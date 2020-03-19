Có một số chị em hoang mang vì sau sinh gần 2 tháng vẫn ra máu . Tình trạng này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng khi lần đầu làm mẹ và chưa hiểu hết các vấn đề sau sinh. Hầu hết phụ nữ sau sinh sẽ đẩy sản dịch ra ngoài và hiện tượng này thường kéo dài không quá 30 ngày. Nếu gần 2 tháng mà máu vẫn chưa hết, chắc hẳn là vấn đề đáng ngại khiến chị em lo lắng.

Sản dịch có thành phần chủ yếu gồm huyết dịch, màng tử cung bong và máu cục nhỏ. Trong những ngày đầu tiên sau sinh, sản dịch sẽ có màu đỏ đậm rồi nhạt dần và biến mất theo giời gian. Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, thời gian kéo dài của sản dịch nằm trong khoảng 2 đến 4 tuần.

Sau khi sinh, thông thường cơ thể sẽ ra máu để đẩy hết lượng máu xấu, vi khuẩn và các mô bóc tách tử cung ra ngoài cơ thể. Dịch tiết ra từ âm đạo trong giai đoạn này còn được gọi là sản dịch, có màu đỏ tươi hoặc đỏ thẫm. Âm đạo ra sản dịch là chuyện bình thường ở các phụ nữ sau sinh, dù là sinh mổ hay sinh thường.

Sản dịch sau sinh thường kéo dài 2-4 tuần tùy vào cơ địa của người mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không ít trường hợp các chị em bị ra sản dịch gần 2 tháng. Nếu bạn không thấy có triệu chứng sốt, đau tử cung hay đau bụng thì không cần phải quá lo lắng.

Hiện tượng ra máu đỏ tươi sau sinh 2 tháng có nguy hiểm không?

Nguy hiểm hay không còn phụ thuộc vào việc âm đạo ra máu ít hay nhiều và liên tục hay không. Nếu máu ra không liên tục và cách nhau từ 1 đến 2 tuần thì rất có thể đây là hiện tượng ra kinh non sau sinh

Hiện tượng ra máu đỏ tươi sau sinh 2 tháng có nguy hiểm không? - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh, phụ nữ xuất hiện kinh non là hiện tượng sinh lý thường gặp, báo hiệu lớp niêm mạc tử cung đã được phục hồi. Kinh non không kéo dài quá 5 ngày, tùy thuộc vào cơ địa, thậm chí chỉ ra trong nửa ngày là hết.

Các trường hợp âm đạo ra máu sau khi sản dịch đã nhạt dần là dấu hiệu cơ thể đang yếu do hoạt động nhiều. Do đó, các mẹ sau sinh nên thư giãn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu tình trạng ra máu không thuyên giảm, các mẹ hãy đến bệnh viện để được kiểm tra.

Còn những trường hợp sau sinh gần 2 tháng vẫn ra máu liên tục, có mùi hôi kèm theo đau bụng, các mẹ nên nhanh chóng đến bệnh viện. Đây rất có thể là dấu hiệu của việc bể sản dịch, sản dịch ứ đọng trong tử cung quá nhiều vì không được thoát ra ngoài.

Nếu sản dịch kéo dài liên tục kèm theo đau bụng, bạn cần đến gặp bác sĩ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng nào thường gặp tình trạng sau sinh 2 tháng vẫn ra máu?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những mẹ sau sinh nằm nhiều và ít vận động có nguy cơ cao trong việc bể sản dịch. Bên cạnh đó, bể sản dịch là một trong những dấu hiệu của hiện tượng nhiễm trùng sau sinh, nhau sót hoặc băng huyết sau sinh. Khi thấy các triệu chứng sản dịch bất thường, các mẹ nên đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị kịp thời.

Cách phòng tránh sản dịch sau sinh bị vỡ

Trừ trường hợp nhiễm trùng hoặc băng huyết sau sinh, các mẹ có thể chủ động ngăn ngừa tình trạng này bằng các biện pháp đơn giản tại nhà sau:

Vệ sinh vùng kín đúng cách

Việc thường xuyên vệ sinh “cô bé” sẽ khiến các loại vi khuẩn không sinh sôi và phát triển được. Bạn có thể dùng nước ấm để vệ sinh vùng kín và thay băng 4-5 lần/ ngày. Những ngày đầu tiên sau sinh, mẹ nên thay băng nhiều hơn bởi lúc này sản dịch ra nhiều. Kể cả lúc sản dịch đã bớt dần, các mẹ cũng nên thường xuyên thay băng. Không nên để thay băng sau 6 tiếng bởi thời gian đó đủ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Mẹ sau sinh nên vệ sinh vùng kín đúng cách để tránh nguy cơ bể sản dịch - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ sinh hoạt, vận động và nghỉ ngơi hợp lý

Các mẹ nên tránh làm việc quá sức hay việc nặng, hạn chế vận động quá nhiều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nằm yên một chỗ. Các chuyên gia cho rằng việc mẹ tập các động tác cử động chân tay và đi lại nhẹ nhàng sau sinh 1 ngày sẽ rất tốt. Điều này sẽ hỗ trợ tuần hoàn máu và kích thích tử cung co bóp, giúp sản dịch được tống ra ngoài hết một cách nhanh chóng.

Hơn thế nữa, việc đi lại hay đứng lên, ngồi xuống cũng giúp mẹ tăng cường hoạt động nhu động ruột, từ đó khí thoát ra ngoài nhanh hơn, tránh hiện tượng tắc mạch máu hoặc tắc ruột.

Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng

Việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của mẹ sau sinh, đồng thời tránh sự tấn công của các loại vi khuẩn có hại, giúp mẹ sau sinh phục hồi nhanh chóng. Đặc biệt, các loại thực phẩm giàu vitamin C, vitamin D và chất xơ được các chuyên gia khuyến khích sử dụng nhiều nhất.

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là rau củ quả giàu chất xơ và vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, hiện tượng sau sinh gần 2 tháng vẫn ra máu nguy hiểm hay không tùy thuộc vào các dấu hiệu hay triệu chứng đi kèm. Do đó, các mẹ sau sinh nên tìm hiểu rõ các thông tin liên quan đến sản dịch và kinh non cũng như các biện pháp phòng ngừa bể sản dịch. Nếu có những triệu chứng bất thường, các mẹ nên đến gặp bác sĩ ngay để thăm khám và điều trị.