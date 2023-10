Có khoảng 1/3 số phụ nữ mang thai có xuất hiện tình trạng ra máu nhưng không đau bụng. Tuy nhiên, không phải trường hợp mang thai ra máu nhưng không đau bụng nào cũng nguy hiểm. Nguyên nhân ra máu khi mang thai có thể là những lý do sau đây:

Theo các chuyên gia, hiện tượng ra máu khi mang thai tháng đầu hay còn gọi là máu báo, thường xuất hiện trong những tuần đầu tiên của thai kỳ. Lúc này phôi thai do trứng và tinh trùng tạo thành đã di chuyển tới buồng tử cung và đang tìm vị trí thích hợp để làm tổ trên thành tử cung. Quá trình thai làm tổ này có thể gây chảy máu nhẹ ở một số bà bầu và thường được gọi là máu báo thai.

Chính vì vậy, tình trạng ra máu khi mang thai 5 tuần, 6 tuần nhưng không đau bụng thì không quá nguy hiểm. Mẹ bầu chỉ cần chú ý đi lại nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều và theo dõi thêm là được. Tuy nhiên, nếu như tình trạng chảy máu kéo dài và nhiều hơn thì cần phải tới bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và có cách điều trị hợp lý nhé.

2. Do nội tiết tố thay đổi

Khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể mẹ bầu có nhiều xáo trộn và thay đổi. Chính sự thay đổi này có thể gây chảy máu âm đạo trong thời gian ngắn với số lượng một chút máu. Tuy nhiên, tình trạng ra máu này không nhiều và sẽ nhanh chóng hết khi cơ thể mẹ đã thích nghi được với sự thay đổi nội tiết tố này.

Nội tiết tố thay đổi cũng có thể gây chảy máu âm đạo!

3. Quan hệ tình dục khi mang thai

Khi mang thai, nhiều cặp vợ chồng vẫn có quan hệ tình dục nếu cơ thể mẹ khỏe mạnh và thai đã ổn định. Tuy nhiên, lưu ý rằng các bạn nên chọn những tư thế quan hệ an toàn, giảm tần suất và tránh những động tác kích thích có thể gây co thắt tử cung, Việc quan hệ không an toàn có thể gây đau và gây chảy máu âm đạo cho mẹ bầu. Thời gian đầu mới mang thai và những tháng cuối thai kỳ thì mẹ nên tránh quan hệ để tránh gây kích thích tử cung, ảnh hưởng đến thai nhi.

4. Viêm nhiễm vùng kín

Trong thời gian mang thai, có nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Nguyên nhân thường là do sự thay đổi của nội tiết tố trong cơ thể, làm mất cân bằng độ pH trong âm đạo, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, nấm phát triển gây viêm nhiễm. Việc viêm nhiềm này có thể dẫn đến các biểu hiện là ngứa, có nhiều khí hư, hay thậm chí là ra máu. Trong trường hợp này, bạn cần phải đến cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn, thăm khám và đưa ra cách điều trị phù hợp.

Nhiều mẹ bầu bị viêm nhiễm vùng kín khi mang thai kèm theo dấu hiệu xuất huyết âm đạo!

5. Do ảnh hưởng của những lần khám thai

Khi đi thăm khám tại các cơ sở y tế, các bác sĩ có thể sử dụng một số dụng cụ như mỏ vịt để quan sát bên trong tử cung. Vào tháng cuối thai kỳ, có thể bác sĩ cần phải kiểm tra cơ quan sinh dục của mẹ bầu kỹ hơn để xem tử cung đã mở chưa, có vấn đề gì bất thường không. Sau khi đi khám về thì mẹ thấy âm đạo có chảy ra một chút máu, đây cũng là chỉ là hiện tượng bình thường, mẹ không cần quá lo lắng nhé.

Lưu ý:

Những trường hợp mang thai ra máu nhưng không đau bụng như trên thường mẹ bầu không cần lo lắng, lượng máu thường chảy rất ít và không gây đau bụng. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng cần theo dõi và lưu ý, nếu lượng máu chảy ra nhiều, màu đỏ tươi, lại kèm theo đau bụng thì đó chính là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của mẹ bầu hoặc thai nhi đang gặp vấn đề.

