng máu xuất hiện để kịp thời thông báo cho bác sĩ, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.