Hầu như chị em ai cũng thích ăn chua nhưng đồ chua lại không hẳn tốt cho phụ nữ sau sinh. Vậy tại sao phụ nữ sau khi sinh nở phải kiêng ăn thức ăn có vị chua và sau sinh bao lâu được ăn chua? Đây là thắc mắc của rất nhiều chị em. Để biết được thông tin chính xác về vấn đề này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Mẹ sau khi sinh thường hệ tiêu hóa sẽ yếu, sức đề kháng chưa hồi phục hoàn toàn nên việc ăn chua sẽ làm cho mẹ cảm thấy khó chịu trong người. Ngoài ra, việc ăn thức ăn chua sẽ gây ra các phản ứng mạnh trong cơ thể như nôn ói, khó tiêu, xót ruột,... Lâu dần sẽ làm cho việc ăn uống của mẹ trở nên khó khăn.

Những loại thực phẩm chua có thể cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C. Tuy nhiên, với các mẹ bầu thì không hẳn như vậy. Trong thực phẩm chua có chứa nhiều axit có hại cho hệ tiêu hóa. Nồng độ axit trong thực phẩm chua có thể khiến cơ thể của mẹ sau sinh bị suy yếu, mất cân bằng lượng sữa cho con bú.

Phụ nữ sau sinh bao lâu được ăn chua?

Sau khi sinh cơ thể phụ nữ trở nên rất yếu, do đó họ cần có chế độ chăm sóc đặc biệt để sức khỏe sớm được phục hồi cũng như có sữa cung cấp cho bé. Theo quan niệm của nhiều người, ít nhất 3 tháng sau sinh thì mẹ mới có thể ăn những thức ăn có vị chua nhẹ như cam, quýt. Tuy nhiên, theo lời khuyên của bác sĩ thì các mẹ nên kiêng cữ và không ăn đồ chua ít nhất là 6 tháng, để đảm bảo cho bé nhận được nguồn dinh dưỡng an toàn nhất.

Mẹ nên kiêng ăn đồ chua ít nhất 6 tháng sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, các mẹ sau sinh cũng nên kiêng không ăn những loại thức ăn có vị cay, thức ăn đã chế biến sẵn (đóng hộp) hoặc thức ăn kém vệ sinh, không có nguồn gốc rõ cũng như thành phần dinh dưỡng không cụ thể.

Những loại thực phẩm chua mà mẹ không nên ăn

Dưới đây là những thực phẩm có vị chua mà mẹ sau sinh nên hạn chế hoặc tuyệt đối không nên ăn.

Đồ chua tự nhiên

Những loại thực phẩm có vị chua tự nhiên như chanh, khế, xoài, cóc,... chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng lại không tốt đối với sức khỏe của mẹ bầu và mẹ sau khi sinh. Chúng chứa một lượng axit lớn, cho nên việc ăn nhiều có thể làm cho bạn bị xót ruột và gây cảm giác khó chịu.

Xoài chứa lượng axit lớn không tốt cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh, hệ tiêu hóa của mẹ hoạt động chưa tốt. Do đó, việc ăn đồ ăn chua sẽ làm cho dịch dạ dày tiết ra nhiều. Điều này có thể khiến mẹ bị nôn ói, trường hợp nặng hơn có thể làm cho mẹ bị viêm loét dạ dày, thậm chí thiếu máu.

Đồ chua lên men

Đồ chua lên men ít dinh dưỡng và chứa chất gây ung thư không tốt cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Những loại đồ ăn chua được lên men như dưa muối, củ cải muối là những đồ ăn mà các mẹ nên kiêng sau khi sinh. Mặc dù đây là những thực phẩm ngon và có lợi cho đường ruột nhưng các chuyên gia đã cảnh báo rằng, chúng có thể chứa chất gây ung thư không thích hợp cho các mẹ sau sinh. Hơn nữa, đặc thù của những món lên men là nếu để quá lâu thì các chất dinh dưỡng sẽ mất đi.

Thức ăn ngâm đường hoặc ngâm muối ớt

Có thể nói đồ ăn chua ngâm với đường hoặc muối ớt đã trở nên phổ biến và là món ăn vặt được nhiều chị em yêu thích. Nhưng thật đáng tiếc vì chúng không phải là thực phẩm tốt cho mẹ sau sinh mà ngược lại chúng còn gây hại cho sức khỏe của mẹ. Chúng làm mất cân bằng độ PH có trong dạ dày, khiến mẹ bị chướng bụng, khó tiêu.

Sau sinh bao lâu được ăn sữa chua?

Sữa chua rất tốt cho mẹ sau sinh. Một số lợi ích khi mẹ sau sinh ăn sữa chua bao gồm:

Bổ sung canxi cho mẹ và bé

Hỗ trợ cho hệ tiêu hóa

Giải tỏa căng thẳng, áp lực cho mẹ

Phòng tránh bệnh cao huyết áp cho mẹ.

Thông thường, nếu bạn là người có sức khỏe tốt và ổn định thì chỉ cần 1 tuần sau sinh là bạn có thể ăn được sữa chua.

Sau sinh bao lâu thì ăn uống bình thường?

Mẹ sau sinh bao lâu thì ăn uống bình thường được? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau khi sinh có thể ăn uống lại bình thường khoảng từ tuần thứ 8 nếu thể trạng của mẹ tốt và mau hồi phục sức khỏe. Ở giai đoạn này, các chị em nên hình thành cho mình một chế độ ăn uống hợp lý. Với những mẹ sinh mổ, thời gian ăn uống bình thường trở lại sẽ lâu hơn.

Với những thông tin trên, hy vọng các bạn đã có đáp án cho câu hỏi phụ nữ sau sinh bao lâu được ăn chua. Bạn nên kiêng ăn những thực phẩm chua hoặc chỉ nên ăn với một lượng ít để sức khỏe được đảm bảo. Bên cạnh đó, bạn nên uống nhiều nước lọc và xây dựng chế độ ăn uống khoa học để cơ thể sớm hồi phục.