Đặc biệt, biểu hiện đau bụng và ra máu khi mới mang thai hay khi thai đã ổn định đều là dấu hiệu nguy hiểm. Đó có thể là dấu hiệu của các tình trạng như chảy máu như dọa sảy, mang thai ngoài tử cung, tụ máu màng đệm, bong nhau thai,… nếu như không thăm khám kịp thời thì có thể rất nguy hiểm. Trường hợp ra máu khi mang thai tháng cuối thì cũng cần phải tới ngay bệnh viện để thăm khám, vì đó rất có thể là dấu hiệu chuyển dạ.

Mẹ bầu phải làm gì khi mang thai ra máu nhưng không đau bụng?

Khi mang thai ra máu nhưng không đau bụng thì mẹ bầu cần hết sức bình tĩnh và nên thực hiện những việc sau đây để bảo vệ sức khỏe của bản thân và bé yêu của mình:

- Hãy theo dõi lượng máu, kể từ khi nó xuất hiện, mẹ có thể dùng băng vệ sinh để biết nó chảy ít hay chảy nhiều, có màu sắc như thế nào.

- Nên nằm nghỉ ngơi nhiều, hạn chế đi lại và làm việc nặng, tránh vận động mạnh và nên bổ sung những thức ăn giàu dinh dưỡng.

Mẹ bầu cần nghỉ ngơi, tránh vận động và đi lại nhiều!

- Mẹ nên vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày bằng các dung dịch vệ sinh thích hợp với mẹ bầu, tuy nhiên cần tránh thụt rửa hoặc sử dụng những dung dịch rửa dễ làm mất cân bằng độ pH trong âm đạo.

- Sớm đến bác sĩ để được thăm khám, tìm nguyên nhân chảy máu và có biện pháp điều trị kịp thời. Tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra như: thai ngoài tử cung, động thai, sảy thai,…

- Tránh việc quan hệ tình dục trong giai đoạn này vì có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

Những lời khuyên hữu ích để có thai kỳ khỏe mạnh

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, bạn cần biết cách chăm sóc bản thân và hiểu biết đầy đủ về các kiến thức cần thiết và nhất định đừng quên những điều sau đây:

- Khám thai định kỳ theo đúng lịch mà bác sĩ hướng dẫn, đây là một việc quan trọng giúp mẹ bầu có thể theo dõi sức khỏe của thai nhi và bản thân mình một cách chính xác nhất. Ngoài ra khi có bất cứ một dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe trong suốt thai kỳ, mẹ cần tới bệnh viện để được thăm khám chính xác nhất.

Hãy đi khám theo định kỳ hoặc bất cứ khi nào có dấu hiệu bất thường!

- Mẹ bầu nên chú ý tăng cường ăn các loại rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước, duy trì các hoạt động vận động như đi bộ, tập yoga, bơi lội,… Những việc làm này giúp tăng cường sức khỏe, giảm tình trạng táo bón, giảm đau nhức mỏi lưng, tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn.

Mẹ bầu nên tăng cường bổ sung trái cây và rau xanh vào thực đơn!

- Nên chú ý đến tư thế đi, đứng, làm việc, nghỉ ngơi. Các tư thế đúng giúp bạn tránh đau mỏi, mệt và bảo vệ an toàn cho thai nhi. Đồng thời, không nên chạy, đi giày cao gót, cúi gập người hay với những đồ vật cao.

- Bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất, đặc biệt sắt, axit folic, DHA và canxi. Đây là các vitamin và khoáng chất rất quan trọng giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Mẹ có thể sử dụng các loại viên uống hoặc vitamin tổng hợp dành cho bà bầu theo chỉ định của bác sĩ.

- Tránh hút thuốc, uống rượu, cắt giảm cafein trong chế độ sinh hoạt. Vì đây đều là những chất độc hại có thể gây ra nhiều vấn đề cho thai nhi và chính sức khỏe của mẹ trong thai kỳ.

Tóm lại, mang thai ra máu nhưng không đau bụng có thể không gặp nguy hiểm nhưng các mẹ cũng tuyệt đối không được chủ quan. Hãy theo dõi các dấu hiệu và tới bác sĩ để thăm khám để biết được chính xác tình hình sức khỏe của thai nhi nhé! Chúc các mẹ bầu của Phụ nữ và Gia đình có một thai kỳ khỏe mạnh và ý nghĩa!