Phụ nữ sau sinh bao lâu thì được đụng nước lạnh?

Sinh nở là giai đoạn quan trọng của người phụ nữ. Sau khi vượt cạn, cơ thể người phụ nữ yếu đi rất nhiều nên cần có sự kiêng cữ, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Vậy sau sinh bao lâu thì được đụng nước lạnh , chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

Qua đây, bạn đã có thể tự trả lời được thắc mắc sau sinh bao lâu thì được đụng nước lạnh rồi chứ. Hãy cố gắng hạn chế tiếp xúc với nước lạnh hoặc sử dụng các vật dụng bảo vệ da khi bắt buộc phải tiếp xúc với chúng trong giai đoạn này, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.

Thông thường sau khi sinh nở từ 4 – 5 ngày, bạn có thể đụng vào nước lạnh để làm những việc như rửa tay, nấu cơm,… nhưng tuyệt đối không tắm nước lạnh bởi lúc này cơ thể của bạn vẫn còn rất yếu. Nếu bạn dùng nước lạnh tắm sẽ rất dễ bị ốm. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý không nên đụng vào nước lạnh quá lâu và hạn chế da tiếp xúc với nước lạnh. Nên sử dụng găng tay trong những việc như rửa bát, giặt quần áo khi tiếp xúc với nước lạnh.

Sau sinh khoảng 4 -5 ngày, bạn có thể rửa tay bằng nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh bao lâu thì được giặt quần áo?

Nhiều người thường thắc mắc sau sinh bao lâu thì được giặt quần áo? Câu trả lời còn phụ thuộc vào sức khỏe, cơ địa của chị em phụ nữ sau sinh nở. Với những người đẻ thường, cơ thể khỏe mạnh thì có thể giặt quần áo sau thời gian khoảng từ 7 – 10 ngày. Đối với những người sinh mổ thì cần thời gian lâu hơn để có thể giặt được quần áo.

Bạn cũng nên lưu ý nếu giặt quần áo bằng tay thì nên sử dụng găng tay, tránh để da tay tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh hoặc xà phòng bởi nó có thể khiến bạn bị ốm. Ngoài ra, bạn chỉ nên giặt những đồ nhẹ nhàng như quần áo, tã lót cho bé, tránh giặt quá nhiều quần áo hay ngồi giặt quá lâu sẽ khiến bạn nhanh chóng mệt mỏi.

Trong thời gian vừa mới sinh nở xong, bạn cũng nên nhờ sự trợ giúp của chồng và người thân để hỗ trợ trong việc giặt giũ để bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng như chăm sóc con một cách tốt nhất. Qua đây, bạn đã có thể giải đáp được thắc mắc sau sinh bao lâu thì giặt quần áo. Trong phần nội dung tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu về thời gian ăn uống sau sinh.

Nên sử dụng găng tay giặt quần áo sau thời gian sinh nở - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh bao lâu thì ăn uống bình thường được?

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì ăn uống bình thường được cũng là mối quan tâm của rất nhiều mẹ bỉm sữa. Việc ăn kiêng khi vừa sinh xong là rất cần thiết cho dù là sinh thường hay sinh mổ. Nếu ăn phải những thực phẩm không phù hợp sẽ khiến cho bạn tăng cảm giác đau đớn, các vết thương lâu lành hơn. Đồng thời khi vừa sinh xong, cơ thể người mẹ còn rất yếu nếu ăn phải những đồ ăn không hợp vệ sinh, món ăn lạ rất dễ bị đau bụng, tiêu chảy,…

Các mẹ sau thời gian kiêng cữ thì có thể ăn uống bình thường, nên bổ sung các loại thực phẩm như thịt, sữa, cá, đậu,… Bên cạnh đó, bạn không nên ăn các loại hải sản, rau muống, thịt chó,… bởi chúng sẽ khiến cơ thể bạn lâu hồi phục hơn.

Mẹ bỉm sữa cũng nên tham khảo về các loại thực phẩm nên và không nên sử dụng sau sinh nở để xây dựng chế độ ăn phù hợp, vừa đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, đủ sữa cho con bú mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho mẹ và bé sau sinh nở - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh kiêng tắm nước lạnh bao lâu?

Cơ thể người phụ nữ rất yếu sau sinh. Tuy nhiên, bạn cần phải tắm để tránh vi khuẩn xâm nhập, gây bệnh và có thể làm ảnh hưởng đến bé. Vậy sau sinh kiêng tắm nước lạnh bao lâu?

Thời gian đầu khi vừa mới sinh xong, bạn chỉ nên tắm hoặc lau người bằng nước ấm, tuyệt đối không được sử dụng nước lạnh bởi nó có thể khiến bị cảm lạnh, sốt. Với những mẹ sinh thường, sau khoảng 3 – 4 ngày là có thể tắm gội bằng nước ấm. Còn với những mẹ sinh mổ thì khoảng 7 – 10 ngày có thể tắm gội bằng nước ấm.

Bạn nên kiêng tắm gội bằng nước lạnh sau thời gian sinh nở khoảng 1 tháng hoặc phải dựa vào thể trạng cũng như tình hình sức khỏe, tránh để các tác nhân gây bệnh tấn công.

Nên kiêng tắm nước lạnh 1 tháng sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh bao lâu được uống nước lạnh?

Bạn nên kiêng uống nước lạnh khoảng 1 tháng sau sinh. Tuy nhiên, bạn cũng không nên uống nước quá lạnh bởi nó có thể khiến bạn bị đau họng, hỏng men răng. Chỉ nên uống nước đun sôi để nguội hoặc nước ấm.

Không nên uống nước quá lạnh sau sinh nở - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc sau sinh bao lâu thì được đụng nước lạnh. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để chị em phụ nữ sau sinh biết được thời gian kiêng cữ hợp lý trong các sinh hoạt hàng ngày, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.